提升自定义或非标准应用程序的性能
传统性能优化工具通常都是围绕 HTTP/S 等标准协议构建的，因此很难找到可以与非标准方法或自定义应用程序有效配合使用的解决方案。
IP Accelerator 支持任何 TCP 和 UDP 端口，让客户能够为各种应用程序提供流量传输服务，包括可能不使用标准端口的自定义协议和传统应用程序。这不仅提高了通用性，能够更好地兼容各种网络拓扑和应用程序类型，还有助于减少客户因网络性能不佳而面临的挑战（例如用户放弃），并避免建设专用网络所带来的成本
提高不可缓存应用程序的性能和安全性，同时避免使用专用 WAN 基础架构带来的相关高额资本支出，从而加速业务增长。
了解 IP Accelerator 如何提升基于 IP 的应用程序的性能并安全地优化数据传输。
为确保提供流畅的用户体验，虚拟桌面基础架构 (VDI) 环境需要稳定、快速的网络连接。延迟或带宽限制会严重影响虚拟桌面的响应速度，导致用户失望和工作效率降低。
IP Accelerator 可以优化 IP 流量路由，最大限度降低网络延迟，使企业能够为全球员工提供始终如一的高质量虚拟桌面体验，同时避免额外 IT 系统建设带来的成本和复杂性。
对游戏玩家而言，可靠而不会突然掉线或产生波动的网络连接对于稳定的游戏体验至关重要，特别是在需要持久在线或保持会话的游戏环境中。它可以确保数据传输顺畅无阻，从而防止出现游戏无响应、网络延迟或断开连接。
IP Accelerator 可以优化通信网络中的数据传输路径，尽可能减少丢包，并确保游戏状态变化、交互和更新传输不中断。
最大限度降低延迟并确保可靠交付对于金融交易至关重要，而实时信息流对于高效的供应链运营也必不可少。
通过在经过优化的路线上加快流量传输速度，IP Accelerator 可以缩短数据到达目标位置的时间，确保时间敏感的操作不会出现延迟，从而提高运营效率。
IP Accelerator 能够通过 Akamai 全球网络中最高效的传输路径路由流量，从而降低延迟。这可以最大限度减少网络拥塞和丢包，为应用程序提供更快、更可靠的连接，进而为最终用户提供更出色的整体性能体验。
IP Accelerator 具有多项主要优势，可以帮助优化和保护您的流量：
是的，IP Accelerator 可以无缝集成到云和混合基础架构中。无论应用程序托管在单个云服务提供商、多云还是混合环境中，IP Accelerator 都能确保用户与基础架构之间的通信在性能、安全性和可靠性方面得到优化。
具体的加速效果取决于多种网络因素，例如最终用户与源站服务器之间的距离、互联网拥塞情况和网络条件等。但是，通过利用 Akamai 的分布式网络，IP Accelerator 通常能够实现以下优势：
IP Accelerator 配备了一套强大的安全功能，包括速率限制、快速 IP 阻止 (FIPB)、客户端和源站访问控制以及安全策略，并且无流量检查，确保加密数据始终保持加密状态。
SureRoute for IP (SRIP) 是一种专有覆盖网络，可提高互联网通信的性能和可靠性。SRIP 算法通过选择端点之间最高效、拥塞最少的路径，能够优化公共互联网上的数据传输。
这种算法消除了边界网关协议 (BGP) 的一个主要限制，该协议决定互联网上的流量路由规则。BGP 路由协议通过寻找端点之间最少的跃点数来确定路线。但是它没有考虑性能，所以时常会选择拥塞严重的路线来传输数据。
为了消除这些局限性，SRIP 利用 Akamai 的全球边缘网络和规模，识别最终用户与应用程序服务器之间的替代通信路径，并持续评估这些路线的性能，以确保流量沿最快的路径发送。
