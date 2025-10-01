이그레스 비용 제어

오리진 인프라의 상태와 성능은 매우 다양할 수 있습니다. 엣지 서버에서 캐싱되지 않은 콘텐츠에 대한 최종 사용자 요청을 수신하면 캐시 누락이 발생하고 요청이 오리진으로 전송될 수 있습니다. 이에 따라 오리진 인프라의 트래픽 양이 증가하면 성능이 저하되고 사용자 경험에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 오리진이 퍼블릭 클라우드일 경우, 클라우드 인프라의 요구사항이 증가하고 이그레스 비용이 급증할 수 있습니다.

Cloud Wrapper는 요청 빈도수가 높은 콘텐츠와 낮은 콘텐츠로 구성되어 있는 대규모 라이브러리에 대한 캐싱 효율성을 개선합니다. 엣지에서 캐시가 누락된 경우 Cloud Wrapper 캐싱 레이어로 라우팅해 오리진의 요청 없이 콘텐츠가 제공될 가능성을 높입니다. Cloud Wrapper는 특히 라이브 스트림과 같은 대규모 사용자 이벤트나 다운로드 수요가 많은 경우 오리진으로의 이동을 더욱 줄여주는 요청 축소 기능을 제공합니다. 즉, 오리진으로부터 콘텐츠를 가져올 때 여러 최종 사용자 요청을 결합합니다. 그 결과 오리진으로 향하는 요청 건수가 감소하고 효율성이 높아집니다.