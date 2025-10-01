控制出站流量成本

源站基础架构在运行状况和性能方面可能存在显著差异。当边缘服务器收到针对非缓存内容的最终用户请求时，将出现缓存失误的情形，此时请求可能会被发送到源站。随着源站基础架构上的流量增加，性能可能开始下降，从而影响用户体验。此外，当源站驻留在公有云中时，大量请求可能意味着更多的云基础架构要求，出站流量成本会急剧上升。

Cloud Wrapper 可提高大量库（包含热门和非热门访问内容）的缓存效率。它将边缘的缓存失误路由到 Cloud Wrapper 缓存层，无需向源站发出请求而传送内容的可能性得以提高。为了进一步减少源站往返通信（尤其是在网络直播等大型用户活动和/或下载需求高峰期间），Cloud Wrapper 提供了请求折叠功能。此功能将在从源站检索时合并多个最终用户请求，从而实现更少、更高效的源站请求。