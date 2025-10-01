X

了解我们在中国开展业务的承诺。

Bot Manager

及时阻止高度危险的规避式爬虫程序，避免侵蚀客户信任

Bot Manager

及时阻止高度危险的规避式爬虫程序，避免侵蚀客户信任

借助爬虫程序防护，改善用户体验

Akamai Bot Manager 可在边缘有效检测爬虫程序流量并抵御恶意爬虫程序，同时有效管理良性爬虫程序，而且这些操作均不会影响用户体验。无论客户选择在何地、以何种方式与您互动，该产品都能保护您的应用程序和资产。借助 Akamai Bot Manager，您可以更安全、更有效地运行自动化操作，提高客户对您整个生态系统的信任度。此外，Bot Manager 还为客户提供了可视化和报告工具，因此客户可以查看各种类型的爬虫程序对其业务和基础架构造成的影响。

保护您最脆弱的资产：客户信任

抵御高度危险、代价高昂的爬虫程序攻击

在初次与爬虫程序接触的边缘位置评判爬虫程序的善恶。允许良性爬虫程序访问，拒绝恶意爬虫程序进入。

智胜高度复杂、难以捉摸的爬虫程序

我们的研究人员每天分析 TB 量级的新攻击数据，使您免受不断演变的爬虫程序的侵扰。

不再为应对爬虫程序入侵的后果而困扰

不会再将 IT 支出和员工时间浪费在调查遭到入侵的帐户上。

Bot Manager 工作原理

自定义

通过一个易于使用的门户，配置和管理良性爬虫程序和恶意爬虫程序。

配置

通过向每个被监视的页面注入一个简单的脚本，可以自动配置行为异常检测。

监控

将多项专利技术与一个可供查看边缘处流量的 AI 框架相结合，为每个请求分配一个 Bot Score，并随着时间推移不断学习。

响应

利用出色的安全解决方案，打击可疑的恶意爬虫程序，从而拖慢爬虫程序攻击速度并抬高攻击者的成本。

“对于保护我们的电商业务免受恶意自动化爬虫程序的侵扰，Akamai Bot Manager 发挥着必不可少的作用。”

网络安全专家，零售业

侵蚀您的利润：网络爬虫程序对电商行业的影响

了解网络内容抓取及其对电商网站的影响，以及如何通过爬虫程序防御措施防范负面影响。

特点

  • 使用 AI 模型检测高级爬虫程序，进行用户行为分析、浏览器指纹识别等
  • 基于每天数十亿的爬虫程序请求和登录，从最干净的数据中获取情报
  • 隐秘防御，不采用简单的“拦截和允许”操作，避免引起爬虫程序警惕

  • 关于趋势、行业洞见以及爬虫程序流量详尽分析的实时整体报告
  • 持续更新我们囊括多种已知爬虫程序的目录
  • 使用相同的先进爬虫程序检测机制保护您的移动应用程序，让您的整个攻击面安全无虞

客户案例

华盛顿邮报

观看视频，了解这家出版业巨头如何为其品牌实施全方位保护——从基础架构到最终用户设备。

爬虫程序防护用例

了解 Bot Manager 如何提供一系列高级措施来帮助缓解对抗性爬虫程序所带来的业务挑战。

网站用户体验/网站性能

用户体验/网站性能

即便是良性爬虫程序流量也可能被视作非关键流量。然而，随着越来越多的内容变得动态化，Akamai 等 CDN 将无法缓存内容，从而导致网站速度变慢，让用户倍感沮丧。借助爬虫程序管理，企业可在用户流量高峰时段减慢爬虫程序的速度，并将缓存的内容（而非实时网站内容）提供给爬虫程序。

囤积库存

库存囤积/灰色交易

为增加需求和炒作品牌而生产限量产品的公司经常会遭遇灰色交易，此类交易人员会在这些产品上市后立即将其保存在购物车中。灰色交易人士会设法在 eBay 等其他交易平台上加价销售其购买的各种商品。运动鞋公司、奢侈品牌和消费电子产品制造商常常会遇到这一问题。此外，这也是 Outbox 这样的航空公司或票务公司所面临的一个问题，在此类场景中，爬虫程序会抢占大量座位，然后释放那些位置较差的座位。

