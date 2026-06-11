- 모든 사용자 이벤트가 발생하는 즉시 데이터를 수집하고 13개월 동안 저장해 기록을 분석할 수 있습니다
- 정상 트래픽과 봇을 구별하고, 봇이 비즈니스 지표에 미치는 영향을 모니터링합니다
- 비정상 행동을 자동으로 탐지하고 문제의 가능성을 차단합니다
- 사이트 전반의 주요 지표를 분석해 디지털 비즈니스를 최적화합니다(Google Core Web Vitals 포함)
- 고급 what-if 분석을 통해 업데이트가 사이트 성능에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 파악합니다
- 광고, 애널리틱스 등을 위한 써드파티 리소스 모니터링 및 관리, 필요에 따라 최적화합니다
중요한 요소 측정
Akamai mPulse는 실제 사용자 모니터링(Real User Monitoring) 솔루션으로, 실시간 사용자 행동 데이터와 상세한 지표, 예측 분석을 결합해 웹사이트 및 애플리케이션 성능을 비즈니스 결과와 연계합니다. 사이트 변경이 매출 및 기타 성과에 미치는 영향을 시뮬레이션하고, 유용한 정보를 확보해 성능, 사용성, 전반적인 디지털 경험을 개선할 수 있습니다.
고객 개개인의 디지털 경험 최적화
mPulse의 작동 방식
기능
mPulse 사용 사례
mPulse로 해결할 수 있는 몇 가지 일반적인 비즈니스 문제를 확인하세요.
탁월한 사용자 경험 보장
실시간으로 실행 가능한 인사이트와 KPI(Key Performance Indicator)를 추적하는 사용자 지정 지표를 통해 웹사이트 고유의 성능 최적화 기회를 완벽하게 파악할 수 있습니다.
써드파티 리소스 모니터링
써드파티 벤더사의 리소스와 스크립트는 광고, 애널리틱스, 소셜 미디어, 기타 수많은 용도로 사용됩니다. mPulse를 사용하면 써드파티 리소스의 성능 영향을 쉽게 모니터링하고 관리할 수 있습니다.
사이트 개선 우선 순위 지정
성능 병목 현상을 파악하고 전환율 및 가입률, 페이지 조회수, 방문자 유지율, 페이지 이탈률 등 KPI가 비즈니스에 미치는 실질적인 영향을 파악합니다. 특허받은 What-If 분석은 실적과 매출, 전환 결과 간의 관계 변화에 따라 사이트가 어떻게 반응할지 예측합니다. 이를 통해 기업은 가장 큰 효과를 얻기 위한 문제 해결의 우선순위를 정할 수 있습니다.
트래픽 급증에 대비한 확장
디지털 사이트에서 사용자 행동과 트래픽의 환경 변화가 발생하는 경우에도 웹 및 모바일 사용자에 대한 일관된 뷰를 확보하고 실제 성능 문제를 실시간으로 파악할 수 있습니다. 사이트 속도를 측정하고, 트래픽 및 온라인 활동의 갑작스러운 변화에 대응하고 확장한다는 비즈니스 목표를 달성하기 위해 사이트가 어떤 수준이어야 하는지 파악합니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
mPulse를 사용하면 외부 데이터 소스를 사용해 애플리케이션의 성능 변화와 상태를 추적할 수 있습니다. mPulse는 다음과 같은 외부 데이터 소스를 지원합니다.
- Amazon CloudWatch
- AppDynamics
- CA Wily Introscope
- Data Science Workbench
- Dynatrace
- New Relic
- Rigor
대시보드를 공유하고 주별, 월별 또는 연간 분석을 위해 주기적인 일정에 따라 실행되는 사용자 지정 mPulse 보고서를 생성할 수 있습니다. 특정 비즈니스 질문에 답하기 위한 일회성 보고서를 만들 수도 있습니다.
mPulse를 통해 사이트의 속도를 파악한 후 속도를 개선할 방법을 찾을 수 있습니다. 각 데이터 비콘이 도착할 때마다 mPulse 대시보드에 백엔드 및 프론트엔드 타이머 요약과 시간 경과에 따른 성능을 보여주는 스파크 라인이 표시됩니다. 또한 시간 경과에 따른 프론트엔드 및 백엔드 성능과 트래픽에 대한 시각적 분석도 제공합니다. mPulse를 사용하면 사이트 지연으로 인해 사용자가 어떤 영향을 받는지 직접 측정함으로써 목표 속도를 훨씬 더 정확하게 예측하고 개선 작업의 우선순위를 정할 수 있습니다.
mPulse는 실제 사용자로부터 다음과 같은 범주의 데이터를 수집합니다.
- LCP(Largest Contentful Paint), FID(First Input Delay), CLS(Cumulative Layout Shift) 등의 핵심 웹 바이탈 데이터
- 성능 지표(예: TTI, TTFB, 페이지 로드 및 DOM 로드)
- 최상위 수준(도메인, 타임스탬프, IP 주소 포함)
- 세션(세션 ID 및 세션 시작 시간)
- 사용자 에이전트(브라우저 제품군, 주요 버전, 디바이스 종류 등)
- 지역(국가, 지역 등)
- 대역폭(kbps 및 대역폭 블록 포함)
- 사용자 지정 지표(예: 전환 및 매출)
- 사용자 지정 차원(스토어 번호, 로그인 상태 또는 오리진 서버 포함)
- 써드파티 애널리틱스(Google, Adobe, IBM Digital Analytics 포함)
- 리소스 타이밍 데이터(예: startTime, dns_start, dns_end)
- JavaScript 오류
Akamai를 통해 웹 트래픽을 전송하지 않아도 mPulse를 사용해 성능 데이터를 수집하고 분석할 수 있습니다. 몇 가지 사소한 예외를 제외하면 워크플로우는 거의 동일합니다. 모니터링을 시작하려면 mPulse 애플리케이션을 만든 다음, 오리진 서버의 사이트 페이지에 mPulse 스니펫을 수동으로 배치하거나 해당 작업을 위한 태그 관리자를 사용해야 합니다.
리소스
무료 RUM 소프트웨어: mPulse Lite
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다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.
- 실제 사용자 성능
- 실시간 애널리틱스
- Executive 및 DevOps 대시보드
- iOS 모바일 앱
- 매달 백만 개의 비콘
mPulse로 업그레이드하면 다음 기능을 이용할 수 있습니다.
- 알림
- 보고
- 데이터 과학 인사이트
- 비정상 탐지
- 사용자 정의 차원, 지표, 타이머
- 무제한 페이지 그룹
이용약관 및 제약 사항이 적용됩니다.