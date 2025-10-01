Cloud Wrapper는 내장된 이중화 및 내결함성 메커니즘을 통해 서비스 안정성을 우선시합니다. 즉, 오리진 인프라의 요청이 급증하는 것을 방지하고 오리진의 상태와 성능을 보존합니다.
오리진 부하 분산 극대화 및 이그레스 비용 절감
Cloud Wrapper를 통해 오리진 부하 분산을 개선하고 클라우드 이그레스 비용을 절감하세요. Akamai Cloud를 통해 프라이빗 및 퍼블릭 클라우드 플랫폼과 원활하게 연결할 수 있습니다. 트래픽 급증 시에도 고가용성과 일관된 성능을 유지하며, 예측 가능한 서비스 수준을 보장합니다. Akamai 전송 서비스와 통합되어 최종 사용자에게 확장 가능한 고성능 환경을 제공합니다.
대규모 부하 분산. 더 많은 비용 절감. 더 높은 시청자 만족도.
Cloud Wrapper의 작동 방식
기능
- 여러 위치에 걸친 자동 복제로 안정성, 가용성, 성능 극대화
- 맞춤형 캐싱으로 트래픽 용량이 급증할 때 높은 수준의 오리진 부하 분산 유지
- 고객의 목표 달성을 지원하기 위해 Akamai 전송 전문가가 연중무휴 24시간 서비스 제공
- 스토리지 요구사항을 결정하는 데 도움이 되는 풋프린트 분석을 통해 트래픽 폭증에 대비
- 최적의 전송 및 성능을 보장하기 위해 각 사용자를 위한 이상적인 캐싱 위치 파악
- Akamai 전송과 써드파티 CDN을 통합하고 워크플로우를 간소화
Cloud Wrapper를 통해 오리진의 부하를 분산하고 이그레스 비용을 절감하는 방법을 알아보세요.
이그레스 비용 제어
이그레스 비용 제어
오리진 인프라의 상태와 성능은 매우 다양할 수 있습니다. 엣지 서버에서 캐싱되지 않은 콘텐츠에 대한 최종 사용자 요청을 수신하면 캐시 누락이 발생하고 요청이 오리진으로 전송될 수 있습니다. 이에 따라 오리진 인프라의 트래픽 양이 증가하면 성능이 저하되고 사용자 경험에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 오리진이 퍼블릭 클라우드일 경우, 클라우드 인프라의 요구사항이 증가하고 이그레스 비용이 급증할 수 있습니다.
Cloud Wrapper는 요청 빈도수가 높은 콘텐츠와 낮은 콘텐츠로 구성되어 있는 대규모 라이브러리에 대한 캐싱 효율성을 개선합니다. 엣지에서 캐시가 누락된 경우 Cloud Wrapper 캐싱 레이어로 라우팅해 오리진의 요청 없이 콘텐츠가 제공될 가능성을 높입니다. Cloud Wrapper는 특히 라이브 스트림과 같은 대규모 사용자 이벤트나 다운로드 수요가 많은 경우 오리진으로의 이동을 더욱 줄여주는 요청 축소 기능을 제공합니다. 즉, 오리진으로부터 콘텐츠를 가져올 때 여러 최종 사용자 요청을 결합합니다. 그 결과 오리진으로 향하는 요청 건수가 감소하고 효율성이 높아집니다.
트래픽 폭증 시 오리진 보호
트래픽 폭증 시 오리진 보호
미디어 기업은 오리진 부하 분산 수준을 최대화하고 이 수준을 지속적으로 유지해야 합니다. 감당할 수 없을 정도의 대규모 요청이 오리진으로 직접 전달되면 DDoS 공격과 마찬가지로 오리진에 장애를 일으킬 수 있습니다.
Cloud Wrapper는 트래픽이 폭증할 때에도 오리진을 지속적으로 보호합니다. 고가용성을 보장하도록 설계되었고, 여러 독립 리전으로 콘텐츠의 균형을 맞춰 균등하게 저장하는 이중화 기능이 포함되어 있습니다. 모든 콘텐츠는 최소 2개 리전에 저장됩니다.
