Cloud Wrapper 通过内置冗余和容错机制，将服务可靠性放在首位。这一设计不仅能防止源站基础架构上出现请求高峰，还能维护源站的运行状况和性能。
优化源站分载能力并降低出站流量成本
Cloud Wrapper 通过 Akamai Cloud 无缝连接私有云和公有云平台，显著提升了源站分载能力，并降低了云出站流量成本。在流量激增期间确保高可用性和稳定性能，同时保持可预测的服务水平。通过与 Akamai 交付服务集成，为最终用户提供可扩展的高性能体验。
大规模分载流量。节省更多资源。让受众满意。
Cloud Wrapper 的工作原理
特点
- 在多个位置自动复制可最大限度地提高弹性、可用性和性能
- 自定义缓存有助于在高峰期或高流量期间保持较高的源站分载水平
- Akamai 交付专家全天候提供服务，致力于帮助您实现目标
- 开展占用空间分析，帮助确定存储需求，从而做好应对需求高峰的准备
- 为每一位用户找到理想的缓存位置，从而优化交付、提升性能
- 集成了 Akamai 交付服务与第三方 CDN，能够简化工作流程
了解 Cloud Wrapper 如何帮助您分载源站流量，节省出站流量成本。
控制出站流量成本
源站基础架构在运行状况和性能方面可能存在显著差异。当边缘服务器收到针对非缓存内容的最终用户请求时，将出现缓存失误的情形，此时请求可能会被发送到源站。随着源站基础架构上的流量增加，性能可能开始下降，从而影响用户体验。此外，当源站驻留在公有云中时，大量请求可能意味着更多的云基础架构要求，出站流量成本会急剧上升。
Cloud Wrapper 可提高大量库（包含热门和非热门访问内容）的缓存效率。它将边缘的缓存失误路由到 Cloud Wrapper 缓存层，无需向源站发出请求而传送内容的可能性得以提高。为了进一步减少源站往返通信（尤其是在网络直播等大型用户活动和/或下载需求高峰期间），Cloud Wrapper 提供了请求折叠功能。此功能将在从源站检索时合并多个最终用户请求，从而实现更少、更高效的源站请求。
保护源站免受高峰时段的影响
最大限度提升源站分载水平势在必行，并应始终维持这种水平。如果大量请求直接流向源站，请求可能会类似于分布式拒绝服务攻击事件，并导致源站发生故障。
因此，Cloud Wrapper 提供了高度可用且一致的源站高峰保护机制。它专为高可用性而设计，内置了冗余功能，并包含多个用于平衡和均匀存储内容的独立区域。每项内容至少驻留在两个位置。
此外，Cloud Wrapper 的架构设计不依赖于任何单一物理位置。如果一个区域出现故障，Cloud Wrapper 会刷新存储的内容并将其均匀分布在可用区域中。每当内容请求命中不可用的区域时，请求将在路由到源站之前至少转至一个备份区域。此峰值保护为持续的高分载水平提供了额外的保障，可确保您为下一个流媒体直播活动、游戏发布会或最终用户请求的意外增长做好准备。
多 CDN 架构
管理多 CDN 架构时，源站请求和基础架构成本都会增加，这使得维持较高分载数量时面对的复杂性进一步加剧。无论使用单个或多个源站来支持您的多 CDN 架构，Cloud Wrapper 都有助于降低复杂性。
通过充当交付架构的中心枢纽，Cloud Wrapper 可以维持共享缓存能力，从而在您的多 CDN 架构扩展时，为您的源站提供可预测的分载和成本节省水平。Cloud Wrapper 通过跨 CDN 集中缓存来减少发送到源站的流量，从而提高缓存命中率并在请求转发到源站之前折叠来自多个 CDN 的请求。
常见问题 (FAQ)
Cloud Wrapper 通过优化公有云基础架构与 Akamai Cloud（大规模分布式边缘和云平台）之间的连接脱颖而出，展现出卓越扩展性和弹性。
Cloud Wrapper 采用了“一次获取”的流程设计理念，致力于为客户提供高水平的源站分载。该架构通过运用多种技术，如确定性绑定/内容服务器匹配以及减少转发到源站的区域等，尽可能减少从源站检索内容的次数。
在某些情境下，Cloud Wrapper 能够实现超过 99% 的高分载率。然而，实际的分载百分比会受到多个因素的影响，包括您的内容占用空间、缓存回收策略以及具体的应用场景。
当您将面向消费者的内容存储在集中式公有云基础架构上时，由于这些架构通常依赖于数量有限的数据中心，因此内容往往距离最终用户较远。当用户请求大量内容时，从源站服务器检索的成本便会显著增加，交付性能往往也会受到明显影响。相反，使用广泛分布在互联网边缘的解决方案能够在更接近最终用户的地方提供内容，从而提升最终用户的体验。出于以下原因，在云源站服务与边缘网络之间建立可靠的连接显得至关重要：
需要尽可能增加从边缘网络处理的请求量，从而为最终用户提供出色的体验
分载源站服务器的请求通常有助于尽可能降低数据出站成本以及对源站服务器性能的影响
资源
