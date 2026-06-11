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媒体和娱乐业解决方案

准备精彩的内容，随时随地向任何受众提供这些内容和相应的保护

与专家交谈
Image of two people on a couch; one smiling at a laptop with headphones, the other using a tablet.

打造、保护和提供令人难忘的体验

为了稳定提供高品质的内容和体验来吸引并留住观众，媒体和娱乐业公司往往面临持续的压力。他们需要在扩展直播活动和流媒体频道的同时，管理媒体工作流程并保护内容、网站和应用程序免受攻击。Akamai 凭借精湛的专业知识、扩展能力和可靠性，深受众多媒体和娱乐业公司的信赖，可满足这些公司在内容交付、安全和云计算方面的需求。

在全球大规模提供极具吸引力的内容

使媒体工作流程更靠近受众

通过 Akamai Cloud 在本地以经济高效的方式提供内容。将出站流量成本和 CPU 成本保持在较低水平。

保护内容和应用程序

保护您的内容免受攻击和盗版的影响。尽享我们的技术和行业知识为您带来的益处。

在靠近观众的位置大规模提供媒体内容

信赖我们的高度分布式云平台，实现容错交付。无论受众身在何处，都能够满足他们的需求。

媒体和娱乐企业 AI 发展现状

了解媒体和娱乐企业如何利用 AI 来改善客户体验、提升效率并实现收入增长，同时管理好风险和合规性。

阅读白皮书
SharePlay Interactive Logo

“我与许多云供应商合作过，而 Akamai 以其可靠性脱颖而出。另外，它的 Kubernetes 集群是我们用过的最快的。”

SharePlay Interactive 创始人兼首席执行官 Manuel Odhe

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客户案例

MediaCP Logo

MediaCP

这家视频托管平台借助 Akamai 的云计算服务，实现了成本削减和覆盖范围扩展，并构建了一个现代化的云平台。

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Telegraph Media Group Logo

Telegraph Media Group

知名新闻机构通过采用 Akamai 解决方案，成功实现了三大核心能力提升：有效拦截 AI 抓取类爬虫程序、全面加强 API 接口安全防护、显著优化内容的保护机制与分发效能。

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OKAST Logo

OKAST

数字媒体公司从 AWS 迁移到 Akamai 平台，扩展了 FAST 频道业务，削减了成本并增强了控制力。

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Akamai 与世界优秀的 {industry} 公司合作

查看全部客户案例

媒体和娱乐业应用场景

在边缘处交付内容

在边缘准备和交付内容

无论您的所有受众身在何处，都能够确保他们享受到出色的体验。

产品

Adaptive Media Delivery

始终如一地为海量观众提供高品质在线视频。

查看产品详细信息

Akamai Cloud

计算、存储、网络、数据库和容器管理云服务

查看产品详细信息

EdgeWorkers

在边缘执行 JavaScript 功能，以优化网站性能并自定义网页体验。

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Ion

实现改进且可靠的网站用户体验，无论是在动态变化的环境中还是面对大规模的访问量皆是如此。

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保护应用程序和 API

保护应用程序和 API

确保您的内容受到全面保护并免遭盗版侵害。

产品

App & API Protector

为边缘应用程序和 API 提供出色的安全保护。

查看产品详细信息

API Security

通过实时分析，发现、监控和审核 API 活动，及时应对威胁与滥用行为。

查看产品详细信息

Akamai MFA

通过可防网络钓鱼的基于 FIDO2 的多重身份验证，减少员工帐户接管风险。

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Client-Side Protection & Compliance

协助您实现 PCI 合规性，保护您的网站免受 JavaScript 攻击。

查看产品详细信息

Prolexic

保护您的基础架构免遭分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击。

查看产品详细信息

Akamai Guardicore Segmentation

通过应用精细的软件定义式分段方法，检测漏洞并加强对勒索软件的防护。

查看产品详细信息

保障网站和交易安全

确保您的网站和金融交易的安全

阻止针对网站或应用程序的攻击并避免针对您的 OTT 服务的撞库攻击。

产品

Bot Manager

这款高级爬虫程序管理产品旨在检测并抵御复杂的恶意爬虫程序，同时允许良性爬虫程序进入。

查看产品详细信息

Enterprise Application Access

减少网络层面的访问权限，并根据用户身份和情境提供细粒度的应用程序访问控制。

查看产品详细信息

Brand Protector

检测并抵御品牌仿冒攻击，包括网络钓鱼和虚假网站。

查看产品详细信息

Client-Side Protection & Compliance

协助您实现 PCI 合规性，保护您的网站免受 JavaScript 攻击。

查看产品详细信息

优化性能

监测并优化交付和性能

持续监控您的内容并使用相关见解不断优化 API 性能。

产品

DataStream

提供低延迟数据馈送以实现监控，并将数据摄取到第三方监控工具中。

查看产品详情

API Acceleration

显著提高 API 的性能和可靠性。

查看产品详情

Global Traffic Management

借助智能负载平衡，优化应用性能并避免中断。

查看产品详细信息

Image & Video Manager

通过智能图像和视频优化，增强每位用户在任何设备上的数字化体验。

查看产品详情
一个戴着黑框眼镜的人，脸部被电脑屏幕的光照亮

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