IP Accelerator

确保不可缓存的应用程序实现高性能、高安全性和高可用性

IP Accelerator

确保不可缓存的应用程序实现高性能、高安全性和高可用性

使基于 IP 的应用程序快速运行，而不受用户、设备或地点所限。

提高不可缓存应用程序的性能和安全性，同时避免使用专用 WAN 基础架构带来的相关高额资本支出，从而加速业务增长。

以安全可靠的方式，向全球用户提供 IP 应用程序

提高应用程序性能

Akamai 的 SureRoute for IP (SRIP) 网络可消除公共互联网的局限性，确保应用程序实现始终如一的高可用性。

保护内容及用户

所有 Web 流量都经过封装处理，确保所有加密数据在整个传输过程中始终保持加密状态。

提供卓越的客户体验

IP Accelerator 在 Akamai 的全球边缘网络上运行，可在更长的距离上实现更快、更可靠的连接。

IP Accelerator 的优势

优化

Akamai 的全球分布式网络可确保数据在各个端点之间以最快、最高效的路线传输。

跟踪

通过提升性能，让用户能够监控和控制互联网流量、IP 应用程序和网站内容。

加速

高度先进的 TCP 优化技术可加快数据传输并减少往返时间。

保障

安全功能可确保数据保持加密状态，并能阻止特定的 IP 地址或区域。

特点

  • 通过实时动态映射，将 IP Accelerator 客户端请求定向到能够提供最佳服务的边缘服务器
  • 支持实时决策，可将用户请求定向到性能最佳的数据中心
  • 利用快速 IP 阻止 (FIPB) 功能过滤来自预定来源的流量，从而帮助抵御针对源站服务器的攻击

  • 复制数据包并沿不同的网络路径进行发送，以防止丢包
  • 实施客户端访问控制，无缝管理对 Akamai 服务器 IP 地址的更改
  • 通过 TCP 优化重用 TCP 连接，并减少建立和清除连接所产生的相关开销

  • 利用速率限制让用户能够控制向服务器发出的请求数量
  • 通过网络优化功能在 Akamai 边缘服务器和源站服务器之间建立最优路径

IP Accelerator 应用场景

了解 IP Accelerator 如何提升基于 IP 的应用程序的性能并安全地优化数据传输。

提升应用程序性能

提升自定义或非标准应用程序的性能

传统性能优化工具通常都是围绕 HTTP/S 等标准协议构建的，因此很难找到可以与非标准方法或自定义应用程序有效配合使用的解决方案。

IP Accelerator 支持任何 TCP 和 UDP 端口，让客户能够为各种应用程序提供流量传输服务，包括可能不使用标准端口的自定义协议和传统应用程序。这不仅提高了通用性，能够更好地兼容各种网络拓扑和应用程序类型，还有助于减少客户因网络性能不佳而面临的挑战（例如用户放弃），并避免建设专用网络所带来的成本

优化 IP 流量路由

优化和扩展虚拟桌面基础架构

为确保提供流畅的用户体验，虚拟桌面基础架构 (VDI) 环境需要稳定、快速的网络连接。延迟或带宽限制会严重影响虚拟桌面的响应速度，导致用户失望和工作效率降低。

IP Accelerator 可以优化 IP 流量路由，最大限度降低网络延迟，使企业能够为全球员工提供始终如一的高质量虚拟桌面体验，同时避免额外 IT 系统建设带来的成本和复杂性。

卓越的游戏体验

提供卓越的在线游戏体验

对游戏玩家而言，可靠而不会突然掉线或产生波动的网络连接对于稳定的游戏体验至关重要，特别是在需要持久在线或保持会话的游戏环境中。它可以确保数据传输顺畅无阻，从而防止出现游戏无响应、网络延迟或断开连接。

IP Accelerator 可以优化通信网络中的数据传输路径，尽可能减少丢包，并确保游戏状态变化、交互和更新传输不中断。

保护业务关键型应用程序

提高业务关键型应用程序的性能和安全性

最大限度降低延迟并确保可靠交付对于金融交易至关重要，而实时信息流对于高效的供应链运营也必不可少。

通过在经过优化的路线上加快流量传输速度，IP Accelerator 可以缩短数据到达目标位置的时间，确保时间敏感的操作不会出现延迟，从而提高运营效率。

常见问题 (FAQ)

