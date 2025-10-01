提升自定义或非标准应用程序的性能

传统性能优化工具通常都是围绕 HTTP/S 等标准协议构建的，因此很难找到可以与非标准方法或自定义应用程序有效配合使用的解决方案。

IP Accelerator 支持任何 TCP 和 UDP 端口，让客户能够为各种应用程序提供流量传输服务，包括可能不使用标准端口的自定义协议和传统应用程序。这不仅提高了通用性，能够更好地兼容各种网络拓扑和应用程序类型，还有助于减少客户因网络性能不佳而面临的挑战（例如用户放弃），并避免建设专用网络所带来的成本