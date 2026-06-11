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全球技术支持，全天候服务
通过 Akamai Control Center、支持门户、电话或电子邮件，联系我们的技术支持网络，利用专家级故障排除能力，确保系统始终优化且具韧性。
如问题并不紧急，请访问支持中心以获取在线帮助资源，或发送电子邮件给我们。
需要紧急帮助吗？
联系我们的方式
如需在拉丁美洲的协助：
支持电话：
如需 Guardicore 相关支持：
通过 Akamai Control Center 提交支持请求。
或通过电话联系我们
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如需 API Security（原 Noname Security）相关支持：
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其他资源
联系安全团队
如有关于安全方面的任何问题，请通过 security@akamai.com 联系我们
如果您想对通信进行加密，请使用 Akamai 安全 PGP 密钥。
有关漏洞赏金的信息，请参阅 Akamai 漏洞报告页面。
Akamai 对等互连信息
Akamai Technologies (AS20940) 运营着世界上最大的 CDN。通过与 Akamai 合作，您可以更快、更直接地向最终用户客户交付更加多元化的内容。
您可以成为互联网交换中心；Akamai 采用了开放的对等互连策略，我们通常会连接路由服务器。
私有对等互连可用于高带宽对等端。请发送电子邮件 (peering@akamai.com) 咨询相关信息。我们的 PeeringDB 条目包含了我们保持运行的设施的最新列表。
Akamai 不运营网络，因此，您可能会在每个互连点看到不同的前缀。在最靠近您的网络的群集中，可能存在各种不可用的内容，因此，可能会从其他位置提供这些内容。
Prolexic (AS32787) 现在是 Akamai 的一部分，它是领先的 DDoS 缓解服务提供商。我们为全球客户提供了基于云的解决方案，并在主要的互联网交换中心提供服务。
与 Prolexic 之间的对等互连可以提供较短的路径来分载您的网络上传输的 DDoS 流量，并让节点更加靠近我们网络中的客户（其中许多客户都是知名品牌）。
滥用报告
在查看我们的常见问题报告并与您的互联网和软件供应商合作处理后，如果希望 Akamai 对您发现的问题展开调查，则您可以发起 Akamai 调查。请填写下面的表格，向 Akamai 报告可疑的滥用行为。