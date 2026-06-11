Akamai Technologies (AS20940) 运营着世界上最大的 CDN。通过与 Akamai 合作，您可以更快、更直接地向最终用户客户交付更加多元化的内容。

您可以成为互联网交换中心；Akamai 采用了开放的对等互连策略，我们通常会连接路由服务器。

私有对等互连可用于高带宽对等端。请发送电子邮件 (peering@akamai.com) 咨询相关信息。我们的 PeeringDB 条目包含了我们保持运行的设施的最新列表。

Akamai 不运营网络，因此，您可能会在每个互连点看到不同的前缀。在最靠近您的网络的群集中，可能存在各种不可用的内容，因此，可能会从其他位置提供这些内容。

Prolexic (AS32787) 现在是 Akamai 的一部分，它是领先的 DDoS 缓解服务提供商。我们为全球客户提供了基于云的解决方案，并在主要的互联网交换中心提供服务。

与 Prolexic 之间的对等互连可以提供较短的路径来分载您的网络上传输的 DDoS 流量，并让节点更加靠近我们网络中的客户（其中许多客户都是知名品牌）。