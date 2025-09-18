제로 트러스트 기반의 애플리케이션 접속

애플리케이션과 리소스에 대한 안전한 접속을 제공하는 것은 제로 트러스트 아키텍처로 전환하는 모든 기업에 필수적인 단계입니다. Enterprise Application Access는 ‘절대 신뢰하지 않고 항상 확인한다’는 제로 트러스트 원칙에 기반한 완벽한 제로 트러스트 네트워크 접속 솔루션으로, ID, 맥락, 디바이스 체계를 기반으로 동적 애플리케이션 접속을 제공합니다. 암묵적 신뢰에 의존하지 않고 위치에 관계없이 모든 사용자 ID, 디바이스, 애플리케이션에 대해 엄격한 ID 확인과 최소 권한 접속 정책을 적용하며 모든 클라우드 환경을 지원합니다. Enterprise Application Access는 중앙 집중식 정책 관리를 통해 기업의 공격 표면을 줄이고, 측면 이동을 방지하고, 관리자 경험을 간소화합니다.