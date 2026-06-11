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EdgeWorkers

借助分布极广的无服务器平台，在边缘处创建功能

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在边缘提供卓越客户体验

EdgeWorkers 是一种无服务器的功能即服务 (FaaS) 计算解决方案，允许您在边缘执行自己的 JavaScript 并打造自定义的卓越用户体验。通过使用已在 Akamai 平台上数千个全球入网点上部署的 V8 JavaScript 引擎，您的开发人员可以执行低延迟、超本地、轻量级的工作负载。

阅读产品简介

应用程序提速，按需扩展 - 皆可轻松实现，您只要准备好代码。

提供更高速的服务和应用程序

在边缘处编写和部署自定义代码：无需为基础架构或新编程语言而烦恼。

打造更加个性化的数字体验

在边缘处使用自定义代码实现动态路由流量、个性化响应及更多功能。

以更高的可靠性和安全性进行扩展

利用 Akamai 平台的高容量、高可靠性和高安全性，轻松扩展代码。

EdgeWorkers 的工作原理

浏览

公共 GitHub 存储库提供了可激发创意的应用场景示例。

设置

将 V8 JavaScript 引擎用作代码执行运行时，确保实现高度可扩展、延迟极低的环境。

代码

在边缘执行的 JavaScript 代码可使用您选择的或平台提供的 IDE 来编写。

管理

提供一系列工具，用于测试、调试性能并提供全面监测能力。

特性

  • 规模庞大的全球无服务器计算边缘平台，拉近您与最终用户的距离

  • 自动扩展基础架构，即便流量持续增长或大幅飙升时也能轻松应对

  • 使用 Akamai EdgeKV 在本地访问数据——数据存储在边缘，能够以高速缓存的速度读取

  • 利用一个无服务器计算平台，支持整个混合云环境或多云环境

  • 可在任何边缘服务器上按需执行代码，V8 隔离具有极短的冷启动时间

  • 仅为实际使用的资源付费，而无需为应对高峰期和扩展需求过度配置资源

客户案例

“EdgeWorkers 成功将 API 性能提升了六倍。”

Nissen Holdings Co., Ltd. 管理推广部 IT 战略推广处 Yuichi Kato

阅读客户案例
EdgeWorkers 应用场景

以下是 EdgeWorkers 可以帮助解决的一些常见业务场景。

打造全新用户体验

打造全新用户体验

通过识别不同用户并提供个性化和定制内容，在不牺牲性能的情况下实时开展 A/B 测试以识别用户偏好，或者自定义视频清单以提升个性化、内容安全性和广告植入效果，从而提升用户参与度。

优化内容交付

优化内容交付

根据请求特征，或作为数据中心或应用程序迁移的一部分，将流量路由至不同的来源，也可以通过视频点播剪辑或现有播放列表，创建模拟的实时线性频道。

简化内部流程

简化内部流程

快速、大规模地部署第三方代码，无需对应用程序进行大量修改，也无需投入大量开发时间和资源；在边缘对 API 流量进行认证、授权和速率限制，扩展您的 API 管理基础架构；或者部署 CDN 令牌管理器，为每位客户的 CDN 生成并应用令牌。

常见问题

无服务器计算是一种零管理的计算环境。它使开发人员可以部署和执行事件驱动的逻辑和上下文数据，而无需担心底层基础架构。无服务器环境通常作为托管服务存在于集中式或边缘云中。无服务器计算：

  • 将运营责任转移到云服务或边缘计算供应商，从而无需执行基础架构维护任务
  • 在本地自动调整规模，以避免提前扩建容量
  • 释放开发人员的产能，让他们能够专注于构建并运行应用程序和服务，而无需考虑服务器问题

FaaS 是一种在边缘执行代码小元素的无服务器方法。它使开发人员能够快速编写和部署代码以控制事件驱动型计算过程，从而优化业务或用户体验。

EdgeWorkers 支持除符合 ES2015 (ECMAScript 2015) 标准的 JavaScript 语言。通过绑定到我们的 EdgeWorkers JavaScript 规范，还支持将 Typescript 作为预编译选项。

EdgeWorkers 将 Google 的 V8 引擎用作其代码执行运行时。它性能出色，并且一直在演变和改进。

是的。请查看我们的公共 GitHub 存储库，其中列出了几个关于 EdgeWorkers 的应用场景示例。此外还有一个实时演示站点，允许您点击每个应用场景以查看代码如何工作。

EdgeWorkers 提供了 30 天免费试用，可在全球广泛分布的低延迟边缘计算平台上部署代码。在免费试用期间，您无需付费。

资源

全球化思维、本地化计算——5 个边缘计算应用场景

了解 Akamai 如何将您的应用程序转移到边缘，从而在全球分布广泛的低延迟边缘计算平台上部署代码。

阅读电子书

边缘计算：适合开发人员、IT 和业务人员的新功能

边缘计算对开发人员、IT 和企业来说意味着新的功能 - 了解公司如何使用边缘计算，以及其他内容。

阅读解决方案简介

Akamai EdgeWorkers GitHub 代码库

获取实际示例，这些示例可作为使用 EdgeWorkers 的起点。

访问 GitHub
一个戴着黑框眼镜的人，脸部被电脑屏幕的光照亮

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