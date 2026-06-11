通过识别不同用户并提供个性化和定制内容，在不牺牲性能的情况下实时开展 A/B 测试以识别用户偏好，或者自定义视频清单以提升个性化、内容安全性和广告植入效果，从而提升用户参与度。
在边缘提供卓越客户体验
EdgeWorkers 是一种无服务器的功能即服务 (FaaS) 计算解决方案，允许您在边缘执行自己的 JavaScript 并打造自定义的卓越用户体验。通过使用已在 Akamai 平台上数千个全球入网点上部署的 V8 JavaScript 引擎，您的开发人员可以执行低延迟、超本地、轻量级的工作负载。
应用程序提速，按需扩展 - 皆可轻松实现，您只要准备好代码。
EdgeWorkers 的工作原理
特性
规模庞大的全球无服务器计算边缘平台，拉近您与最终用户的距离
自动扩展基础架构，即便流量持续增长或大幅飙升时也能轻松应对
使用 Akamai EdgeKV 在本地访问数据——数据存储在边缘，能够以高速缓存的速度读取
利用一个无服务器计算平台，支持整个混合云环境或多云环境
可在任何边缘服务器上按需执行代码，V8 隔离具有极短的冷启动时间
仅为实际使用的资源付费，而无需为应对高峰期和扩展需求过度配置资源
客户案例
以下是 EdgeWorkers 可以帮助解决的一些常见业务场景。
打造全新用户体验
打造全新用户体验
优化内容交付
优化内容交付
根据请求特征，或作为数据中心或应用程序迁移的一部分，将流量路由至不同的来源，也可以通过视频点播剪辑或现有播放列表，创建模拟的实时线性频道。
简化内部流程
简化内部流程
快速、大规模地部署第三方代码，无需对应用程序进行大量修改，也无需投入大量开发时间和资源；在边缘对 API 流量进行认证、授权和速率限制，扩展您的 API 管理基础架构；或者部署 CDN 令牌管理器，为每位客户的 CDN 生成并应用令牌。
常见问题
无服务器计算是一种零管理的计算环境。它使开发人员可以部署和执行事件驱动的逻辑和上下文数据，而无需担心底层基础架构。无服务器环境通常作为托管服务存在于集中式或边缘云中。无服务器计算：
- 将运营责任转移到云服务或边缘计算供应商，从而无需执行基础架构维护任务
- 在本地自动调整规模，以避免提前扩建容量
- 释放开发人员的产能，让他们能够专注于构建并运行应用程序和服务，而无需考虑服务器问题
FaaS 是一种在边缘执行代码小元素的无服务器方法。它使开发人员能够快速编写和部署代码以控制事件驱动型计算过程，从而优化业务或用户体验。
EdgeWorkers 支持除符合 ES2015 (ECMAScript 2015) 标准的 JavaScript 语言。通过绑定到我们的 EdgeWorkers JavaScript 规范，还支持将 Typescript 作为预编译选项。
EdgeWorkers 将 Google 的 V8 引擎用作其代码执行运行时。它性能出色，并且一直在演变和改进。
资源
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