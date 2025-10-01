X
+1-8774252624
+1-8774252624
로그인
Control Center
Akamai 플랫폼에 액세스
Cloud Manager
클라우드 리소스 관리
Akamai 체험하기
공격을 받고 계신가요?
로그인
Control Center
Akamai 플랫폼에 액세스
Cloud Manager
클라우드 리소스 관리

Firewall for AI

프롬프트 공격, 해로운 아웃풋 생성, 민감한 데이터 노출로부터 생성형 AI 보호

데모 요청하기

오늘날의 디지털 환경에 맞게 구축된 AI 중심 보안

프롬프트 삽입, 데이터 유출, 유해한 아웃풋 생성으로부터 AI 기반 앱과 LLM을 보호하세요. Akamai Firewall for AI는 컴플라이언스, 프라이버시, 안전한 생성형 AI 상호작용을 위해 실시간 인풋 및 아웃풋 보안을 제공합니다.

제품 설명서 확인하기

진화하는 위협으로부터 AI 상호작용 보호

악성 LLM 인풋 차단

프롬프트 삽입, 탈옥, 해로운 쿼리가 AI 모델에 도달하기 전에 탐지하고 차단하세요.

안전한 AI 생성 응답 보장

무단 데이터 노출을 방지하면서 유해하거나 편향되거나 오해의 소지가 있는 콘텐츠를 필터링하세요.

쉽고 유연한 배포

여러 AI 애플리케이션에서 원활한 보호를 위해 Akamai Edge 또는 REST API를 사용해 통합하세요.

Firewall for AI의 작동 방식

AI 인풋 검사

수신 프롬프트를 분석해 프롬프트 삽입 공격, 탈옥, 무단 쿼리와 같은 위협을 탐지하고 차단합니다.

AI 아웃풋 필터링

데이터 유출, 유해한 콘텐츠 생성, 환각, 컴플라이언스 위반을 차단하도록 생성형 AI의 응답을 검토합니다.

보안 룰 적응

진화하는 리스크에 대한 보호 기능을 지속적으로 개선하기 위해 Akamai 위협 인텔리전스를 활용합니다.

어디서나 배포

Akamai Edge 또는 REST API를 통해 원활하게 통합되어 모든 환경에서 AI 애플리케이션을 보호할 수 있습니다.

Akamai AI 보안 포럼 | 10월 14일, 텍사스주 댈러스

보여주기식이 아닌 실행 가능한 전략을 공유하는 독점 포럼(반나절간 진행)에서 보안 리더들과 함께하세요.

지금 등록하기

기능

  • 프롬프트 삽입, 탈옥, 공격적 인풋이 LLM에 도달하기 전에 탐지 및 차단
  • 응답 필터링 및 중재를 통해 유해하거나 오해를 일으키거나 규정을 준수하지 않는 AI 생성 콘텐츠가 사용자에게 도달하지 않도록 차단
  • 멀티레이어 인풋 및 아웃풋 가드레일을 적용해 민감한 데이터 노출 차단
  • 실시간 AI 모니터링으로 모델 성능 저하 없이 LLM 상호작용에서 새로운 위협을 지속적으로 스캔 
  • 엔터프라이즈급 보안으로 하이브리드, 클라우드, 엣지 환경에서 AI 기반 애플리케이션 보호 
  • 유연한 배포 옵션을 기반으로 Akamai Edge 또는 REST API를 사용해 원활한 통합이 가능하므로 어느 환경에서나 사용 가능 
  • 정책 기반 제어를 통해 데이터를 보호하여 AI 거버넌스 및 컴플라이언스 표준 준수 

자주 묻는 질문(FAQ)

방화벽이 인풋 쿼리를 실시간으로 분석 및 필터링해 악성 프롬프트, 탈옥 시도, 공격적 쿼리를 탐지하고 차단합니다. 그리고 공격자가 AI에서 생성된 응답을 조작하거나 인풋 조작을 통한 기밀 데이터를 추출하지 못하도록 차단합니다.

