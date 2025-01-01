每个互联网事务都从 DNS 请求开始。DNS 基础架构既至关重要又易受攻击，它既是用户的关键服务，也是攻击者的主要目标。

如果 DNS 服务器响应缓慢或离线，用户将失去访问权限；如果其遭到入侵，攻击者便会得手。Akamai 致力于大规模地交付并保护 DNS 基础架构，确保用户满意且受到保护。