员工帐户被接管的根本原因通常是密码使用习惯不良，例如为个人帐户和公司登录使用相同的密码。许多身份即服务 (IDaaS) 提供商现在都支持不再将密码作为主要身份验证因素，并用其他因素取而代之，例如使用多重身份验证。但是，将一种不安全因素（密码）替换为另一种不安全因素（即标准推送 MFA、短信或一次性密码）只是转移了安全问题，并没有解决该问题。

将 Akamai MFA 作为无密码身份验证解决方案的重要组件进行部署，可以为用户提供安全、顺畅的无密码身份验证体验，同时强化企业的身份和访问管理，轻松验证所有登录的合法性。

