- 전 세계적으로 배포된 여러 물리적 서버에서 로지컬 네임 서버의 사용을 활성화
- 양방향 리버스 프록시 서비스를 사용해 리소스 고갈(NXDOMAIN) 공격으로부터 온프레미스 및 하이브리드 DNS 자산을 보호하세요.
- 소스 주소 스푸핑 같은 취약점과 리스크를 악용하는 공격자로부터 DNS 보호
- DNSSEC(Domain Name System Security Extensions)를 통해 DNS 위조로 인해 발생하는 공격 방지
- 개발자들이 기존 관리 툴과 API를 통해 Edge DNS를 자동화할 수 있도록 지원
- 신뢰할 수 있는 리커시브 네임서버의 워크플로우 우선순위를 지정해 IP 주소 스푸핑 공격 방지
- 중복되지 않는 클라우드 전반에 DNS 리소스를 세그멘테이션하는 고유한 아키텍처 활용
- 평상시 및 공격이 적은 DNS 인프라 성능에 대한 유용한 정보 및 애널리틱스 확보
탁월한 보안, 성능, 가용성을 제공하는 Akamai Edge DNS
정교한 공격을 방어하고, 연중무휴 24시간 가용성을 보장하며, 성능을 향상하는 유연한 솔루션으로 DNS를 보호하고, 확장하고, 간소화하세요. 세계에서 가장 널리 분산된 플랫폼을 활용해 오리진 부하와 페이지 지연 시간을 줄이세요. 아울러 직관적인 환경의 실시간 관리를 통해 완전한 제어력을 유지하세요.
강력한 엣지 플랫폼으로 DNS 보안 및 성능 향상
Edge DNS의 작동 방식
새로운 기능
Akamai Shield NS53은 리소스 고갈 공격으로부터 GSLB, 방화벽, 네임서버를 포함한 온프레미스 및 하이브리드 DNS 인프라를 보호하는 리버스 프록시 솔루션입니다. 고객은 자체 동적 정책을 실시간으로 자체 설정, 관리, 적용할 수 있습니다.
기능
고객 사례
DNS Security 사용 사례
포괄적인 DDoS 방어
Edge DNS는 대규모 인시던트가 발생하는 경우에도 정상적인 운영을 위한 규모와 기능을 제공해 웹 애플리케이션과 API의 중단 없는 가용성을 제공합니다. 또한 100% 업타임 SLA와 함께 영역 에이펙스 매핑 및 통합 트래픽 관리 기능을 제공합니다.
DNS 보안 체계의 통합
Edge DNS의 규모와 성능을 클라우드 기반의 권한 DNS 솔루션으로 활용하거나, Shield NS53과 결합해 온프레미스 및 하이브리드 DNS 인프라를 보호하고 직관적으로 관리해 DNS 보안을 통합할 수 있습니다. 또한 Edge DNS와 Shield NS53을 Akamai의 전용 DDoS 방어 플랫폼인 Prolexic과 함께 사용하면 모든 레이어, 포트, 프로토콜에서 디지털 인프라를 보호할 수 있습니다.
보조 DNS
가용성이 뛰어난 보조 리소스를 통해 인터넷 기반의 DNS 인프라에서 DNS 보조 영역을 관리하고 기본 DNS 리소스를 추가로 보호할 수 있습니다.
DNS 애널리틱스로 유용한 정보 확보
평상시뿐만 아니라 공격을 받을 때에도 DNS 인프라의 트래픽과 성능에 대한 예리한 인사이트를 확보해 온라인 웹사이트를 선제적으로 계획하고 보호할 수 있습니다.
DNS 코드 및 트래픽 관리
API를 통해 Edge DNS를 표준 DevOps 툴킷 및 리소스와 통합해 DNS 워크플로우를 간소화하고 자동화합니다. Edge DNS는 DNS 쿼리를 분산해 응답 시간을 최적화하고 데이터 센터 및 서버 상태에 따라 가용성을 유지해 운영 간소화, 최적의 앱 및 API 성능, 고가용성을 제공합니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
많은 기업이 DNS 인프라를 과소 배포하며, 단 두세 대의 DNS 서버에만 의존해 글로벌 운영을 지원하는 경우가 많습니다. 이는 DNS 성능에 심각한 영향을 미치고 DNS 배포 및 전체 웹 인프라의 확장을 불가능하게 하며, 데이터 센터 중단 및 DNS 기반 DDoS(Distributed Denial-of-Service) 공격에 점점 더 취약해질 수 있습니다. Edge DNS는 공격을 받는 경우에도 모든 고객의 최대 트래픽을 처리할 수 있도록 오버스케일링된 Akamai의 광범위한 엣지 네트워크에 구축되어 있습니다.
기업이 관리 또는 컴플라이언스 요구 사항을 위해 일부 온프레미스 DNS 네임서버와 GSLB를 보유하고 있지만, 모든 영역을 클라우드 기반 권한 DNS 솔루션으로 전환할 수 없는 경우가 종종 있습니다. 이러한 경우, Akamai의 양방향 리버스 프록시 서비스인 Shield NS53이 악의적인 공격으로부터 포괄적인 보안을 제공합니다. 또한 고객이 정책, 접근 제어 목록(ACL), 캐시 응답을 직접 관리할 수 있도록 지원함으로써 성능을 향상시키고 온프레미스 DNS 인프라의 부하를 경감합니다.
IP 애니캐스트는 인터넷의 여러 지점에서 IP 주소를 알릴 수 있는 네트워크 주소 지정 및 라우팅 방법론입니다. DNS의 맥락에서 IP 애니캐스트는 여러 네임서버가 동일한 IP 주소를 갖고 해당 주소로 이루어진 DNS 쿼리에 응답해 사용자가 성능과 가용성을 위해 항상 가장 가까운 서버와 연결되도록 하는 방법을 설명합니다.
Edge DNS는 DNSSEC를 지원합니다. DNSSEC 지원이 필요한 고객은 Edge DNS의 보안 옵션을 구매해야 합니다.
Edge DNS는 100% 업타임을 보장하는 가용성 SLA를 제공합니다. 또한 Edge DNS는 최신 공격의 규모를 고려할 때 상당한 금액이 될 수 있는 DDoS 관련 트래픽에 대한 추가 비용을 청구하지 않습니다.
- 지리적 요인 기반 응답(GeoDNS)과 같이 정책을 설정하는 워크플로우를 간소화하는 방법
- DNS 워크플로우에 더 뛰어난 확장성과 유연성을 제공하는 편리한 접근성
- 컴플라이언스(규제 준수) 대응 등 고유한 주소 지정 요구사항을 비용 효율적으로 처리하는 방법.
리소스
무료 체험: 30일간 Edge DNS/Shield NS53 체험
Edge DNS 또는 Shield NS53의 장점을 직접 확인해 보세요.
- 무중단 DNS 가용성, 보장
- 온프레미스 및 하이브리드 DNS 자산 보호
- 보조 DNS를 통해 안심할 수 있는 환경 구축
30일 무료 체험 설정:
- 양식 제출
- 이메일 확인
- Akamai의 검증 및 심사 프로세스 통과
- 로그인 안내 받기
- 로그인 후 Edge DNS 또는 Shield NS53 인스턴스 설정
이용약관 및 제약 사항이 적용됩니다