네. Firewall for AI는 생성형 AI 응답을 모니터링하고 유해하거나 오해의 소지가 있거나 공격적인 콘텐츠를 차단하도록 가드레일을 적용합니다. 이는 AI에서 생성된 아웃풋이 브랜드를 보호하고, 정책 컴플라이언스를 준수하며, 규정을 위반하지 않도록 도움을 줍니다.

Akamai는 기업이 다음 방법으로 방화벽을 통합할 수 있도록 유연한 배포 옵션을 제공합니다.

  • Akamai Edge: 네트워크 엣지에서 지연 시간이 낮은 보호
  • REST API 통합: API 호출을 사용해 실시간 AI 보안
  • 역방향 프록시: 이 로드맵 기능은 Akamai의 보안 필터링 시스템을 통해 AI 트래픽을 라우팅합니다

Akamai Firewall for AI는 모델에 상관없이 작동하며 모든 LLM 기반 또는 AI 기반 애플리케이션에서 운영할 수 있습니다. 이 솔루션은 온프레미스, 클라우드 또는 하이브리드 환경에서 호스팅되는 AI 모델을 보호합니다.

Akamai의 솔루션은 지연 시간이 짧은 AI 보안을 위해 설계되었으며, 엣지 컴퓨팅을 활용해 오버헤드를 최소화합니다. API와 역방향 프록시 통합을 통해 중단 시간을 최소화하고 보안 보호 기능을 실시간으로 확장할 수 있습니다.

방화벽은 AI 거버넌스 프레임워크(AI TRiSM, LLM 애플리케이션에 대한 OWASP 상위 10대 위협)와 같은 규제 요건을 충족하기 위해 정책 기반 AI 보안을 적용할 수 있습니다. 이를 통해 기업은 무단 데이터 노출, 유해한 콘텐츠 아웃풋, 공격적 오용을 방지할 수 있습니다.

기업은 API, 엣지 배포 또는 역방향 프록시를 통해 Firewall for AI를 통합할 수 있습니다. 이 솔루션은 클라우드 네이티브 솔루션으로 인프라를 변경할 필요가 매우 적어 빠른 도입이 가능합니다.

방화벽이 AI 모델 지식 또는 독점 학습 데이터를 추출하기 위해 설계된 무단 쿼리 및 데이터 스크레이핑 시도를 탐지합니다. 그리고 AI 취약점을 악용한 악성 공격자의 모델 도난 또는 무단 지식 유출을 차단합니다.

리소스

LLM 공격을 인식하는 방법

AI가 기업의 운영을 혁신함에 따라 이러한 위협을 방어하는 것은 선택이 아닌 필수 사항입니다.

블로그 게시물 읽기

AI에 새로운 보안 플레이북이 필요한 이유

새로운 AI 보안 위협을 파악하고 리스크 방어 전략을 개발하는 데 Akamai가 어떤 도움이 되는지 살펴보세요.

블로그 게시물 읽기
A person with black glass is shown with their face lit by the light of a computer screen

AI는 빠르게 발전하고 있습니다. AI 관련 리스크도 마찬가지입니다. 준비가 되어 있으신가요?

Firewall for AI는 생성형 AI 앱과 대규모 언어 모델을 새로운 위협으로부터 빠르고 정확하게 통제된 방식으로 보호하기 위해 특별히 설계되었습니다.

  • 프롬프트 삽입 및 데이터 누출을 차단하는 방법을 확인하세요.
  • 해로운 인풋을 차단하고 위험한 아웃풋을 처리하는 방법을 알아보세요.
  • AI를 실행하는 어디서나 보호 기능을 추가하는 쉬운 방법을 알아보세요.

데모를 요청하고 AI 보안을 구축하세요.

간단한 두 단계로 데모를 예약하세요.

  1. 양식 제출
  2. Akamai와 시간 예약

신청해 주셔서 감사합니다.

Akamai 전문가가 곧 연락 드릴 예정입니다.