IP Accelerator 能够通过 Akamai 全球网络中最高效的传输路径路由流量，从而降低延迟。这可以最大限度减少网络拥塞和丢包，为应用程序提供更快、更可靠的连接，进而为最终用户提供更出色的整体性能体验。

IP Accelerator 具有多项主要优势，可以帮助优化和保护您的流量：

  • 路由优化：IP Accelerator 利用多路径路由来优化数据传输。
  • 支持 TCP 和 UDP：同时支持 TCP（传输控制协议）和 UDP（用户数据报协议），可以灵活地管理不同类型的流量。
  • 允许的端口：客户可以控制哪些端口可用，从而对网络访问和安全性进行更精细的控制。
  • 速率限制：实施速率限制来管理流量，防止服务器过载，从而提高性能和稳定性。
  • 无缓存：不进行内容缓存，确保能够在无延迟的情况下直接提供频繁变化的动态内容。
  • 无 SSL 终止或解密：IP Accelerator 不涉及 SSL（安全套接字层）终止和解密处理，保持了数据的端到端加密状态。
  • 支持 IPv6：全面支持 IPv6，确保兼容最新的互联网协议，使基础架构能够适应未来的发展。
  • OAC 和 CAC 功能：源站访问控制让用户能够查看和确认发布到 Akamai Control Center 的 Akamai 服务器 IP 地址变化。客户端访问控制提供了一种公开 IP 地址列表的机制，经过授权的最终用户在访问基于 IP 的应用程序时可以连接到这些 IP 地址。
  • 监测和控制：IP Accelerator 提供一系列网络管理工具和性能指标，可以监控和控制互联网流量、IP 应用程序和网站内容。

是的，IP Accelerator 可以无缝集成到云和混合基础架构中。无论应用程序托管在单个云服务提供商、多云还是混合环境中，IP Accelerator 都能确保用户与基础架构之间的通信在性能、安全性和可靠性方面得到优化。

具体的加速效果取决于多种网络因素，例如最终用户与源站服务器之间的距离、互联网拥塞情况和网络条件等。但是，通过利用 Akamai 的分布式网络，IP Accelerator 通常能够实现以下优势：

  • 通过最高效的路径路由流量，降低延迟
  • 避开拥塞或次优的路线，提高稳定性
  • 采用优化的全球互联网路由方法，加快响应速度

IP Accelerator 配备了一套强大的安全功能，包括速率限制、快速 IP 阻止 (FIPB)、客户端和源站访问控制以及安全策略，并且无流量检查，确保加密数据始终保持加密状态。

 

SureRoute for IP (SRIP) 是一种专有覆盖网络，可提高互联网通信的性能和可靠性。SRIP 算法通过选择端点之间最高效、拥塞最少的路径，能够优化公共互联网上的数据传输。

 

这种算法消除了边界网关协议 (BGP) 的一个主要限制，该协议决定互联网上的流量路由规则。BGP 路由协议通过寻找端点之间最少的跃点数来确定路线。但是它没有考虑性能，所以时常会选择拥塞严重的路线来传输数据。

 

为了消除这些局限性，SRIP 利用 Akamai 的全球边缘网络和规模，识别最终用户与应用程序服务器之间的替代通信路径，并持续评估这些路线的性能，以确保流量沿最快的路径发送。

资源

开始使用 IP Accelerator

请访问我们的产品文档、Akamai 社区等位置，查找您需要的答案。

Akamai IP Accelerator：全面提升安全性和性能的理想解决方案

无论是抵御攻击还是确保可靠的访问，IP Accelerator 都能同时兼顾安全性和性能。

免费试用：IP Accelerator

立即助您获得边缘优势。

全球大型边缘平台能为您带来何种改善？体验 IP Accelerator 的 30 天免费试用服务，了解具体优势。

感谢您申请免费试用 IP Accelerator。

Akamai 专家将尽快与您联系。