Zero Trust Network Access

Enterprise Application Access 设备态势是一项关键功能，可允许、拒绝或限制用户对应用程序的访问。它可以与身份验证授权和访问控制规则一起运行，并收集有关设备状态的信息（例如，是否启用了设备防火墙、它是否安装了最新的操作系统或者是否安装了反恶意软件程序）。此外，它还会从 Akamai Secure Internet Access、Carbon Black 和 CrowdStrike 中收集外部威胁信号。您可创建风险分层，以便根据设备的风险状况拒绝或限制应用程序功能。设备态势有助于确保访问应用程序的设备满足必要的安全要求。