了解我们在中国开展业务的承诺。

DNS 交付与安全

借助可扩展的 DNS 解决方案获得快速、安全的体验

无论对客户还是攻击者，DNS 皆是通往您业务的门户

每个互联网事务都从 DNS 请求开始。DNS 基础架构既至关重要又易受攻击，它既是用户的关键服务，也是攻击者的主要目标。

如果 DNS 服务器响应缓慢或离线，用户将失去访问权限；如果其遭到入侵，攻击者便会得手。Akamai 致力于大规模地交付并保护 DNS 基础架构，确保用户满意且受到保护。

随时随地为所有用户提供既流畅又安全的体验

Akamai DNS 解决方案可帮助最大限度地改善用户体验，并确保员工和基础架构安全无虞。

驱动当今“全时在线”的商业生态与数字生活

Akamai Edge DNS 和 DNS Infrastructure 采用卓越的软件设计，以每天服务于数十亿用户和超过二十年的市场经验为指导，旨在最大限度地提高响应速度和可用性。架构和部署创新可防范安全风险并避免用户体验中断。

覆盖联网设备并保护业务系统

Akamai Secure Internet Access 使 ISP 和 MNO 能够区分小企业和家庭互联网服务，并让企业 IT 覆盖基础架构、PC、电话和物联网。Akamai Guardicore Segmentation 具有集成的 DNS 防火墙。每项威胁的情报都会进行持续更新，无需安装客户端软件，并且服务易于使用。

实现对所有 DNS 资产的监测能力、可观察性和可操作性

DNS Posture Management 为企业提供全球可追责机制，确保混合/多云环境和动态变化的网络拓扑中多供应商 DNS 基础架构的安全性和合规性。更强大的 DNS 态势可帮助企业防止数据泄露、最大限度地减少停机时间、增强抵御网络威胁的恢复能力以及确保合规性。

保护、扩展和简化您的 DNS 基础架构防护

Akamai 可以在您基础架构中的每个 DNS 接触点上提供出色性能、防护和监测能力。

Akamai DNS 交付与安全提供全方位解决方案

Edge DNS

Akamai DNS 可为本地、云端和混合 DNS 提供保护，同时确保实现高可用性和高性能。

Global Traffic Management

借助智能负载平衡，优化应用性能并避免中断。

DNS Posture Management

利用监测能力、风险见解和引导式修复功能，增强 DNS 安全性。

Akamai Guardicore DNS 防火墙

通过进一步保护南北向流量，实现真正的多层 Zero Trust。

DNS Infrastructure

通过智能 DNS 为 ISP 和 MNO 降低运营成本并改善订阅者体验。

Secure Internet Access 服务

实现互联网访问差异化并体现我们保护订阅者的承诺。

Secure Internet Access Enterprise

主动检测并阻止恶意软件、勒索软件、网络钓鱼和数据泄露攻击。

客户案例

Comcast business beyond fast logo

Comcast Business 借助 SecurityEdge 超越预期

通过采用由 Akamai 提供支持的 SecurityEdge 和其他新产品，该提供商的客户数量和每位客户带来的收入额均有所增加。

intuit logo

让访问财务应用程序变得更加轻松

Intuit 借助 Akamai 解决方案确保 TurboTax、QuickBooks 和 Mint 全年安全运行。

Swisscom logo

Swisscom 帮助 430 万客户保持联系

Swisscom 通过 Internet Guard 服务获得了竞争优势，它利用 Akamai 服务向客户发出与可疑网站有关的警告。

常见问题

互联网上的每个事务都从 DNS 查询开始。可以说，DNS 就是互联网的中心，它为每个网络、每个设备的导航和服务提供支持。DNS 是用户体验的基石，而用户体验决定一切。它能提升用户参与度、生产力，并最终带来收入增长。

攻击者也需要使用 DNS。对于很多攻击来说，DNS 查询是互联网上表明某个设备（服务器、PC、电话、物联网设备）上存在恶意软件的第一个信号。他们可以使用 DNS 欺骗或劫持将用户重定向到自己控制的欺诈或恶意域名，并使用 DNS 隧道上传有价值的被盗数据文件。

基于 DNS 的保护性安全方法是一种高效且有效的方式，能够识别和阻止攻击，从而保护用户、数据和品牌等。

Akamai 可以帮助客户随时随地为每个用户提供安全且富有吸引力的用户体验。

Akamai DNS 安全解决方案具有嵌入式防御功能，可阻止针对性攻击并减少可能会中断 DNS 查询活动或暴露用户和数据的漏洞。

自适应、敏捷且准确的基于 DNS 的威胁情报可以为每个联网用户以及企业依赖的系统提供保护。态势管理提供对所有 DNS 资产的监测能力、可观察性和可操作性，以降低网络风险。

