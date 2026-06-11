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mPulse

衡量用户体验和性能数据，从而提高网站性能

衡量重要因素

借助真实用户监控 (RUM) 解决方案 Akamai mPulse，您可以分析网站和应用程序的性能，以此了解它们对业务结果的影响。通过对多个不同场景进行建模，您可以了解潜在的网站性能改变对您的收入和其他业务成果的影响，而通过获得切实可行的见解，您可以提升在线性能、网站和应用程序的可用性以及客户的整体数字化体验。

阅读产品简介

针对每一位客户优化的个性化数字体验

深入探究用户体验

分析用户与 Web 功能的交互情况，并将其与业务成果挂钩。

探索网站更改会对收入产生的影响

通过自定义仪表板，查看哪些功能对收入的影响最大。

查找并修复网站性能问题

查看图像、脚本和其他资源对可用性的影响，并立即着手实施优化。

mPulse 的工作原理

收集

在真实用户会话过程中收集超过 200 个业务和性能指标，并通过 mPulse 信标将这些数据传回。

分析

mPulse 信标（Beacon）会即时填充系统仪表板，提供真实用户活动的详细视图。

报告

数据会按关键用户和设备分段进行分类，并且可以创建自定义仪表板来构建性能报告。

告警

一旦性能超过预设阈值或自动检测到异常事件，将立即发送通知。

特性

  • 在每个用户事件发生之时收集数据，并将数据存储 13 个月以用于历史记录分析
  • 将真实用户流量与爬虫程序流量区分开来，并监控爬虫程序对业务指标的影响
  • 自动发现异常行为并防止潜在问题
  • 分析整个网站的关键指标，以优化数字业务；包括 Google 核心网页指标
  • 通过先进的“假设”分析，确定更新如何影响站点性能
  • 监控和管理用于广告、分析等的第三方资源；按需进行优化

mPulse 应用场景

了解 mPulse 可以解决的几个常见业务问题。

确保卓越的用户体验

获取实时有实用价值的见解和自定义指标，以跟踪您的关键性能指标 (KPI)，从而全面了解您的网站特有的性能优化机会。

监控第三方资源

可将来自第三方供应商的资源和脚本用于广告、分析、社交媒体和各种其他用途。mPulse 允许您轻松监控和管理第三方资源对性能的影响。

确定网站改进的优先级

识别性能瓶颈并了解 KPI 对您业务的实际影响，这些 KPI 包括转化率、注册率、页面浏览量、访客保留率以及页面放弃率等类似因素。获得专利的“假设”分析可以预测网站在面对性能、收入与转化率成果之间关系变化时，将如何做出应对。这使企业能够明确哪些问题是亟待解决的，从而产生积极的影响。

进行扩展以满足高峰需求

当您的数字网站遇到环境因素导致的用户行为和流量的变化时，您依然能够综合分析用户在您网站和移动应用中的行为和活动，并实时发现实际性能问题。衡量您网站的实际速度，以及满足业务目标所需达到的速度，实现扩展并应对流量和在线活动的突然变化。

常见问题

常见问题

借助 mPulse，您可以利用外部数据源来跟踪性能变化和应用程序的运行状况。mPulse 支持以下外部数据源：

  • Amazon CloudWatch
  • AppDynamics
  • CA Wily Introscope
  • Data Science Workbench
  • Dynatrace
  • New Relic
  • Rigor

 

您可以创建自定义 mPulse 报告，共享仪表板，并按照每周、每月或每年的周期进行定期分析。您还可以创建一次性报告来回答特定的业务问题。

当您使用 mPulse 了解网站的速度后，您就能知道应该如何去提升它的速度。每当数据信标到达时，mPulse 仪表板都会为您呈现后端和前端计时器的概要，并通过火花线图展示性能随时间的变化趋势。此外，它还提供前端和后端性能以及流量随时间变化的可视化分析。mPulse 使您能够直接衡量用户在您的网站上遇到延迟的影响，进而更准确地估计应达到的目标速度，并确定优先改进的位置。

mPulse 会从真实用户处收集以下几类数据：

  • 核心网页指标，例如最大内容渲染 (LCP)、首次输入延迟 (FID) 和累积布局偏移 (CLS)
  • 性能指标（例如 TTI、TTFB、页面加载和 DOM 加载）
  • 顶级（包括域名、时间戳和 IP 地址）
  • 会话（会话 ID 和会话开始时间）
  • 用户代理（例如浏览器系列、主要版本和设备类型）
  • 地理位置（国家/地区、区域等）
  • 带宽（包括 kbps 和带宽块）
  • 自定义指标（例如转化率和收入）
  • 自定义维度（可能包括存储编号、登录状态或源站服务器）
  • 第三方分析（包括 Google、Adobe 和 IBM Digital Analytics）
  • 资源计时数据（例如开始时间、dns_star 和 dns_end）
  • JavaScript 错误

 

即使 Akamai 没有传输您的网络流量，您仍然可以使用 mPulse 来收集和分析性能数据。工作流程大体相同，只有一些微小的差异。首先，您需要创建一个 mPulse 应用程序，然后在源站服务器上手动将 mPulse 代码片段放置在您网站的页面上，或者使用标签管理器来完成该任务。

资源

mPulse 技术文档

快速、轻松地了解如何入门并做出适当的调整，以积极改善访客的体验。

查看 TechDocs

mPulse 开发人员博客

了解最新的 mPulse 特点和功能。

阅读博客

内容交付：参考架构

了解 Akamai 如何借助边缘的力量，帮助您提供卓越数字体验。

查看参考架构

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  • 实际用户性能
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升级到 mPulse 可获得：

  • 告警
  • 报告
  • 数据科学见解
  • 异常检测
  • 自定义维度、指标和计时器
  • 无限的页面组

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