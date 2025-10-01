はい。Firewall for AI は、生成 AI の応答を監視し、ガードレールを適用することで、有害なコンテンツ、誤解を招くコンテンツ、または攻撃的なコンテンツをブロックします。これにより、AI によって生成された出力内容が、ブランドの評判を損ねたり、ポリシーや規制に違反したりすることを防ぎます。

