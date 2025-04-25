X
컨테이너

컨테이너화된 애플리케이션을 효율적으로 조율합니다.

App Platform

자동화된 인프라를 통해 몇 분 만에 쿠버네티스에서 강력한 클라우드 네이티브 애플리케이션을 배포하세요.

제품 상세 정보 보기

Linode Kubernetes Engine

컨테이너화된 워크로드를 위한 매니지드 쿠버네티스 컨테이너 오케스트레이션 엔진입니다.

제품 상세 정보 보기