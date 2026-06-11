Akamai Technologies(AS20940)는 전 세계적으로 가장 광범위하게 분산된 CDN을 운영하고 있습니다. Akamai와 피어링하면 사용자와 고객을 위해 훨씬 다양한 유형의 콘텐츠를 더욱 빠르게 직접적으로 전송할 수 있습니다.

Internet Exchange가 되실 수 있습니다. Akamai는 개방적인 피어링 정책을 운영하며 보통 라우터 서버와 연결합니다.

높은 대역폭의 피어를 위해 프라이빗 피어링을 마련했습니다. peering@akamai.com에 이메일로 문의해 주시기 바랍니다. Akamai의 PeeringDB 항목에는 Akamai가 피어링을 위해 운영 중인 시설들의 최신 목록이 포함되어 있습니다.

Akamai는 네트워크를 운영하지 않기 때문에 상호 연결 지점마다 프리픽스가 서로 다를 수 있습니다. 귀사의 네트워크에서 가장 가까운 클러스터에 모든 콘텐츠가 있지 않을 수 있으며 이로 인해 다른 위치에서 콘텐츠가 제공될 수 있습니다.

이제 Akamai의 계열사인 Prolexic(AS32787)은 선도적인 DDoS 방어 서비스 공급업체입니다. Prolexic는 전 세계 고객에게 클라우드 기반 솔루션을 제공하며, 주요 인터넷 익스체인지에 연결되어 있습니다.

Prolexic과 피어링하면 기업 네트워크를 통과하는 DDoS 트래픽을 분산할 수 있는 짧은 경로가 제공되며, 당사 네트워크에 연결된 다수의 글로벌 브랜드 및 유명 기업 고객과의 근접성도 향상됩니다.