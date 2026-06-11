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24시간 365일 제공되는 글로벌 기술 지원
Akamai Control Center, 지원 포털, 전화 또는 이메일을 통해 Akamai 기술 지원 네트워크와 연결하고, 전문적인 문제 해결 지원을 활용하여 시스템을 최적의 상태로 유지하고 복원력을 강화하세요.
일반 문의 사항은 지원 센터에서 온라인 도움말 리소스를 참조하거나 Akamai에 이메일로 문의하시기 바랍니다.
긴급한 도움이 필요하신가요?
문의 방법
라틴아메리카 지역 지원 문의
지원 전화번호:
Guardicore 지원 문의
지원 요청은 Akamai Control Center를 통해 제출하세요.
또는 전화로 문의하세요
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API Security(구 Noname Security) 지원 문의
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추가 자료
보안팀에 문의하기
보안 관련 문의 사항이 있으시면 security@akamai.com으로 연락해 주세요.
통신 내용을 암호화하고자 하시는 경우, Akamai Security PGP 키를 사용하시기를 바랍니다.
버그 바운티 정보는 Akamai 취약점 보고 페이지를 참조하세요.
Akamai 피어링 정보
Akamai Technologies(AS20940)는 전 세계적으로 가장 광범위하게 분산된 CDN을 운영하고 있습니다. Akamai와 피어링하면 사용자와 고객을 위해 훨씬 다양한 유형의 콘텐츠를 더욱 빠르게 직접적으로 전송할 수 있습니다.
Internet Exchange가 되실 수 있습니다. Akamai는 개방적인 피어링 정책을 운영하며 보통 라우터 서버와 연결합니다.
높은 대역폭의 피어를 위해 프라이빗 피어링을 마련했습니다. peering@akamai.com에 이메일로 문의해 주시기 바랍니다. Akamai의 PeeringDB 항목에는 Akamai가 피어링을 위해 운영 중인 시설들의 최신 목록이 포함되어 있습니다.
Akamai는 네트워크를 운영하지 않기 때문에 상호 연결 지점마다 프리픽스가 서로 다를 수 있습니다. 귀사의 네트워크에서 가장 가까운 클러스터에 모든 콘텐츠가 있지 않을 수 있으며 이로 인해 다른 위치에서 콘텐츠가 제공될 수 있습니다.
이제 Akamai의 계열사인 Prolexic(AS32787)은 선도적인 DDoS 방어 서비스 공급업체입니다. Prolexic는 전 세계 고객에게 클라우드 기반 솔루션을 제공하며, 주요 인터넷 익스체인지에 연결되어 있습니다.
Prolexic과 피어링하면 기업 네트워크를 통과하는 DDoS 트래픽을 분산할 수 있는 짧은 경로가 제공되며, 당사 네트워크에 연결된 다수의 글로벌 브랜드 및 유명 기업 고객과의 근접성도 향상됩니다.
남용 보고서
Akamai의 FAQ 답변을 검토하거나 인터넷·소프트웨어 벤더사의 도움을 받은 후에도 궁금증이 해결되지 않아 Akamai에서 문제의 트래픽을 조사하기를 원하시는 경우, Akamai에 심층 조사를 요청할 수 있습니다. 아래 양식을 작성해 Akamai에 의심스러운 남용 행위를 신고해 주세요.