CloudTest On-Demand 是一种负载测试软件即服务，由 Akamai 托管，并由在大规模生产测试领域拥有丰富经验的优秀性能工程师提供支持。这项服务使企业只需投入有限的时间和资源（软件、设备、人力或专业知识），即可执行全球负载和性能测试。我们的负载专家还将在整个用户历程内针对所有测试场景提供指导，同时执行协作式测试会话并交付全面的报告。

CloudTest 是一种按许可使用的工具，允许您在云端执行真实情况测试，包括测试所有设备和浏览器、将流量真实地分布到全球，以及执行实时内存分析。您无需进行编码，即可快速创建测试。



