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游戏解决方案

在 Akamai 全球云计算和 CDN 平台构建和交付游戏体验。

Game Solutions
Gaming Solutions Splash

针对游戏工作负载构建提供高可用性、低延迟的游戏体验

凭借 Akamai 大规模分布式云平台，为您的热门发布和大规模比赛提供强大支持。全球核心计算区域随时随地根据您的需求提供强大的计算能力，让您在下载、低延迟和客户支持方面超越用户的期望。业界领先的安全解决方案是您的坚强后盾。

更贴近玩家的计算能力

分布式云计算

凭借分布式云计算资源，扩展游戏工作负载，满足玩家需求。

节省开支，避免单一供应商锁定

只在需要使用 Akamai 分布式云平台的计算能力时支付费用，最大程度降低出站成本。

根据高需求灵活地扩展

负载的全球分布不仅能保障用户体验，还能让您根据需要灵活扩展。

客户案例

特色解决方案

构建并优化低延迟游戏体验

借助灵活的云平台优化 API 性能，并在本地部署服务与数据，提供高可用性和低延迟的游戏体验。

CPU

根据应用程序的需求和预算，选择 Shared CPU、Dedicated CPU 或 High Memory 计算方案。

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GPU

并行处理机器学习、科学计算与视频处理等工作负载。

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LKE：Managed Kubernetes Engine

面向容器化工作负载的托管式 K8s 容器编排引擎。

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Block Storage


轻松为实例添加存储容量，享受出色的可用性和可扩展性。

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Object Storage (对象存储服务)

存储数据，满足高可用性、持久性或分发需求。

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EdgeWorkers

在边缘执行 JavaScript 功能，以优化网站性能并自定义网页体验。

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在边缘处交付游戏内容

根据网络情况自适应地提供游戏、更新、高质量视频流媒体、预告片、直播活动及用户生成的内容。 

Download Delivery

在全球范围内提供始终快捷顺畅的大文件下载体验。

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Adaptive Media Delivery

始终如一地为海量观众提供高品质在线视频。

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Global Traffic Management

借助智能负载平衡，优化应用性能并避免中断。

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DataStream

提供低延迟数据馈送以实现监控，并将数据摄取到第三方监控工具中。

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NetStorage

安全的复制存储解决方案，可自动通过最近的地理区域提供服务。

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Akamai Traffic Peak

面向边缘规模的运营与信息安全的端到端监测能力。

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保护游戏应用、API、网站及金融交易

保护应用程序、关键 API 及 HTTP 游戏服务。防止恶意软件攻击和恶意爬虫程序。

App & API Protector

为边缘应用程序和 API 提供出色的安全保护。

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API Security

通过实时分析，发现、监控和审核 API 活动，及时应对威胁与滥用行为。

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Prolexic

保护您的基础架构免遭分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击。

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Akamai Guardicore Segmentation

通过应用精细的软件定义式分段方法，检测漏洞并加强对勒索软件的防护。

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Bot Manager

这款高级爬虫程序管理产品旨在检测并抵御复杂的恶意爬虫程序，同时允许良性爬虫程序进入。

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Akamai Traffic Peak

面向边缘规模的运营与信息安全的端到端监测能力。

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常见问题

常见问题

Akamai 的全球分布式 CDN 利用最终用户附近的边缘服务器缓存媒体资产与游戏数据。这种方法能够减少延迟、消除缓冲，并提供高吞吐量的无缝播放效果。

Akamai Adaptive Media Delivery 采用自适应比特率流媒体，为不断变化的网络环境优化直播活动、预告片及用户生成的内容。Download Delivery 能够为全球的补丁更新和游戏安装程序提供快速、可靠且高带宽的传输保障。

该平台采用分布式云架构，能够动态扩展以应对突发的流量激增。借助 TrafficPeak，能够实时监测边缘流量，协助游戏发行商在赛事流量高峰期维持稳定的流媒体性能与监测能力。

资源

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无论您遇到什么挑战，我们都有相应的解决方案。立即联系 Akamai 的专家，获取对您的安全性、云或性能状况的个性化评测。

感谢您的申请！Akamai 专家将尽快与您联系。