Akamai 值得信赖，它让数字化体验变得快速、智能和安全。我们深知，我们处理个人数据的方式是影响信任建立的重要因素，是对客户、客户的最终用户、员工和在线用户的隐私保护承诺。Akamai 遵守其运营业务的所有国家/地区的法律，包括美洲、欧洲和亚洲的数据保护法律。

Akamai 的数据保护和隐私计划通过遵守全球隐私原则，保护我们处理的个人数据。并由我们的首席隐私官领导的 Akamai 全球数据保护办事处负责管理该重要计划。