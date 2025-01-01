X

了解我们在中国开展业务的承诺。

为什么选择 Akamai？

全球颇具创新力的公司信赖 Akamai 为其在线业务提供支持和保护。

从容地扩大规模

全球各行业的卓越企业均选择 Akamai 来构建、保护和扩展他们的应用程序及数字体验。

依托智能全球网络出色的性能、可靠性与防护能力，我们卓越的安全及云计算解决方案助您随业务拓展从容扩展，无远弗届。

构建。保护。扩展。

您值得信赖的在线业务合作伙伴

二十五载匠心护航，Akamai 持续助力全球客户应对互联网的严峻挑战。

查看客户案例

无论您在哪里开展业务，Akamai 都将尽职守护

借助球分布广泛的云平台和智能全球网络，随业务所至，扩展无界。

查看我们的全球基础架构

您获取具有可行性的威胁情报的绝佳途径

依托实时互联网活动情报支持，Akamai 安全专家助您抢先一步抵御威胁。

查看安全研究

承诺以正确的方式开展业务

我们始终秉持诚信、尽责、信任、包容及回馈社区的核心价值观。

查看公司责任

借助卓越的解决方案，轻松构建、保护和扩展您的应用程序

Silhouette of a woman at twilight standing in front of a skyscraper window using cloud computing services on her laptop

云计算

借助灵活且价格合理的全栈计算服务，构建强大的应用程序。

云计算服务

安全性

在每个接触点保障您的应用程序和数据安全，同时不影响性能。

安全服务
一家人在大屏电视前一起观看直播体育赛事

内容交付

在更靠近客户的位置，出色地交付应用程序和体验（无论他们在何处连接至互联网）。

内容交付服务