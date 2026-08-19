Akamai 的全球分布式 CDN 利用最终用户附近的边缘服务器缓存媒体资产与游戏数据。这种方法能够减少延迟、消除缓冲，并提供高吞吐量的无缝播放效果。
针对游戏工作负载构建提供高可用性、低延迟的游戏体验
凭借 Akamai 大规模分布式云平台，为您的热门发布和大规模比赛提供强大支持。全球核心计算区域随时随地根据您的需求提供强大的计算能力，让您在下载、低延迟和客户支持方面超越用户的期望。业界领先的安全解决方案是您的坚强后盾。
更贴近玩家的计算能力
客户案例
特色解决方案
构建并优化低延迟游戏体验
借助灵活的云平台优化 API 性能，并在本地部署服务与数据，提供高可用性和低延迟的游戏体验。
在边缘处交付游戏内容
根据网络情况自适应地提供游戏、更新、高质量视频流媒体、预告片、直播活动及用户生成的内容。
保护游戏应用、API、网站及金融交易
保护应用程序、关键 API 及 HTTP 游戏服务。防止恶意软件攻击和恶意爬虫程序。
常见问题
常见问题
Akamai Adaptive Media Delivery 采用自适应比特率流媒体，为不断变化的网络环境优化直播活动、预告片及用户生成的内容。Download Delivery 能够为全球的补丁更新和游戏安装程序提供快速、可靠且高带宽的传输保障。
该平台采用分布式云架构，能够动态扩展以应对突发的流量激增。借助 TrafficPeak，能够实时监测边缘流量，协助游戏发行商在赛事流量高峰期维持稳定的流媒体性能与监测能力。
资源
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