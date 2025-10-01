Ion 具备一项称为“设备特性化”的功能。利用该功能，企业可以根据具体最终用户（网站访客）设备的功能，作出有关向该用户提供的特定 Web 体验的实时决策。利用来自浏览器用户代理的信息，Akamai Connected Cloud 能够识别出请求设备的很多特性，例如屏幕大小、基于位置服务的 GPS、JavaScript 支持等。然后将这些特性作为用户请求的一部分予以提供，使公司能够作出如何响应特定请求的明智决策。重要的是，通过利用基于各种设备特性的特定缓存规则，可在对移动用户最为有用的边缘服务器上使用更多基础架构。交付给每类设备的页面可以是唯一的，同时提供经过改善的用户体验和已减小的页面重量，这有助于缩短交付该页面所需的时间。