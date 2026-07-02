- 在主站点发生故障时将请求定向到备用位置，甚至支持在不同的网络运营商之间进行故障转移。
- 根据地理位置、服务器状态和 IP 报头信息智能路由流量。
- 基于与数据中心的实时通信进行路由，从而实现出色结果。
- 利用来自实时负载数据的反馈和报告管理负载平衡配置。
- 利用 EDNS 标准精确、动态地将最终用户映射到距离其最近的数据中心。
- 结合故障转移、基于策略的情报和加权负载平衡机制来分配流量。
提供最佳体验
Global Traffic Management (GTM) 是采用基于策略的负载均衡机制而设计，旨在确保用户能够更稳定地访问您的网站或任何其他 IP 应用程序，从而获得最佳体验。它是唯一利用全球 Akamai Cloud 平台的规模和速度的负载均衡解决方案，能够即时应对实时的互联网状况以最大限度地降低延迟。
保证应用程序、API 和内容的性能始终如一
Global Traffic Management 的运作方式
特性
Global Traffic Management 应用场景
以下是 Global Traffic Management 可以帮助化解的一些常见挑战。
优化性能并确保业务连续性
地理位置偏远或利用率过高的服务器会引发延迟问题和糟糕的用户体验，进而可能影响您的业务。通过精细的控制措施和负载反馈，自定义应用程序和常规流量的管理及分发方式。消除单点故障，确保高可用性，并保证请求始终路由到正确的数据中心和边缘服务器进行交付。
改进多云交付
多云策略可以带来灵活性、可用性、性能乃至成本效益，但如果未得到妥善管理，或者它变得过于复杂，则可能会导致相反的结果。借助 Global Traffic Management，您可以跨多个数据中心、以可配置的间隔对自己的服务器进行监控，以查找特定的状态代码、响应文本和超时情况。它使您能够通过单一服务实施多云流量策略，从而降低延迟、增强可用性、提升性能并节省成本。
以代码形式实现全球服务器负载均衡
将全球服务器负载均衡 (GSLB) 无缝集成到您的 IT 生态环境中，以实现简便性、定制化、标准化或关键流程的自动化。
常见问题
常见问题
IP 任播是一种网络寻址和路由方法，允许从互联网上的多个点公布 IP 地址。在 DNS 语境中，IP 任播描述的是广泛分布的域名服务器网络如何共用同一个 IP 地址并对发往该地址的 DNS 查询作出响应，从而确保用户始终连接到最近的服务器，以保障性能和可用性。
将这两项来自 Akamai 的安全和性能服务相结合，可确保您的域名始终在线并且您的服务始终可用。这些强大的功能可确保您的关键业务服务不容易受到 DNS 攻击的影响，并且将确保您的用户始终在正确的时间被映射到正确的服务位置，从而保护您的品牌和收入。
Global Traffic Management 提供的主要负载均衡类型包括：按地理位置、CIDR 和 ASN 进行映射、加权随机负载均衡、基于性能的负载均衡以及基于性能的负载均衡（带负载反馈）。借助基于性能的负载均衡，您可以选择根据表示数据中心利用率的负载对象来实现流量均衡。借助基于性能的负载反馈，Global Traffic Management 可以主动监控数据中心运行状况和性能，并利用从这些位置中的服务器接收到的指标来制定负载均衡决策，例如将流量路由到可用资源最多且距离最近的数据中心。
Global Traffic Management 报告会通过遍布全球庞大服务器网络的实时数据源获取信息，以提供关于 Akamai 所承载流量的实时和历史报告。您可以在 Akamai 平台内配置要包含在报告中的信息，并设置定时发送报告。
Akamai 命令行界面 (CLI) 是一种功能强大且可扩展的工具包，可让您直接从命令行管理和配置 Global Traffic Management。利用其简便的包管理功能，Akamai CLI 让您可以轻松通过安装符合需求的新功能来随心定制您的体验。
您可通过 API 来使用 Global Traffic Management。有关如何将 API 与 Global Traffic Management 搭配使用的完整文档可以在 Akamai 学习门户中找到。
资源
免费试用：Global Traffic Management
立即助您获得边缘优势。
全球大型边缘平台能为您带来何种改善？体验 Global Traffic Management 的 30 天免费试用服务，了解具体优势。
需遵守适用的条款和限制。
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