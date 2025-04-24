Akamai 数据保护
Akamai 值得信赖，它让数字化体验变得快速、智能和安全。我们深知，我们处理个人数据的方式是影响信任建立的重要因素，是对客户、客户的最终用户、员工和在线用户的隐私保护承诺。Akamai 遵守其运营业务的所有国家/地区的法律，包括美洲、欧洲和亚洲的数据保护法律。
Akamai 的数据保护和隐私计划通过遵守全球隐私原则，保护我们处理的个人数据。并由我们的首席隐私官领导的 Akamai 全球数据保护办事处负责管理该重要计划。
资源
总则
Akamai 隐私声明。了解更多。
Akamai 人工智能。
人工智能 (AI) 是 Akamai 实现“赋能网络建设，保护网络安全”使命的强大工具。Akamai 将通过在其业务运营中应用人工智能，最大限度提高信任并降低危害风险。为此，Akamai 为其人工智能工具的使用和开发制定了符合伦理且负责任的人工智能原则。了解更多。
Akamai 数据保护和隐私计划。了解更多。
Akamai Technologies, Inc. 数据隐私框架声明。了解更多。
客户和合作伙伴
Akamai 数据处理协议 — 面向客户
本协议将对 Akamai 与客户之间的条款和条件做出补充和修正。 立即下载。
Akamai 数据处理协议 — 面向合作伙伴
本协议将对 Akamai 与合作伙伴之间的渠道协议做出补充和修正。 立即下载。
设有 Akamai 服务器维护点的国家/地区
本文档列出了设有 Akamai 服务器维护点的国家/地区，并列出了拥有 Akamai 服务器的 Akamai 子公司。了解更多。
Akamai 用于提供服务的子处理方。 了解更多。
HIPAA 和 HITECH 法案合规性声明。了解更多。
Akamai 个人数据处理活动概述。 了解更多。
Akamai 的跨境数据传输。 了解更多。
保护个人数据安全的技术措施和企业措施
此概述介绍了 Akamai 为保护其在提供服务时处理的个人数据而采取的技术措施和组织措施。
服务交付、企业安全和应用程序安全服务方面的技术措施和组织措施。 了解更多。
Guardicore 安全平台的技术措施和组织措施。 了解更多。
Secure Internet Access Mobile 服务的技术措施和组织措施。 了解更多。
Noname API 安全服务的技术措施和组织措施。 了解更多。
供应商
Akamai 数据处理协议 — 面向供应商
本协议对 Akamai 与其供应商之间签订的主服务协议和/或购买条款进行了补充和修订。 立即下载。
针对 Akamai 供应商互动的数据保护规则。了解更多。