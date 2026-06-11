많은 기업이 DNS 인프라를 과소 배포하며, 단 두세 대의 DNS 서버에만 의존해 글로벌 운영을 지원하는 경우가 많습니다. 이는 DNS 성능에 심각한 영향을 미치고 DNS 배포 및 전체 웹 인프라의 확장을 불가능하게 하며, 데이터 센터 중단 및 DNS 기반 DDoS(Distributed Denial-of-Service) 공격에 점점 더 취약해질 수 있습니다. Edge DNS는 공격을 받는 경우에도 모든 고객의 최대 트래픽을 처리할 수 있도록 오버스케일링된 Akamai의 광범위한 엣지 네트워크에 구축되어 있습니다.