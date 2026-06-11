Content Protector 的防内容抓取爬虫程序功能可抵御持久性内容抓取，降低其对您的业务造成的危害。
别再任由内容抓取爬虫程序窃取您的内容、降低您的转化率
阻止持久性内容抓取爬虫程序窃取您的内容，以免将其用于获取竞争情报/间谍活动、操纵库存、降低网站性能和仿冒等恶意目的。借助专业检测保护您的知识产权、声誉和收入潜力。
保障前台安全
Content Protector 的工作原理
特点
- 检测：一组机器学习赋能的检测方法分析客户端和服务器端数据
- 协议级评估：通过协议指纹分析来评估客户端如何与服务器建立连接
- 应用程序级评估：评估客户端能否运行采用 JavaScript 编写的一些业务逻辑
- 用户交互：相关指标可评估用户通过触摸屏、键盘和鼠标等与客户端进行的交互
- 用户行为：分析用户在网站中浏览的整个历程，以便更好地发现异常行为
- 无界面浏览器检测：利用自定义 JavaScript 检测无界面浏览器留下的痕迹，让处于隐身模式的浏览器也无处遁形
- 风险分类：基于请求评估中的检测异常将流量分为低、中或高风险
- 响应操作：包括监控和拒绝、Tarpit 缓慢连接以及基于挑战的安全措施
Content Protector 应用场景
网站性能问题
网站性能降级
Content Protector 的防内容抓取爬虫程序功能可抵御持久性内容抓取，降低其对您的业务造成的危害。
竞争情报
竞争情报/间谍活动
竞争对手会搜索您的内容，利用这些信息施行对您不利的举动——压低价格、调整他们自己的报价。通过阻止隐匿式内容抓取，就能降低定价压力，避免因竞争对手压价而蒙受销售损失。
库存操纵
库存操纵/倒卖/内容抓取
黄牛党不断向目标网站发出 ping 回显请求，从中寻找热销产品，然后将其添加到购物车中，导致真正的客户买不到这些产品。这也是更复杂的库存囤积攻击的第一步。打击黄牛党可以保证客户买到心仪的商品，提高客户满意度。除此之外，在消费者买到心仪的商品后，很可能会将更多商品添加到购物车中，从而带来额外的追加销售收入。
仿冒商品
仿冒商品
仿冒者利用抓取到的内容制作虚假网站、产品目录甚至信息宣传单，以此诱骗客户，导致客户误以为买到的是合法商品。您可以保护客户免受劣质假货的侵害，让他们信心满满地买到真实卖家的合法商品，从而留住本应属于您的那份收入，维护您的品牌声誉。
媒体网站搜索和转贴
媒体网站搜索和转贴
攻击者可以爬取新闻文章、博客和其他网站内容，并将其发布到自己的网站上，从而分掉原公司的访问流量。广告费和搜索结果排名通常基于网站访客数量/受众，访客数量越少，就意味着广告费越少、搜索引擎优化排名越低。通过阻止网络内容爬取来保护或增加广告收入，并将目标受众和访客留在您的网站上。
网站指标污染
网站指标污染
未被发现的爬虫程序攻击会严重影响网站转化率等关键指标，而业务团队需要依靠这些指标来做出有关产品战略和营销活动的投资决策。确保获得准确的指标，从而做出更好的投资决策并增加收入。
常见问题 (FAQ)
爬虫“专业化”意味着检测的难度更高，因为操纵者可以分成多个小组，每个小组专注于爬虫程序的一个部分（如遥测），然后将这些部分串联起来，打造出针对每个独特应用场景的专用爬虫程序。现在的爬虫程序根据不同的应用场景工具配备不同的工具，使用不同的开发方式，这就要求检测每个种类的专用爬虫程序。
自 2020 年以来，内容抓取爬虫程序变得愈加复杂。在新冠疫情期间和之后，受供应链冲击和供应短缺影响，攻击者的获利潜力大幅度提升。许多商品变得非常抢手；例如，在疫情初期，疫苗很难买到，而在出行放开之后，机票和酒店预订又成了大家争抢的资源。内容爬虫程序在过去比较容易检测，但现在它们变得更加复杂、隐匿和持久。
这会带来两大隐忧：其一是抓取的内容数量庞大，其二是内容被抓取后的用途。第一，您可以选择在网页上公开大量内容，让消费者在您的电商网站上查询产品价格，但您的竞争对手可能会借此机会抓取您的整个产品目录，以确保他们的价格永远比您的略低一点，两者的结果截然不同。第二，除了竞争方面的原因外，居心叵测的攻击者还可能会通过其他许多方法来利用抓取的内容，给您造成损害。例如，仿冒者必须让其仿冒品看起来尽可能逼真，为达到这一目的，他们可能会利用您的产品图片、产品描述、徽标等内容。
Content Protector 演示
我们将向您演示一次内容抓取攻击模拟，让您亲身体验 Content Protector 的以下功能：
- 利用人工智能检测可疑行为并检测出正在进行的攻击
- 为您提供准确具备自主优化能力的爬虫程序流量评估
- 提供丰富的精细响应方式，助您拦截爬虫程序，而又不会让攻击者知晓
只需两步即可预约演示：
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