面向全部求职者的隐私声明与面向美国求职者的仲裁协议

面向全部求职者的隐私声明

总则

您访问的这一求职门户（下称“求职门户”）由 Akamai Technologies, Inc. 及其全资拥有和运营的全球附属公司（不论单指该公司还是统称全部此类公司，下文均称为“Akamai”）使用。

这份面向求职者的隐私声明将描述在您使用求职门户，以及为招聘流程之目的向 Akamai 提交您的个人数据时，您的个人数据会得到怎样的处理。

为招聘目的而处理个人数据

Akamai 根据我们的隐私信任中心中发布的 Akamai 隐私声明收集并处理您通过求职门户提交的个人数据。

只要您创建了个人档案并提交了您的个人数据、简历、履历或其他文件，即表示您确认并同意您已阅读并理解 Akamai 隐私声明，其中的信息有：相关数据控制者的信息、其联系方式、由 Akamai 收集和处理的个人数据的类别、 处理的目的和法律依据 、您的个人数据的接收人、国际数据传输、个人数据保护措施、保留期，以及最重要的 - 作为数据主体的您享有的权利 。

只要您创建了个人档案并提交了您的个人数据，即可申请 Akamai 当前的空缺职位或者表明您对于在 Akamai 工作的兴趣。

您同意，如果您没能入选，Akamai 可能会将您的数据保留 2 年，以备将来在 Akamai 有其他工作机会时参考，而且我们可能会邀请您申请未来的任何空缺职位。

如果您没有申请任何具体的空缺职位，只是泛泛地表示您有兴趣为 Akamai 工作并且有意参与未来的招聘流程，则您同意：Akamai 会根据您的同意处理您的个人数据，并且会在 2 年内就任何招聘机会审查您的数据。

撤消同意

在 Akamai 根据您的同意处理您的个人数据时，您可以随时撤消此类同意，只需发送电子邮件至 careers@akamai.com 或按照 Akamai 隐私声明中的说明采取相应措施即可。另外请记住，您也可以通过我们的求职门户随时修改、变更或更新您的个人数据。

巴西求职者信息

根据巴西法律要求，关于国际数据传输的信息，请参阅 巴西数据主体国际数据传输通知。

面向美国求职者的仲裁协议

与 Akamai 雇佣事宜（包括但不仅限于您的申请、招聘和终止雇佣）相关或由其导致的任何及全部争议如无法协商解决，均应根据美国商务仲裁协会（“AAA”）的雇佣仲裁规定，在 AAA 的一位中立仲裁员之前提交强制性仲裁；您可以在 www.adr.org 中获取上述规定的副本，或者在签署本仲裁协议之前询问 Akamai。根据仲裁员的最终评估，Akamai 将支付与法定诉求相关的一定范围内的 AAA 管理及仲裁费用，以保证仲裁协议的执行，除非法律另有规定。仲裁员无权犯下法律或法定推理错误，如出现任何此类错误，该仲裁员的指令、决定或判决可能会被提交至具有合法管辖权的法庭进行撤消或纠正。此外，仲裁员的指令、决定或判决应为最终决定，并代替其他所有法律、衡平法或双方之间的司法程序，并且该指令、决定或判决将形成具有合法管辖权的任何法庭的最终判决并由其强制实施。除上述规定外，双方应有权向对未决仲裁具有合法管辖权的法庭申请法律允许的补救性条款，包括临时禁令和预先禁令。

除不包含在本协议仲裁范围之内的 2010 年防务拨款法案第 8116 节中涵盖的诉求之外，本仲裁协议具体包括但不限于因任何州或联邦判别而产生的所有争议、公平就业惯例或其他就业相关法令、法规或行政命令（可能已修改）、针对任何受保护身份而禁止的歧视或骚扰，包括但不限于种族、原国籍、性别、婚姻状况、残疾与否、资深程度、性取向或其他受保护的身份；针对依法履行权利而受到非法报复的所有诉求；所有侵权行为；所有联邦或州法定诉求以及所有明示或暗示契约。本协议不影响您在提交适当法定诉求进行强制性仲裁之前向适当政府机构寻求行政救济的权利或义务。