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Akamai 全球基础架构

全球分布广泛的云平台和智能全球网络

无论您在哪里开展业务，Akamai 都将尽职守护

4,350 多个
边缘入网点

超过 1 Pbps
边缘容量

1,200 多个
网络

全天候
监控

130 多个
国家/地区

2,450 多名
服务专家

  • 核心计算区域
  • 分布式入网点
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Akamai Cloud 连续体

我们的全球云网络架构支持将工作负载智能部署至算力连续体上，实现性能与敏捷性的双重优化。

核心站点

一套专为大规模扩展设计的完整云计算服务。

分布式站点

旨在为难以触达的地理位置提供基础算力的全新概念。

边缘站点

全球大型边缘平台和内容交付网络。  

借助卓越的解决方案，轻松构建、保护和扩展您的应用程序

Silhouette of a woman at twilight standing in front of a skyscraper window using cloud computing services on her laptop

云计算

借助灵活且价格合理的全栈计算服务，构建强大的应用程序。

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安全人员

在每个接触点保障您的应用程序和数据安全，同时不影响性能。

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一家人在大屏电视前一起观看直播体育赛事

内容交付

无论客户身在何处连接，都能将应用程序和体验无缝交付到更接近他们的地方。

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