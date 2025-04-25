X
퍼블리싱

새로운 디지털 경험을 배치하고, 성능을 관리하고, 콘텐츠를 보호하세요.

AI 스크레이퍼 봇으로부터 콘텐츠를 보호하세요. 자세히 보기 >

가장 혁신적인 {industry} 기업들이 신뢰하는 Akamai

차별화된 디지털 경험으로 높은 독자 만족도 달성

응답성이 뛰어난 맞춤형 경험 제공

Akamai 엣지에 코드를 배포하여 비즈니스 로직을 독자와 단 몇 밀리초 거리에서 구현할 수 있습니다.

독자와 더 가까운 거리 유지

실시간 인사이트로 의사 결정을 효율화하고 전략적 투자를 지원합니다.

웹사이트, 앱, 운영을 대규모로 보호

독자 경험, 평판, 매출을 위협하는 공격을 방어합니다.

퍼블리싱 솔루션

Content Protector

스크레이퍼가 콘텐츠를 도용하고 전환율을 낮추지 못하도록 차단하는 방법을 알아보세요.

제품 상세 정보 보기

Bot Manager

가장 위험하고 탐지하기 어려운 봇을 신속히 차단해 고객의 신뢰를 유지하세요.

제품 상세 정보 보기

App & API Protector

엣지의 애플리케이션과 API를 위한 대표 보안 솔루션입니다.

제품 상세 정보 보기

API Security

실시간 애널리틱스를 통해 API 활동을 발견, 모니터링, 감사해 위협 및 악용에 대응합니다.

제품 상세 정보 보기

Akamai Guardicore Segmentation

세분화된 소프트웨어 정의 세그멘테이션을 적용해 유출을 탐지하고 랜섬웨어에 대한 보안을 강화합니다.

제품 상세 정보 보기

Prolexic

가장 빠르고 효과적인 대규모 방어 체계로 DDoS 공격을 차단합니다.

제품 상세 정보 보기

EdgeWorkers

가장 분산된 서버리스 네트워크의 엣지에서 기능을 만드세요

제품 상세 정보 보기

CloudTest

강력한 실시간 부하 테스트를 통해 웹사이트와 앱에서 스트레스 테스트를 수행합니다.

제품 상세 정보 보기

Akamai Cloud

컴퓨팅, 스토리지, 네트워킹, 데이터베이스 및 컨테이너 관리 클라우드 서비스입니다.

제품 상세 정보 보기
AP 통신

실패할 여유가 없었습니다. Akamai는 이를 잘 알고 있었고 고객 대면 플랫폼을 보호하는 데 필요한 솔루션과 전문가 지원을 제공했습니다.

지안루카 다니엘로(Gianluca D’Aniello), CTO(최고 기술 책임자)

