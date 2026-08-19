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게임 솔루션

Akamai의 글로벌 클라우드 컴퓨팅 및 CDN 플랫폼으로 게임 경험을 구축 및 전송하세요.

Game Solutions
Gaming Solutions Splash

게임 워크로드를 위한 고가용성, 저지연 경험 구축

대규모로 분산된 Akamai의 클라우드 플랫폼은 최신 출시작과 대규모 토너먼트를 원활하게 지원할 수 있습니다. 글로벌 핵심 컴퓨팅 리전으로 언제 어디서나 필요한 컴퓨팅 성능을 제공해 다운로드, 지연 시간 단축, 고객 지원에 대한 기대치를 뛰어넘을 수 있도록 지원합니다. 또한 이 모든 성능이 업계 최고의 보안으로 뒷받침됩니다.

게이머와 더 가까운 곳에서 컴퓨팅 성능 제공

분산 클라우드 컴퓨팅

분산 클라우드 컴퓨팅 리소스로 게임 워크로드를 확장해 플레이어의 요구사항을 충족하세요.

종속성 없는 비용 절감

Akamai의 분산 클라우드 플랫폼을 사용하면 필요할 때만 컴퓨팅 비용을 지불하고 이그레스 비용을 최소화할 수 있습니다.

높은 수요에 따라 유연하게 확장

전 세계에 분산된 로드 밸런싱 인프라로 우수한 사용자 경험을 보장하고 필요에 따라 확장할 수 있습니다.

고객 사례

주요 솔루션

지연 시간이 짧은 게임 경험 구축 및 최적화

유연한 Akamai 클라우드 플랫폼에서 서비스를 구축하고 API 성능을 최적화하세요. 서비스와 데이터를 사용자와 가까운 지역에 배포해 높은 가용성과 짧은 지연 시간을 확보할 수 있습니다.

CPU

Shared CPU, Dedicated CPU 또는 High Memory 컴퓨팅 요금제 중에 애플리케이션의 요구 사항과 예산에 맞는 구성을 선택하세요.

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GPU

머신 러닝, 과학 컴퓨팅, 동영상 처리 등의 워크로드를 병렬 처리합니다.

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LKE: 매니지드 쿠버네티스 엔진

컨테이너화된 워크로드를 위한 매니지드 쿠버네티스 컨테이너 오케스트레이션 엔진입니다.

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Block Storage


가용성과 확장성이 뛰어난 스토리지 용량을 인스턴스에 손쉽게 추가합니다.

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Object Storage

고가용성, 내구성 또는 배포를 위해 데이터를 저장합니다.

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EdgeWorkers

엣지에서 자바스크립트 기능을 실행해 사이트 성능을 최적화하고 웹 경험을 맞춤화합니다.

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엣지에서 게임 콘텐츠 전송

네트워크 상태에 맞춰 게임, 업데이트, 고품질 비디오 스트리밍, 예고편, 라이브 이벤트, 사용자 제작 콘텐츠를 전송하세요. 

Download Delivery

전 세계 어디에서나, 언제나, 대용량 파일 다운로드를 원활하게 제공합니다.

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Adaptive Media Delivery

고품질 온라인 비디오를 품질 저하 없이 안전하게 대량 전송합니다.

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Global Traffic Management

지능적인 부하 분산으로 앱 성능을 최적화하고 서비스 중단을 방지합니다.

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DataStream

지연 시간이 짧은 데이터 피드로 가시성을 확보하고 써드파티 모니터링 툴로 인제스트합니다.

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NetStorage

가장 가까운 지리적 위치에서 자동으로 서비스를 제공하는 안전한 복제 스토리지 솔루션입니다.

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Akamai Traffic Peak

운영팀 및 정보 보안팀을 위한 엣지 규모의 엔드투엔드 옵저버빌리티.

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게임 앱, API, 웹사이트, 금융 거래 보호

앱, 주요 API, HTTP 게임 서비스를 보호합니다. 멀웨어 공격과 악성 봇을 차단하세요.

App & API Protector

엣지의 애플리케이션과 API를 위한 대표 보안 솔루션입니다.

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API Security

실시간 애널리틱스를 통해 API 활동을 발견, 모니터링, 감사해 위협 및 악용에 대응합니다.

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Prolexic

DDoS(분산 서비스 거부) 공격으로부터 인프라를 보호합니다.

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Akamai Guardicore Segmentation

세분화된 소프트웨어 정의 세그멘테이션을 적용해 유출을 탐지하고 랜섬웨어에 대한 보안을 강화합니다.

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Bot Manager

정교한 악성 봇은 탐지 및 방어하고 정상 봇은 허용하도록 설계된 최신 봇 관리 기능입니다.

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Akamai Traffic Peak

운영팀 및 정보 보안팀을 위한 엣지 규모의 엔드투엔드 옵저버빌리티.

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자주 묻는 질문(FAQ)

자주 묻는 질문(FAQ)

전 세계에 분산된 Akamai CDN은 최종 사용자와 가까운 엣지 서버에 미디어 에셋과 게임 데이터를 캐싱합니다. 이를 통해 지연 시간을 줄이고 버퍼링을 없애며, 높은 처리량으로 끊김 없는 재생을 제공합니다.

Akamai Adaptive Media Delivery는 적응형 비트레이트 스트리밍을 사용해 변화하는 네트워크 상태에 맞춰 라이브 이벤트, 예고편, 사용자 제작 콘텐츠의 전송을 최적화합니다. Download Delivery는 패치 업데이트와 게임 설치 파일을 높은 대역폭으로 전 세계에 빠르고 안정적으로 전송합니다.

플랫폼의 분산 클라우드 아키텍처가 동적으로 확장되어 갑작스러운 트래픽 급증에 대응합니다. TrafficPeak가 실시간 엣지 옵저버빌리티를 제공하므로, 게임 퍼블리셔는 토너먼트 중 부하가 최고조에 달해도 일관된 스트리밍 성능과 가시성을 유지할 수 있습니다.

리소스

궁금한 점이 있으신가요?

Akamai 솔루션이 고객의 문제를 해결해 드립니다. 지금 바로 Akamai 전문가에게 문의해 보안, 클라우드, 성능 상태에 대한 맞춤형 검토를 받아보세요.

신청해 주셔서 감사합니다! Akamai 전문가가 곧 연락 드릴 예정입니다.