营销分析

营销分析

电商企业通常会分析用户访问其网站的行为，以确定并满足用户偏好，尽可能提高线上销售额。来自自动爬虫程序的流量可能会扭曲正在分析的数据，导致分析不准确、对用户了解有失偏颇和销售额下降等情况。

良性爬虫程序管理

良性爬虫程序管理

虽然许多爬虫程序可视作“良性”爬虫程序，并执行令人满意的活动，但“良性”爬虫程序仍有可能在一天或一个月的某个时间表现得过于激进或不受欢迎。例如，百度就是一个典型的例子，这是一个激进型搜索引擎爬虫程序，它不顾及客户用于指示其爬取网站速度的 robot.txt 文件，使源网站承受了较高的负载，并降低了用户的性能。一些客户会屏蔽百度以减少对性能的影响。

爬虫程序监测

爬虫程序监测

客户不清楚访问其网站的爬虫程序流量，也不了解这些爬虫程序的类别（“良性”/“恶意”）。现今，客户收到性能或可用性问题的告警时，他们通常会采取应对措施，然后只处理头号攻击者。他们并未配备合适的检测、分析或控制工具来助力其采取更加积极主动的措施。

常见问题 (FAQ)

Bot Manager 每天可监测 400 多亿个爬虫程序。它将从第一个请求开始，查看所有异常情况，生成一个从 0（人类）到 100（爬虫程序）的得分。随着来自同一爬虫程序的请求数量的增加，得分也随之提高。借助此功能，您可以根据 Bot Score，针对要应用的不同措施定义一个响应策略。策略可依据三个响应分段进行定义：谨慎响应（应加以留意）、严格响应（应加以质疑）和主动响应（应加以抵御）。您可以调整应用其中每一个响应策略的得分，也可以调整应用的措施。Akamai 根据每次检测对每个爬虫程序进行评估，让您更深入地了解为何将其归类为爬虫程序，以便您可以战略性地调整自己的防护措施。

爬虫程序只是一种自动化的软件应用程序，其操纵者可用它来执行各种任务。因此，Bot Manager 可以根据自动化的表征来检测任何爬虫程序。Bot Manager 可帮助客户管理与爬虫程序相关的特定用例，如数据聚合、库存抓取等。

虽然许多 Web 应用程序和 DDoS 攻击的背后都有自动爬虫程序的身影，但爬虫程序管理与 Web 应用程序防火墙解决方案仍属于不同类型的解决方案，通过不同的功能组合应对多种挑战。Bot Manager 提供一系列高级措施来帮助缓解对抗性爬虫程序所带来的业务挑战。

Akamai 法律团队定期对收集到的数据点进行审查，确保遵守全球各地的各种隐私法，如欧洲的《通用数据保护条例》(GDPR) 和美国的《加州消费者隐私法案》(CCPA)。有关 Akamai 一般隐私声明的详细信息，请访问公司网站上的“隐私信任中心”。

Bot Manager 中的功能完全可通过 API 提供，因此可将其集成到您的 DevSecOps 生命周期中。

Bot Manager 拥有一个已知爬虫程序的库，您也可以针对您或您的合作伙伴创建的任何爬虫程序创建自己的类别。这样可确保不阻止有用的爬虫程序，且不会降低对于对抗性爬虫程序的防御。

Bot Manager 将 Bot Score 功能生成的见解集成到 SIEM 工具中，供需要更高的集成安全监测能力的客户使用。您可以利用来自 Bot Manager 的见解来充实现有工具，提升其价值。

资源

是否存在网络信任问题？爬虫程序管理可助您一臂之力

爬虫程序管理涉及检测、识别和阻止或允许与网站、应用程序和网络交互的爬虫程序。

数据泄露的 8 个最常见原因

发现数据泄露的主要原因，以及如何保护您的公司免受这些普遍存在的威胁。

爬虫程序管理的 10 个首要考量因素

了解如何评估爬虫程序管理解决方案。了解一些重要差异会如何影响您的业务。

包含模拟攻击的实时演示：Bot Manager

我们将向您演示一次撞库攻击模拟，让您亲身体验 Bot Manager 的以下功能：

  • 利用 AI 检测可疑行为并检测出正在进行的攻击
  • 为您提供准确具备自主优化能力的爬虫程序流量评估
  • 即使在看似一切正常时，依然能够检测低量慢速攻击
  • 提供丰富的精细响应方式，使您可以阻止爬虫程序，而又不会让攻击者知晓

