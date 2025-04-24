X
网络

保护您的网络，平衡流量，管理您的基础设施。

Cloud Firewall

保护您的网络并创建规则，只允许指定的端口和协议通过网络流量。

DNS Manager

您可通过 Cloud Manager 中的这个综合界面，全面监督 DNS 记录。

NodeBalancers

针对计算实例上的服务，提供第 4 层和第 7 层 HTTP 区域负载均衡。

Private Networking

创建一个专用的第 3 层网络，以便在您的计算实例之间进行安全通信。