Akamai DNS 解决方案能够实现全球覆盖，规模庞大。我们的创新技术既能提升用户体验的响应速度和吸引力，又能确保客户服务安全可靠，同时还可以最大限度地降低成本和人员开销。

大多数 DNS 服务也直接暴露在互联网上，并且会受到可能导致性能下降或服务离线的 DNS 放大攻击或其他 DNS 威胁的影响。Akamai 解决方案可确保用户获得最佳体验，即使其他资源所依赖的关键 DNS 相关基础架构受到攻击时也是如此。

Akamai DNS 解决方案包含内置的安全分析功能（例如威胁摘要和详细信息），以及涵盖本地和云环境的出色 DDoS 防护功能（与供应商无关）。态势管理为您的所有多供应商 DNS 资产提供了必要的监测能力、可观察性和可操作性。此外，Akamai 还提供了顶点别名、更低的总体拥有成本 (TCO)，以及全球分布式混合平台的规模、恢复能力和性能。

Akamai 可以抵御各种类型的 DNS 攻击，包括 DNS 欺骗、DNS 劫持、DNS 隧道和 DNS 放大攻击。这些基于 DNS 的威胁可以将用户重定向到恶意域名、中断服务、窃取数据或促成更广泛的网络攻击。我们的防御措施可帮助在 DNS 层阻止这些攻击。

Akamai DNS 解决方案可保护所有类型和规模的企业及家庭免受 DNS 攻击。ISP 和 MNO 期望我们提供 DNS 基础架构，以确保他们的网络响应迅速、安全且可靠。我们还提供 DNS 过滤和其他基于 DNS 的安全服务，以帮助服务提供商改进其企业和家庭互联网接入产品组合。

众多企业都依赖我们安全可靠地发布任何规模的 DNS 数据，并为他们所依赖的所有联网设备（包括物联网设备）提供安全的互联网接入。他们还可以获得针对以其用户为目标的勒索软件和网络钓鱼域名的实时保护。

其他 Akamai DNS 解决方案提供：

  • 每天为数亿 Web 应用程序和服务用户提供安全且富有吸引力的体验
  • 关键的多供应商、分布式 DNS 资源态势管理，具有主动威胁检测和风险抵御功能以及全面的合规性和报告功能
  • 防范互联网上的冒名顶替者对品牌进行滥用的保护措施
  • 为我们在世界各地部署的交付和云平台提供基础服务
  • 安全的 DNS 解析服务，即使在高负载状态下仍然可以可靠且准确地将域名映射到 IP 地址

针对基于 DNS 的网络攻击，Akamai DNS 解决方案提供一系列优势：
 

安全保障

  • 通过能够阻止针对性攻击的嵌入式防御措施来防止数据泄露和查询活动中断
  • 通过自适应、敏捷且准确的基于 DNS 的威胁情报来保护企业系统和联网员工
  • 提供对所有 DNS 资产的监测能力、可观察性和可操作性

轻松恢复

  • 依托 20 多年提供不间断服务的经验，通过架构性产品创新来实现当今永久在线的业务和数字生活方式

性能和规模

  • 以二十多年的丰富经验为指导，利用能够最大限度提升响应速度的卓越软件设计来提供出色的用户体验
  • 提升网络、服务和运营效率，并且可扩展到数百万用户

部署

  • 依托我们在全球范围内为从大型 ISP 到各种规模的公司和企业，甚至家庭用户提供网络服务所积累的经验，带来优化的产品设计、简化的安装流程和管理开销降低的三大优势
  • 提供单一的区域配置和流量管理解决方案，实现 100% 可用性

是的。Akamai 支持 DNSSEC（域名系统安全扩展），可帮助防范 DNS 欺骗并确保 DNS 数据完整性。DNSSEC 可帮助验证 DNS 响应是否来自合法来源。

DNS 交付与安全资源

DNS 在幕后默默支撑着互联网的运行

只需少量投入，DNS 解决方案就能始终为您带来实实在在的回报。

DNS Posture Management 简介

实现对所有 DNS 资产监测能力、可观察性和可操作性。

一个戴着黑框眼镜的人，脸部被电脑屏幕的光照亮

