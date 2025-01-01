X
+1-8774252624
+1-8774252624
로그인
Control Center
Akamai 플랫폼에 액세스
Cloud Manager
클라우드 리소스 관리
Akamai 체험하기
공격을 받고 계신가요?
로그인
Control Center
Akamai 플랫폼에 액세스
Cloud Manager
클라우드 리소스 관리

Akamai를 선택하는 이유

전 세계에서 가장 혁신적인 기업들은 Akamai와 파트너십을 체결하고 온라인 비즈니스를 강화하고 보호합니다.

자신 있게 확장하세요

모든 부문의 글로벌 기업들은 애플리케이션과 디지털 경험을 구축하고, 보호하고, 확장하기 위해 Akamai를 선택합니다. 

Akamai의 업계 선도적인 보안 및 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 지능형 글로벌 네트워크의 무결점 성능, 신뢰성, 보호 기능을 바탕으로 비즈니스가 어디서나 자신 있게 확장할 수 있도록 지원합니다.

구축하고, 보안을 강화하며, 원활하게 확장하세요.

온라인 비즈니스의 신뢰할 수 있는 파트너

고객은 25년 이상 Akamai를 신뢰해 인터넷의 가장 어려운 과제를 해결해 왔습니다.

고객 사례 보기

비즈니스 위치가 어디든 Akamai가 있습니다

세계에서 가장 분산된 클라우드 플랫폼과 지능형 글로벌 네트워크로 비즈니스가 있는 어디서나 확장하세요.

Akamai 글로벌 인프라 보기

실행 가능한 위협 인텔리전스를 제공하는 파트너

Akamai 보안 전문가들은 인터넷 활동에 대한 실시간 인텔리전스를 기반으로 위협을 미리 예측하고 대응하도록 지원합니다.

보안 리서치 보기

올바른 방식으로 비즈니스를 운영하겠다는 약속

Akamai는 정직, 책임감, 신뢰, 포용성, 지역사회에 기여라는 핵심 가치를 바탕으로 운영됩니다.

기업 책임 보기

시장 선도적인 솔루션으로 애플리케이션을 구축하고, 보호하고, 확장하세요

Silhouette of a woman at twilight standing in front of a skyscraper window using cloud computing services on her laptop

클라우드 컴퓨팅

유연하고 경제적인 풀 스택 컴퓨팅 서비스를 통해 강력한 응용 프로그램을 구축하세요.

클라우드 컴퓨팅 서비스

보안

성능 저하 없이 모든 터치포인트에서 애플리케이션과 데이터를 보호하세요.

보안 서비스
스트림되는 스포츠 경기를 대형 스크린 TV로 가족이 함께 시청하는 이미지

콘텐츠 전송

고객이 어디에 있든 가까운 서버에서 데이터를 전송해 완벽한 앱과 사용자 경험을 제공하세요.

콘텐츠 전송 서비스