Cloud Wrapper의 아키텍처 설계는 단 하나의 물리적 위치에 의존하지 않습니다. 하나의 리전이 다운될 경우, 저장된 콘텐츠를 여러 리전에 동일하게 복제합니다. 만약 콘텐츠를 요청 받은 리전에 해당 콘텐츠가 없으면, 이 요청은 오리진으로 라우팅되기 전에 최소 하나의 백업 리전으로 연결됩니다. 이 트래픽 폭증 방지 기능으로 부하 분산을 높은 수준으로 유지하며 라이브 스트리밍 이벤트, 게임 출시 또는 예기치 않은 사용자 요청 증가에 대비할 수 있습니다.
멀티 CDN 아키텍처
멀티 CDN 아키텍처
멀티 CDN 아키텍처를 사용하면 높은 수준의 부하 분산을 유지하는 것이 복잡해집니다. 오리진 요청 증가하고 인프라 비용이 증가하기 때문입니다. Cloud Wrapper는 멀티 CDN 아키텍처를 지원하기 위해 사용되는 오리진의 개수에 상관 없이 복잡성을 경감시킬 수 있습니다.
전송 아키텍처의 중앙 허브 역할을 하면서 캐싱 가능성을 유지합니다. 또한, 멀티 CDN 아키텍처의 확장에 따른 오리진에 대한 예측 가능한 부하 분산을 제공하고 비용을 절감합니다. Cloud Wrapper는 여러 CDN에 걸쳐 중앙에서 캐싱하여 오리진으로 향하는 트래픽을 줄입니다. 따라서 캐시 히트를 개선하고 여러 CDN으로부터 발생한 요청을 오리진에 도달하기 전에 통합합니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Cloud Wrapper는 최고의 규모와 안정성을 통해 퍼블릭 클라우드 인프라와 대규모 분산형 엣지 및 클라우드 플랫폼인 Akamai Cloud 간 연결성을 최적화해 차별화합니다.
Cloud Wrapper는 고객에게 최고 수준의 오리진 부하 분산 기능을 제공하기 위해 “페치 원스(fetch once)” 프로세스로 설계되었습니다. 이 아키텍처는 결정론적 바인딩 및 콘텐츠 서버 매칭, 오리진으로 이동하는 리전 수 감소 등 오리진에서의 콘텐츠 검색 횟수를 최대한 줄여주는 몇 가지 기술을 사용합니다.
Cloud Wrapper는 경우에 따라 99%를 초과하는 부하 분산 비율을 달성하기도 합니다. 부하 분산 비율은 콘텐츠 사용 공간, 캐시 제거 정책, 특정 사용 사례에 따라 달라질 수 있습니다.
제한된 수의 데이터 센터에 의존하는 중앙 집중식 퍼블릭 클라우드 인프라에 소비자 대상 콘텐츠를 저장할 경우, 최종 사용자로부터 멀리 떨어진 곳에 콘텐츠가 위치하게 됩니다. 사용자가 콘텐츠를 대량으로 요청하는 경우 오리진에서 계속 가져오는 데 많은 비용이 들고 전송 성능이 저하될 것입니다. 이때 최종 사용자와 가까운 곳에 콘텐츠를 전송할 수 있는 인터넷 엣지에 널리 분산된 솔루션을 사용하면 우수한 최종 사용자 경험을 제공할 수 있습니다. 클라우드 오리진 서비스와 엣지 네트워크 간에 최적의 연결을 설정해야 하는 이유는 다음과 같습니다.
최상의 최종 사용자 경험을 위해서는 엣지 네트워크에서 처리하는 요청량을 극대화해야 합니다.
오리진에서 요청을 부하 분산하면 데이터 이그레스 비용과 오리진 성능에 미치는 영향을 최소화할 수 있습니다.
리소스
궁금한 점이 있으신가요?
문제 해결은 Akamai가 잘하는 일입니다. 어떤 단계를 밟아야 하는지 잘 모르셔도 괜찮습니다. Akamai에 문의하세요. 전문가가 곧 연락드리겠습니다.
신청해 주셔서 감사합니다.
Akamai 전문가가 곧 연락 드릴 예정입니다.