互联网上的每个事务都从 DNS 查询开始。可以说，DNS 就是互联网的中心，它为每个网络、每个设备的导航和服务提供支持。DNS 是用户体验的基石，而用户体验决定一切。它能提升用户参与度、生产力，并最终带来收入增长。
攻击者也需要使用 DNS。对于很多攻击来说，DNS 查询是互联网上表明某个设备（服务器、PC、电话、物联网设备）上存在恶意软件的第一个信号。他们可以使用 DNS 欺骗或劫持将用户重定向到自己控制的欺诈或恶意域名，并使用 DNS 隧道上传有价值的被盗数据文件。
基于 DNS 的保护性安全方法是一种高效且有效的方式，能够识别和阻止攻击，从而保护用户、数据和品牌等。
无论对客户还是攻击者，DNS 皆是通往您业务的门户
每个互联网事务都从 DNS 请求开始。DNS 基础架构既至关重要又易受攻击，它既是用户的关键服务，也是攻击者的主要目标。
如果 DNS 服务器响应缓慢或离线，用户将失去访问权限；如果其遭到入侵，攻击者便会得手。Akamai 致力于大规模地交付并保护 DNS 基础架构，确保用户满意且受到保护。
随时随地为所有用户提供既流畅又安全的体验
Akamai DNS 解决方案可帮助最大限度地改善用户体验，并确保员工和基础架构安全无虞。
Akamai DNS 交付与安全提供全方位解决方案
客户案例
常见问题
Akamai 可以帮助客户随时随地为每个用户提供安全且富有吸引力的用户体验。
Akamai DNS 安全解决方案具有嵌入式防御功能，可阻止针对性攻击并减少可能会中断 DNS 查询活动或暴露用户和数据的漏洞。
自适应、敏捷且准确的基于 DNS 的威胁情报可以为每个联网用户以及企业依赖的系统提供保护。态势管理提供对所有 DNS 资产的监测能力、可观察性和可操作性，以降低网络风险。
Akamai DNS 解决方案能够实现全球覆盖，规模庞大。我们的创新技术既能提升用户体验的响应速度和吸引力，又能确保客户服务安全可靠，同时还可以最大限度地降低成本和人员开销。
大多数 DNS 服务也直接暴露在互联网上，并且会受到可能导致性能下降或服务离线的 DNS 放大攻击或其他 DNS 威胁的影响。Akamai 解决方案可确保用户获得最佳体验，即使其他资源所依赖的关键 DNS 相关基础架构受到攻击时也是如此。
Akamai DNS 解决方案包含内置的安全分析功能（例如威胁摘要和详细信息），以及涵盖本地和云环境的出色 DDoS 防护功能（与供应商无关）。态势管理为您的所有多供应商 DNS 资产提供了必要的监测能力、可观察性和可操作性。此外，Akamai 还提供了顶点别名、更低的总体拥有成本 (TCO)，以及全球分布式混合平台的规模、恢复能力和性能。
Akamai 可以抵御各种类型的 DNS 攻击，包括 DNS 欺骗、DNS 劫持、DNS 隧道和 DNS 放大攻击。这些基于 DNS 的威胁可以将用户重定向到恶意域名、中断服务、窃取数据或促成更广泛的网络攻击。我们的防御措施可帮助在 DNS 层阻止这些攻击。
Akamai DNS 解决方案可保护所有类型和规模的企业及家庭免受 DNS 攻击。ISP 和 MNO 期望我们提供 DNS 基础架构，以确保他们的网络响应迅速、安全且可靠。我们还提供 DNS 过滤和其他基于 DNS 的安全服务，以帮助服务提供商改进其企业和家庭互联网接入产品组合。
众多企业都依赖我们安全可靠地发布任何规模的 DNS 数据，并为他们所依赖的所有联网设备（包括物联网设备）提供安全的互联网接入。他们还可以获得针对以其用户为目标的勒索软件和网络钓鱼域名的实时保护。
其他 Akamai DNS 解决方案提供：
- 每天为数亿 Web 应用程序和服务用户提供安全且富有吸引力的体验
- 关键的多供应商、分布式 DNS 资源态势管理，具有主动威胁检测和风险抵御功能以及全面的合规性和报告功能
- 防范互联网上的冒名顶替者对品牌进行滥用的保护措施
- 为我们在世界各地部署的交付和云平台提供基础服务
- 安全的 DNS 解析服务，即使在高负载状态下仍然可以可靠且准确地将域名映射到 IP 地址
针对基于 DNS 的网络攻击，Akamai DNS 解决方案提供一系列优势：
安全保障
- 通过能够阻止针对性攻击的嵌入式防御措施来防止数据泄露和查询活动中断
- 通过自适应、敏捷且准确的基于 DNS 的威胁情报来保护企业系统和联网员工
- 提供对所有 DNS 资产的监测能力、可观察性和可操作性
轻松恢复
- 依托 20 多年提供不间断服务的经验，通过架构性产品创新来实现当今永久在线的业务和数字生活方式
性能和规模
- 以二十多年的丰富经验为指导，利用能够最大限度提升响应速度的卓越软件设计来提供出色的用户体验
- 提升网络、服务和运营效率，并且可扩展到数百万用户
部署
- 依托我们在全球范围内为从大型 ISP 到各种规模的公司和企业，甚至家庭用户提供网络服务所积累的经验，带来优化的产品设计、简化的安装流程和管理开销降低的三大优势
- 提供单一的区域配置和流量管理解决方案，实现 100% 可用性
是的。Akamai 支持 DNSSEC（域名系统安全扩展），可帮助防范 DNS 欺骗并确保 DNS 数据完整性。DNSSEC 可帮助验证 DNS 响应是否来自合法来源。
