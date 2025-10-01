X
+1-8774252624
+1-8774252624
ログイン
Control Center
Akamai プラットフォームへのアクセス
Cloud Manager
クラウドリソースを管理する
製品トライアル
サイバー脅威にお困りの方
ログイン
Control Center
Akamai プラットフォームへのアクセス
Cloud Manager
クラウドリソースを管理する

Firewall for AI

生成 AI をプロンプトインジェクション攻撃、有害な出力、機微な情報の流出から保護

デモを申し込む

今日のデジタル環境に合わせて構築された AI 中心のセキュリティ

AI 主導のアプリと LLM をプロンプトインジェクション攻撃、データ窃取、有害な出力から保護します。Akamai Firewall for AI により、入出力のセキュリティをリアルタイムで確保することで、コンプライアンス、プライバシー、および生成 AI の安全なインタラクションを実現できます。

製品概要を読む

進化する脅威から AI インタラクションを保護

LLM への悪性の入力を防止

プロンプトインジェクション、脱獄、有害なクエリーが AI モデルに到達する前に検知してブロックします。

AI が安全な応答を生成

有害なコンテンツ、バイアスのかかったコンテンツ、誤解を招くコンテンツをフィルタリングし、不正なデータ流出を防止できます。

簡単かつ柔軟に展開

Akamai Edge または REST API を通じて統合し、AI アプリケーション全体をシームレスに保護できます。

Firewall for AI の仕組み

AI 入力を検査

入力プロンプトを分析して、プロンプトインジェクション攻撃、脱獄、不正クエリーなどの脅威を検知してブロックします。

AI 出力をフィルタリング

生成 AI の応答をレビューして、データ流出、有害な応答、ハルシネーション（幻覚）、コンプライアンス違反などを防止します。

セキュリティルールを適用

Akamai 脅威インテリジェンスを活用して、進化するリスクに対し継続的に保護を強化します。

どこにでも展開可能

Akamai Edge または REST API を通じて統合し、あらゆる環境の AI アプリケーションを保護できます。

Akamai AI Security Exchange | 10 月 14 日、テキサス州ダラス

他のセキュリティリーダーと共に、本物の情報と実用的な戦略が得られる半日開催の限定フォーラムにご参加ください。

事前登録をする

特長

  • プロンプトインジェクション、脱獄、および敵対的な入力を検知し、LLM に到達する前に阻止
  • 応答のフィルタリングとモデレーションにより、有害な AI 生成コンテンツ、誤解を招く AI 生成コンテンツ、またはコンプライアンス違反のある AI 生成コンテンツがユーザーに到達するのを防止
  • 多層型の入出力ガードレールにより、機微な情報の流出を防止
  • リアルタイムの AI 監視により、モデルのパフォーマンスを低下させることなく、LLM のインタラクションを継続的にスキャンして、新たな脅威を検知 
  • 企業規模のセキュリティにより、ハイブリッド環境、クラウド環境、エッジ環境の AI 主導アプリケーションを保護 
  • Akamai Edge または REST API を通じてシームレスに統合できる柔軟な展開オプションにより、最大限の適応性を獲得 
  • ポリシーベースの制御でデータを保護して、AI のガバナンス基準とコンプライアンス基準に準拠 

よくあるご質問（FAQ）

Firewall for AI は、入力クエリーをリアルタイムで分析してフィルタリングすることで、悪性のプロンプト、脱獄、敵対的なクエリーを検知してブロックします。攻撃者が AI 生成応答を操作したり、入力操作によって機微なデータを抽出したりするのを防ぎます。

はい。Firewall for AI は、生成 AI の応答を監視し、ガードレールを適用することで、有害なコンテンツ、誤解を招くコンテンツ、または攻撃的なコンテンツをブロックします。これにより、AI によって生成された出力内容が、ブランドの評判を損ねたり、ポリシーや規制に違反したりすることを防ぎます。

柔軟な展開オプションにより、次の方法を通じてファイアウォールを統合できます。

  • Akamai Edge：ネットワークエッジでの低レイテンシー保護
  • REST API 統合：API コールを使用したリアルタイム AI セキュリティ
  • リバースプロキシ：AI トラフィックを Akamai のセキュアなフィルタリングシステムを通じてルーティングするロードマップ機能

Akamai Firewall for AI は特定のモデルに依存することなく、任意の LLM ベースアプリケーションまたは AI ベースアプリケーションで使用できます。オンプレミス環境、クラウド環境、ハイブリッド環境にホストされた AI モデルを保護できます。

Akamai のソリューションは、低レイテンシーの AI セキュリティを念頭に設計されており、エッジコンピューティングを活用することでオーバーヘッドを最小限に抑えます。API とリバースプロキシの統合により、中断を最小限に抑えながら、セキュリティ保護をリアルタイムでスケーリングできます。

Firewall for AI のポリシー主導型 AI セキュリティにより、AI ガバナンスフレームワーク（AI TRiSM、OWASP Top 10 for LLM Applications）などの規制要件に対応できます。また、不正なデータ流出、有害な出力、敵対的な悪用を防止できます。

Firewall for AI は、API、エッジ展開、またはリバースプロキシを通じて統合できます。クラウドネイティブのため、インフラの変更を最小限に抑えながら、迅速に導入できます。

Firewall for AI は、AI モデルの知識や専有トレーニングデータを抽出するための不正クエリーやデータスクレイピングを検知します。攻撃者が AI の脆弱性を悪用してモデルを盗んだり、知識を不正に引き出したりするのを阻止します。

リソース

LLM 攻撃を認知する方法

AI がビジネス運営に変革をもたらすなか、AI 関連の脅威から組織を防御することが不可欠となっています。

ブログ記事を読む

AI の登場に伴い、新しいセキュリティ戦略の構築が求められる理由

新しい AI セキュリティ脅威について、そして Akamai を活用してリスク緩和戦略を策定する方法についてお読みください。

ブログ記事を読む
A person with black glass is shown with their face lit by the light of a computer screen

AI は加速しています。それに伴い、リスクも加速しています。対策はできていますか？

Firewall for AI は、優れた正確性、高速性、制御性を通じて、生成 AI アプリケーションと大規模言語モデルを新たな脅威から保護するためのソリューションです。

  • プロンプトインジェクションやデータ漏えいを防ぐ方法をご覧ください
  • 有害な入力をブロックし、危険な出力を解消する方法をご覧ください
  • AI を実行するすべての場所を簡単に保護する方法をご覧ください

AI セキュリティに関するデモにお申し込みください。

デモのスケジュールは、2 ステップで簡単に行えます。

  1. フォームを送信する
  2. 弊社チームと時間を調整する

リクエストありがとうございます

追って弊社担当者よりご連絡いたします。