Content Protector

这会带来两大隐忧：其一是抓取的内容数量庞大，其二是内容被抓取后的用途。第一，您可以选择在网页上公开大量内容，让消费者在您的电商网站上查询产品价格，但您的竞争对手可能会借此机会抓取您的整个产品目录，以确保他们的价格永远比您的略低一点，两者的结果截然不同。第二，除了竞争方面的原因外，居心叵测的攻击者还可能会通过其他许多方法来利用抓取的内容，给您造成损害。例如，仿冒者必须让其仿冒品看起来尽可能逼真，为达到这一目的，他们可能会利用您的产品图片、产品描述、徽标等内容。