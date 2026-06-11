- 无需编码即可设置参数、变量和验证，也可重用和组合各项测试
- 从全球各地的用户群所处的位置测试生产环境流量
- 使用自定义的单一视图仪表板，将分析数据与来自第三方监控工具的数据相结合，从中获取分析洞见
- 拖放测试用例。只需单击几下鼠标，轻松配置虚拟用户、地域源站、重复、负载提升和速度调整
- 通过实时分析，在测试期间调整负载或者模拟促销和中断情景
- 选择由我们的性能专家提供的完全托管式服务，或选择自助式服务解决方案
大规模执行实时负载测试
使用高扩展性的负载测试平台 CloudTest，验证您的系统是否具备应对流量波动的能力。通过可视化 UI 识别代码、网络和数据库中存在的瓶颈，同时精确模拟真实场景。CloudTest 通过完全托管的服务或自助式服务解决方案两种方式提供，支持网站、应用程序、API 和 CI/CD 流程。
保证您的环境为意料之中和意料之外的流量高峰做好充分准备
CloudTest 的工作原理
特性
CloudTest 应用场景
以下是 CloudTest 可以帮助解决的一些常见业务场景。
验证准备情况
验证网站、应用程序和工作流程的准备情况，防止发生不必要的中断。无论您需要测试的是新应用程序的运营准备情况、您的网站处理不一致流量级别的能力，还是您的工作负载和交付基础架构的工作情况，CloudTest 都能快速轻松地找出现实或生产环境中存在的瓶颈。
针对流量峰值进行规划
您可能会举行一些流量峰值活动，比如零售销售、重大体育比赛、音乐表演或新发布的视频内容等。这些活动常常会给网站和应用程序带来极大压力，造成用户体验变差，甚至在极端情况下导致崩溃。利用 CloudTest，您可以访问面向生产或现实环境的负载测试工具，进而利用数以千计的云服务器来模拟峰值流量场景，在满负荷情况下对您的网站或应用程序进行压力测试并确定其表现。这样，您就能在开展重大活动之前发现任何问题，帮助确保按照您的计划顺利上线。
访问专业负载测试工具
如果难以执行完整的端到端性能测试，或者时间很紧，或者您没有执行高级别测试所需的资源或基础架构，请记住，Akamai 就是一家负载测试软件即服务供应商。我们的负载测试专家将与您密切配合，全面了解您的测试需求、执行所有负载测试，并交付指标以展示您的环境或基础架构是否已在运营方面做好了上线准备。
常见问题
常见问题
通过负载测试，您可以了解您的应用程序/网站在正常流量和峰值流量（即负载）期间的表现。最重要的是，确定您的临界点。此测试通常在发布新的应用程序/网站之前使用，使您能够在真实用户流量场景（也称为负载场景）下对功能进行测试。负载测试可以帮助您消除因流量负载而造成应用程序/网站出现故障的风险，并防止因为应用程序停机而导致用户体验不佳，这可能会影响您的品牌声誉或体验。
CloudTest On-Demand 是一种负载测试软件即服务，由 Akamai 托管，并由在大规模生产测试领域拥有丰富经验的优秀性能工程师提供支持。这项服务使企业只需投入有限的时间和资源（软件、设备、人力或专业知识），即可执行全球负载和性能测试。我们的负载专家还将在整个用户历程内针对所有测试场景提供指导，同时执行协作式测试会话并交付全面的报告。
CloudTest 是一种按许可使用的工具，允许您在云端执行真实情况测试，包括测试所有设备和浏览器、将流量真实地分布到全球，以及执行实时内存分析。您无需进行编码，即可快速创建测试。
CloudTest 不依赖于 CDN，并且可以同时测试多个 CDN（包括 Akamai），从而比较它们在负载下的表现。
CloudTest 在高度分布式平台上运行，而我们与运营商和云服务提供商的良好关系也使我们能够跨各个地理位置和供应商测试预期的负载（例如，Rackspace Dallas 对比 AWS Midwest）。
CloudTest 通常按照以下顺序执行测试：
- 中断/修复：在较低的测试级别中，CloudTest 可以发现大多数中断/修复及瓶颈，包括功能中断（即，是否在正常工作？）。
- 持续时间：在时间较长的活动（例如，长时间的体育赛事）中，有些问题即使在峰值压力下也不会表现出来，只有在长时间持续时才会露出端倪。例如，内存泄漏问题可能要等到活动开始后的第三个小时才会浮出水面。
- 峰值：在较低的测试级别中，读写操作可以正常执行，但在负载较大时，您可能会发现进程和用户开始需要排队，而此问题会产生级联效应。在时间更长、负载更高的情况下，CloudTest 会执行“是否在正常工作？”以及“工作表现有多好？”的测试，以便识别何处出现性能瓶颈及其程度如何。
CloudTest 建议根据每位用户独特的平均用户数或预期用户数来调整虚拟用户增幅，但可以借鉴下面的通用原则：
- 从 0 开始
- 在 3 到 4 分钟内增加至 2,500 个虚拟用户
- 然后根据您的平均用户数量，在一定时长内增加至数万个虚拟用户（该时长取决于您的特定测试情况）
- 最后根据您的用户数量（或峰值活动的预计用户数量），在一定时长内增加至数十万个虚拟用户（同样，每次业务的该时长都有所不同）。保险起见，我们建议按预计负载的 2 倍到 3 倍进行测试。
CloudTest 可以模拟不同的设备和播放器配置文件（例如，Roku、AppleTV、JW Player、DIY），并执行动态带宽转换以找到最适合工作流程的自适应位速率点，从而提供出色的观看者体验。CloudTest 测试结果可以提供指导，帮助确定理想的块大小、可以如何针对不同的网络条件对内容进行转码，同时选择恰当的每秒帧数 (fps) 以尽量减少重新缓冲，并提供流畅的观看者体验。CloudTest 可以帮助您测试 HLS、HDS 和 CMAF 段并为其编写脚本，以测试应用程序工作流程并模拟用户并发操作，以确定合适的受众规模。
与其他提供程序一样，CloudTest 会创建虚拟用户 (VU)。但有所不同的是，我们会在上线后将要使用的服务器上创建虚拟用户，而不是无头像合成用户。这样会带来诸多好处，例如，CloudTest 可以测量实际 HTTP 请求。
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解决问题正是我们的初衷。欢迎随时与我们联络，甚至在您不确定接下来该怎么做时，我们也非常乐意帮忙。当日即可收到专家回复。