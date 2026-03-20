Akamai Security Intelligence Group

Akamai, LayerX 인수로 모든 브라우저에서 AI 사용 제어 강화. 자세한 정보
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위협 인텔리전스, 실행 가능한 인텔리전스, 최신 보안 뉴스에 관한 짧은 자료

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사이버 보안

CVE-2026-31979: Symlink 취약점 — Himmelblau의 루트 권한 상승

March 20, 2026Akamai Security Intelligence Group

심각도 높은 취약점(CVE-2026-31979)이 Himmelblau의 특정 배포에 영향을 미칩니다. 즉각적인 조치가 권장됩니다.

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사이버 보안

Akamai, 세계 최대 IoT 봇넷 차단 지원

March 19, 2026Akamai Security Intelligence Group

미국 법무부는 최근 Akamai의 지원을 받아 여러 대형 고성능 DDoS 봇넷을 무력화하고, 관련 DDoS 공격 대행 서비스도 함께 중단시켰습니다.

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보안 리서치

취약점 발견에서의 AI: 사람의 감독과 신중한 접근 필요

March 13, 2026Kyle Lefton 그리고 Larry Cashdollar

보안 취약점 탐지에 AI 시스템을 책임감 있게 사용하는 데 사람의 감독이 중요한 이유와 오탐을 방지하는 방법을 알아보세요.

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새로운 소식

심도 깊은 사이버 보안 인사이트와 새로운 트렌드를 알아보려면 최신 보고서를 살펴보세요.

2026년 보고서: 금융 분야의 AI 봇넷 및 API 리스크

2025년 API 공격의 83%는 뱅킹 부문에서 발생했습니다. 독점 보고서를 통해 AI 기반 봇넷이 가시성 격차를 악용하는 방법을 확인하세요.

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Protect Publishing: Navigating the AI Bot Era

퍼블리싱 업계를 위협하는 AI 봇: 매출 보호

퍼블리싱 업계를 위한 새로운 SOTI에서 AI 봇이 페이월 및 구독 서비스의 가치를 떨어뜨리는 상황을 방지하는 방법을 알아보세요.

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Apps, APIs and DDoS 2026

보고서: AI를 활용하여 위협을 연계하는 공격자들

공격자들은 AI의 정확도를 활용해 기존의 기법을 강화하고 있습니다. 2026년 SOTI에서 API 및 DDoS 위협의 급증에 대한 전문가 데이터를 얻으세요.

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툴 및 리소스

보안 지식을 넓혀주는 오픈 소스 위협 관리 툴

AkaRank

Akamai Cloud의 데이터를 기반으로 한 강력한 일일 도메인 순위를 통해 위협 인텔리전스의 수준을 높이세요.

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Infection Monkey

Akamai의 오픈 소스 공격 시뮬레이션 툴로 네트워크 보안을 테스트하세요.

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봇넷 백과사전

인터넷에서 발견되는 봇넷에 대한 지식을 넓히세요.

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GitHub 리포지토리

Akamai의 175여 개 오픈 소스 툴 리포지토리

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RPC 툴킷

RPC로의 여정을 시작하거나 한 단계 더 나아가기 위한 오픈 소스 리포지토리

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사명

Akamai Cloud를 통해 인터넷에 대한 탁월한 가시성을 제공하는 Akamai의 사명은 다음과 같습니다.

보호

실행 가능한 인텔리전스와 강력한 Akamai 보안 솔루션을 통해 현재와 미래의 위협에 선제적으로 대응합니다.

분석

보안 실무자가 더 현명한 의사 결정을 내리는 데 도움이 되는 인사이트를 제공합니다.

연결

협업과 공유된 지식을 통해 커뮤니티 참여도를 증진합니다.

역량 강화

팀의 역량을 강화하고 온라인 보안 관행을 발전시키는 툴을 개발합니다.

보호

실행 가능한 인텔리전스와 강력한 Akamai 보안 솔루션을 통해 현재와 미래의 위협에 선제적으로 대응합니다.

분석

보안 실무자가 더 현명한 의사 결정을 내리는 데 도움이 되는 인사이트를 제공합니다.

연결

협업과 공유된 지식을 통해 커뮤니티 참여도를 증진합니다.

역량 강화

팀의 역량을 강화하고 온라인 보안 관행을 발전시키는 툴을 개발합니다.

소개

Akamai는 광범위한 전문 지식과 보안 분야를 보유한 세계적인 수준의 연구원, 엔지니어, 전략가, 데이터 과학자로 구성된 글로벌 팀입니다. Akamai의 데이터 소스에는 방대한 Akamai Cloud, 오픈 소스, 써드파티와의 협업, 다크 웹 인텔리전스가 포함됩니다.

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