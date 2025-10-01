네. Firewall for AI는 생성형 AI 응답을 모니터링하고 유해하거나 오해의 소지가 있거나 공격적인 콘텐츠를 차단하도록 가드레일을 적용합니다. 이는 AI에서 생성된 아웃풋이 브랜드를 보호하고, 정책 컴플라이언스를 준수하며, 규정을 위반하지 않도록 도움을 줍니다.

