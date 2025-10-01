Akamai는 기업이 다음 방법으로 방화벽을 통합할 수 있도록 유연한 배포 옵션을 제공합니다.
- Akamai Edge: 네트워크 엣지에서 지연 시간이 낮은 보호
- REST API 통합: API 호출을 사용해 실시간 AI 보안
- 역방향 프록시: 이 로드맵 기능은 Akamai의 보안 필터링 시스템을 통해 AI 트래픽을 라우팅합니다
프롬프트 삽입, 데이터 유출, 유해한 아웃풋 생성으로부터 AI 기반 앱과 LLM을 보호하세요. Akamai Firewall for AI는 컴플라이언스, 프라이버시, 안전한 생성형 AI 상호작용을 위해 실시간 인풋 및 아웃풋 보안을 제공합니다.
방화벽이 인풋 쿼리를 실시간으로 분석 및 필터링해 악성 프롬프트, 탈옥 시도, 공격적 쿼리를 탐지하고 차단합니다. 그리고 공격자가 AI에서 생성된 응답을 조작하거나 인풋 조작을 통한 기밀 데이터를 추출하지 못하도록 차단합니다.
네. Firewall for AI는 생성형 AI 응답을 모니터링하고 유해하거나 오해의 소지가 있거나 공격적인 콘텐츠를 차단하도록 가드레일을 적용합니다. 이는 AI에서 생성된 아웃풋이 브랜드를 보호하고, 정책 컴플라이언스를 준수하며, 규정을 위반하지 않도록 도움을 줍니다.
Akamai Firewall for AI는 모델에 상관없이 작동하며 모든 LLM 기반 또는 AI 기반 애플리케이션에서 운영할 수 있습니다. 이 솔루션은 온프레미스, 클라우드 또는 하이브리드 환경에서 호스팅되는 AI 모델을 보호합니다.
Akamai의 솔루션은 지연 시간이 짧은 AI 보안을 위해 설계되었으며, 엣지 컴퓨팅을 활용해 오버헤드를 최소화합니다. API와 역방향 프록시 통합을 통해 중단 시간을 최소화하고 보안 보호 기능을 실시간으로 확장할 수 있습니다.
방화벽은 AI 거버넌스 프레임워크(AI TRiSM, LLM 애플리케이션에 대한 OWASP 상위 10대 위협)와 같은 규제 요건을 충족하기 위해 정책 기반 AI 보안을 적용할 수 있습니다. 이를 통해 기업은 무단 데이터 노출, 유해한 콘텐츠 아웃풋, 공격적 오용을 방지할 수 있습니다.
기업은 API, 엣지 배포 또는 역방향 프록시를 통해 Firewall for AI를 통합할 수 있습니다. 이 솔루션은 클라우드 네이티브 솔루션으로 인프라를 변경할 필요가 매우 적어 빠른 도입이 가능합니다.
방화벽이 AI 모델 지식 또는 독점 학습 데이터를 추출하기 위해 설계된 무단 쿼리 및 데이터 스크레이핑 시도를 탐지합니다. 그리고 AI 취약점을 악용한 악성 공격자의 모델 도난 또는 무단 지식 유출을 차단합니다.
Firewall for AI는 생성형 AI 앱과 대규모 언어 모델을 새로운 위협으로부터 빠르고 정확하게 통제된 방식으로 보호하기 위해 특별히 설계되었습니다.
