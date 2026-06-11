- 在每个用户事件发生之时收集数据，并将数据存储 13 个月以用于历史记录分析
- 将真实用户流量与爬虫程序流量区分开来，并监控爬虫程序对业务指标的影响
- 自动发现异常行为并防止潜在问题
- 分析整个网站的关键指标，以优化数字业务；包括 Google 核心网页指标
- 通过先进的“假设”分析，确定更新如何影响站点性能
- 监控和管理用于广告、分析等的第三方资源；按需进行优化
衡量重要因素
借助真实用户监控 (RUM) 解决方案 Akamai mPulse，您可以分析网站和应用程序的性能，以此了解它们对业务结果的影响。通过对多个不同场景进行建模，您可以了解潜在的网站性能改变对您的收入和其他业务成果的影响，而通过获得切实可行的见解，您可以提升在线性能、网站和应用程序的可用性以及客户的整体数字化体验。
针对每一位客户优化的个性化数字体验
mPulse 的工作原理
特性
mPulse 应用场景
了解 mPulse 可以解决的几个常见业务问题。
确保卓越的用户体验
获取实时有实用价值的见解和自定义指标，以跟踪您的关键性能指标 (KPI)，从而全面了解您的网站特有的性能优化机会。
监控第三方资源
可将来自第三方供应商的资源和脚本用于广告、分析、社交媒体和各种其他用途。mPulse 允许您轻松监控和管理第三方资源对性能的影响。
确定网站改进的优先级
识别性能瓶颈并了解 KPI 对您业务的实际影响，这些 KPI 包括转化率、注册率、页面浏览量、访客保留率以及页面放弃率等类似因素。获得专利的“假设”分析可以预测网站在面对性能、收入与转化率成果之间关系变化时，将如何做出应对。这使企业能够明确哪些问题是亟待解决的，从而产生积极的影响。
进行扩展以满足高峰需求
当您的数字网站遇到环境因素导致的用户行为和流量的变化时，您依然能够综合分析用户在您网站和移动应用中的行为和活动，并实时发现实际性能问题。衡量您网站的实际速度，以及满足业务目标所需达到的速度，实现扩展并应对流量和在线活动的突然变化。
常见问题
常见问题
借助 mPulse，您可以利用外部数据源来跟踪性能变化和应用程序的运行状况。mPulse 支持以下外部数据源：
- Amazon CloudWatch
- AppDynamics
- CA Wily Introscope
- Data Science Workbench
- Dynatrace
- New Relic
- Rigor
您可以创建自定义 mPulse 报告，共享仪表板，并按照每周、每月或每年的周期进行定期分析。您还可以创建一次性报告来回答特定的业务问题。
当您使用 mPulse 了解网站的速度后，您就能知道应该如何去提升它的速度。每当数据信标到达时，mPulse 仪表板都会为您呈现后端和前端计时器的概要，并通过火花线图展示性能随时间的变化趋势。此外，它还提供前端和后端性能以及流量随时间变化的可视化分析。mPulse 使您能够直接衡量用户在您的网站上遇到延迟的影响，进而更准确地估计应达到的目标速度，并确定优先改进的位置。
mPulse 会从真实用户处收集以下几类数据：
- 核心网页指标，例如最大内容渲染 (LCP)、首次输入延迟 (FID) 和累积布局偏移 (CLS)
- 性能指标（例如 TTI、TTFB、页面加载和 DOM 加载）
- 顶级（包括域名、时间戳和 IP 地址）
- 会话（会话 ID 和会话开始时间）
- 用户代理（例如浏览器系列、主要版本和设备类型）
- 地理位置（国家/地区、区域等）
- 带宽（包括 kbps 和带宽块）
- 自定义指标（例如转化率和收入）
- 自定义维度（可能包括存储编号、登录状态或源站服务器）
- 第三方分析（包括 Google、Adobe 和 IBM Digital Analytics）
- 资源计时数据（例如开始时间、dns_star 和 dns_end）
- JavaScript 错误
即使 Akamai 没有传输您的网络流量，您仍然可以使用 mPulse 来收集和分析性能数据。工作流程大体相同，只有一些微小的差异。首先，您需要创建一个 mPulse 应用程序，然后在源站服务器上手动将 mPulse 代码片段放置在您网站的页面上，或者使用标签管理器来完成该任务。
资源
免费 RUM 软件：mPulse Lite
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您将了解到以下内容：
- 实际用户性能
- 实时分析
- 执行仪表板和 DevOps 仪表板
- iOS 移动应用程序
- 100 万个信标/月
升级到 mPulse 可获得：
- 告警
- 报告
- 数据科学见解
- 异常检测
- 自定义维度、指标和计时器
- 无限的页面组
需遵守适用的条款和限制。