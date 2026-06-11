EdgeWorkers 是一种无服务器的功能即服务 (FaaS) 计算解决方案，允许您在边缘执行自己的 JavaScript 并打造自定义的卓越用户体验。通过使用已在 Akamai 平台上数千个全球入网点上部署的 V8 JavaScript 引擎，您的开发人员可以执行低延迟、超本地、轻量级的工作负载。