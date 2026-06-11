当您使用 mPulse 了解网站的速度后，您就能知道应该如何去提升它的速度。每当数据信标到达时，mPulse 仪表板都会为您呈现后端和前端计时器的概要，并通过火花线图展示性能随时间的变化趋势。此外，它还提供前端和后端性能以及流量随时间变化的可视化分析。mPulse 使您能够直接衡量用户在您的网站上遇到延迟的影响，进而更准确地估计应达到的目标速度，并确定优先改进的位置。