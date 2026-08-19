전 세계에 분산된 Akamai CDN은 최종 사용자와 가까운 엣지 서버에 미디어 에셋과 게임 데이터를 캐싱합니다. 이를 통해 지연 시간을 줄이고 버퍼링을 없애며, 높은 처리량으로 끊김 없는 재생을 제공합니다.
게임 워크로드를 위한 고가용성, 저지연 경험 구축
대규모로 분산된 Akamai의 클라우드 플랫폼은 최신 출시작과 대규모 토너먼트를 원활하게 지원할 수 있습니다. 글로벌 핵심 컴퓨팅 리전으로 언제 어디서나 필요한 컴퓨팅 성능을 제공해 다운로드, 지연 시간 단축, 고객 지원에 대한 기대치를 뛰어넘을 수 있도록 지원합니다. 또한 이 모든 성능이 업계 최고의 보안으로 뒷받침됩니다.
게이머와 더 가까운 곳에서 컴퓨팅 성능 제공
고객 사례
주요 솔루션
지연 시간이 짧은 게임 경험 구축 및 최적화
유연한 Akamai 클라우드 플랫폼에서 서비스를 구축하고 API 성능을 최적화하세요. 서비스와 데이터를 사용자와 가까운 지역에 배포해 높은 가용성과 짧은 지연 시간을 확보할 수 있습니다.
엣지에서 게임 콘텐츠 전송
네트워크 상태에 맞춰 게임, 업데이트, 고품질 비디오 스트리밍, 예고편, 라이브 이벤트, 사용자 제작 콘텐츠를 전송하세요.
게임 앱, API, 웹사이트, 금융 거래 보호
앱, 주요 API, HTTP 게임 서비스를 보호합니다. 멀웨어 공격과 악성 봇을 차단하세요.
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
Akamai Adaptive Media Delivery는 적응형 비트레이트 스트리밍을 사용해 변화하는 네트워크 상태에 맞춰 라이브 이벤트, 예고편, 사용자 제작 콘텐츠의 전송을 최적화합니다. Download Delivery는 패치 업데이트와 게임 설치 파일을 높은 대역폭으로 전 세계에 빠르고 안정적으로 전송합니다.
플랫폼의 분산 클라우드 아키텍처가 동적으로 확장되어 갑작스러운 트래픽 급증에 대응합니다. TrafficPeak가 실시간 엣지 옵저버빌리티를 제공하므로, 게임 퍼블리셔는 토너먼트 중 부하가 최고조에 달해도 일관된 스트리밍 성능과 가시성을 유지할 수 있습니다.
리소스
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