为您的 DevOps 团队提供支持
使用基于 Web 的工具和 API 保持内容新鲜而有吸引力，同时简化运营。使 Ion 成为现有开发人员工作流程中的一部分。通过可编程、自动化和可重复的接口，可在网络边缘进行早期测试、验证、监控，获得实时可见性以及对开发人员友好的逻辑。
通过智能实时性能决策的传输、加速和优化技术，在所有操作系统和设备上实现卓越的用户体验。Ion 通过平顺运行于混合础架构上并为源站系统实现分载，化繁为简。提供快速、安全且高可用的性能体验，Akamai 的 SLA 为其保驾护航。
我们已分享了 Ion 可以帮助解决的一些常见业务案例。
向您的用户提供一致、快速的丰富体验，这些体验针对用户首选的设备、网络、操作系统和浏览器进行了优化。化解导致无法向用户提供所需的全渠道体验的常见挑战。
通过利用 Akamai Connected Cloud 的可扩展性，而不是构建复杂的交付优化方法和区域交付方法，尽可能地提高基础架构的分载率并降低运营成本。
确保您的内容安全交付。Ion 拥有符合 PCI DSS 要求并基于云的网络，该网络包含一套托管证书（SAN、Wildcard、EV SAN）并支持客户上传的第三方证书。此外，该网络还可提供访问控制措施以通过集中授权来保护您的资产；通过 IP、标头和身份验证实现内容访问；以及区域交付选项。
Web 前端包含浏览器为了将页面拼接在一起而执行的全部操作，包括获取嵌入式对象、解析样式表以及执行 JavaScript。最终用户往往会等很长时间才会在前端看到所要访问的页面，所以前端性能的优化会显著提升网站的整体性能。
Ion 可根据对 Web 应用程序的精密分析和特定于最终用户环境（例如，浏览器、设备类型、网络速度以及是否使用第三方服务）的实时情况来应用优化。然后，Ion 可能会应用各种减少请求、使有效负载最小化以及加速渲染等方法来改善用户体验。
Ion 能够带来的性能提升程度与站点、页面，甚至发出请求的浏览器或设备都息息相关。而这正是 Akamai 推荐对性能采用分层方法的原因所在，分层方法包括加速、预取、请求减少、有效负载减少以及渲染优化。此外，这也是优先选择由单个供应商来提供这些优化的原因所在，因为单个供应商已拥有这些技术并能够提供很好的支持。
可以，Ion 可通过修改执行的序列和顺序，帮助执行第三方服务和内容，进而避免因第三方表现不佳而导致的负面影响。通常，这是通过以下操作完成的：使用异步 JavaScript 调用，并将 JavaScript 执行推迟到加载事件之后，以帮助减轻第三方对用户体验的负面影响。
Ion 具备一项称为自适应图片压缩的功能，该功能可以根据实时网络状况改变交付给移动设备的 JPEG 图片的压缩级别。因此，即使网络状况不佳，也可以大幅提升移动页面的加载速度。自适应图片压缩提供了配置选项，可用于确定如何以及何时提供具有更高压缩比的图片版本，以便减少关联的数据量，并帮助提高移动性能。相反地，自适应图片压缩会在网络状态良好时提供压缩级别较低的图片。从而创造出了可以智能响应实时网络状况的优化、改进的移动体验。
由于移动网络本身的特点，Ion 能够显著提升移动交付的性能。与移动网络有关的“最后一公里”通常容易产生网络延迟和数据包丢失，而且会强制数据重新传输并降低响应速度，这些都会对用户体验造成负面影响。协议来回数据协商越少，并且数据有效负载越小，对移动用户的性能提升越大。由于 Ion 是专为实现这些好处而构建的，因此它非常适合用于这些应用场景。
您可以选择将 Ion 与 Akamai mPulse 真实用户监控 (RUM) 进行集成，以帮助衡量特定的 Ion 性能优化。当最终用户的浏览器加载您的网站时，mPulse 会从这些浏览器中收集性能信息。真实用户监控（也称为最终用户体验监控或实际体验监控）是一项被动 Web 监控技术，用于记录用户与网站的互动情况。对于网站运营商来说，监控用户与网站的实际交互情况非常重要，它可用于确定是否正在为用户快速提供服务且没有发生任何错误以及业务流程的哪个部分会影响体验。
Ion 具备一项称为“设备特性化”的功能。利用该功能，企业可以根据具体最终用户（网站访客）设备的功能，作出有关向该用户提供的特定 Web 体验的实时决策。利用来自浏览器用户代理的信息，Akamai Connected Cloud 能够识别出请求设备的很多特性，例如屏幕大小、基于位置服务的 GPS、JavaScript 支持等。然后将这些特性作为用户请求的一部分予以提供，使公司能够作出如何响应特定请求的明智决策。重要的是，通过利用基于各种设备特性的特定缓存规则，可在对移动用户最为有用的边缘服务器上使用更多基础架构。交付给每类设备的页面可以是唯一的，同时提供经过改善的用户体验和已减小的页面重量，这有助于缩短交付该页面所需的时间。
