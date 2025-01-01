X
Akamai が選ばれる理由

世界中の最も革新的な企業は、オンラインでのビジネスの力となり、守る Akamai に信頼を寄せています。

自信をもってスケーリング

あらゆる業界のグローバル企業が Akamai を選び、アプリケーションとデジタル体験を構築し、保護し、スケーリングしています。 

業界をリードするセキュリティおよびクラウドコンピューティング・ソリューションは、比類のないパフォーマンス、信頼性、およびインテリジェントなグローバルネットワークの保護機能を備えているため、ビジネスの状況に応じて、あらゆる場所で自信をもってスケーリングすることができます。

構築し、セキュリティを確保し、スケーリング。

オンラインでビジネスを行うための頼れるパートナー

Akamai は、25 年以上にわたってお客様からの信頼を獲得し続け、インターネットの最も困難な問題を克服してきました。

お客様事例を見る

ビジネスのあらゆる場面を Akamai が支えます

世界で最も分散しているクラウドプラットフォームとインテリジェントなグローバルネットワークにより、ビジネスの状況に応じて、どこでもスケーリングが可能になります。

Akamai のグローバルインフラを見る

実行可能な脅威インテリジェンスを獲得するための情報を提供

Akamai のセキュリティエキスパートが、インターネットのリアルタイム情報に基づき、脅威に対抗するための最適な対処策を提案します。

セキュリティ調査を見る

正しい方法でビジネスを行うための取り組み

Akamai は、誠実さ、説明責任、信頼、インクルージョン、コミュニティへの還元という中核的な価値観に基づいて業務を行っています。

企業責任を見る

市場をリードするソリューションにより、アプリケーションを構築し、保護し、スケーリングする

Silhouette of a woman at twilight standing in front of a skyscraper window using cloud computing services on her laptop

クラウドコンピューティング

柔軟かつ手頃な価格ですべての機能を備えたコンピューティングサービスを活用して、強力なアプリケーションを構築します。

クラウド・コンピューティング・サービス

セキュリティ

パフォーマンスを低下させることなく、あらゆるタッチポイントでアプリケーションとデータを保護します。

セキュリティサービス
大画面テレビの前でスポーツイベントのストリーミングを一緒に視聴している家族の画像

コンテンツデリバリー

お客様がどこから接続しても、お客様の近くでアプリや体験を確実に提供できます。

コンテンツ・デリバリー・サービス