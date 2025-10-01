柔軟な展開オプションにより、次の方法を通じてファイアウォールを統合できます。
- Akamai Edge：ネットワークエッジでの低レイテンシー保護
- REST API 統合：API コールを使用したリアルタイム AI セキュリティ
- リバースプロキシ：AI トラフィックを Akamai のセキュアなフィルタリングシステムを通じてルーティングするロードマップ機能
AI 主導のアプリと LLM をプロンプトインジェクション攻撃、データ窃取、有害な出力から保護します。Akamai Firewall for AI により、入出力のセキュリティをリアルタイムで確保することで、コンプライアンス、プライバシー、および生成 AI の安全なインタラクションを実現できます。
Firewall for AI は、入力クエリーをリアルタイムで分析してフィルタリングすることで、悪性のプロンプト、脱獄、敵対的なクエリーを検知してブロックします。攻撃者が AI 生成応答を操作したり、入力操作によって機微なデータを抽出したりするのを防ぎます。
はい。Firewall for AI は、生成 AI の応答を監視し、ガードレールを適用することで、有害なコンテンツ、誤解を招くコンテンツ、または攻撃的なコンテンツをブロックします。これにより、AI によって生成された出力内容が、ブランドの評判を損ねたり、ポリシーや規制に違反したりすることを防ぎます。
Akamai Firewall for AI は特定のモデルに依存することなく、任意の LLM ベースアプリケーションまたは AI ベースアプリケーションで使用できます。オンプレミス環境、クラウド環境、ハイブリッド環境にホストされた AI モデルを保護できます。
Akamai のソリューションは、低レイテンシーの AI セキュリティを念頭に設計されており、エッジコンピューティングを活用することでオーバーヘッドを最小限に抑えます。API とリバースプロキシの統合により、中断を最小限に抑えながら、セキュリティ保護をリアルタイムでスケーリングできます。
Firewall for AI のポリシー主導型 AI セキュリティにより、AI ガバナンスフレームワーク（AI TRiSM、OWASP Top 10 for LLM Applications）などの規制要件に対応できます。また、不正なデータ流出、有害な出力、敵対的な悪用を防止できます。
Firewall for AI は、API、エッジ展開、またはリバースプロキシを通じて統合できます。クラウドネイティブのため、インフラの変更を最小限に抑えながら、迅速に導入できます。
Firewall for AI は、AI モデルの知識や専有トレーニングデータを抽出するための不正クエリーやデータスクレイピングを検知します。攻撃者が AI の脆弱性を悪用してモデルを盗んだり、知識を不正に引き出したりするのを阻止します。
Firewall for AI は、優れた正確性、高速性、制御性を通じて、生成 AI アプリケーションと大規模言語モデルを新たな脅威から保護するためのソリューションです。
AI セキュリティに関するデモにお申し込みください。
デモのスケジュールは、2 ステップで簡単に行えます。
追って弊社担当者よりご連絡いたします。