mPulse를 통해 사이트의 속도를 파악한 후 속도를 개선할 방법을 찾을 수 있습니다. 각 데이터 비콘이 도착할 때마다 mPulse 대시보드에 백엔드 및 프론트엔드 타이머 요약과 시간 경과에 따른 성능을 보여주는 스파크 라인이 표시됩니다. 또한 시간 경과에 따른 프론트엔드 및 백엔드 성능과 트래픽에 대한 시각적 분석도 제공합니다. mPulse를 사용하면 사이트 지연으로 인해 사용자가 어떤 영향을 받는지 직접 측정함으로써 목표 속도를 훨씬 더 정확하게 예측하고 개선 작업의 우선순위를 정할 수 있습니다.