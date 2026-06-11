Cloudlets를 사용하면 각 용도에 따라 설정에 대한 접속 수준을 다르게 설정할 수 있습니다. 각 Cloudlet에는 뷰어, 편집자, 관리자에 대한 권한 설정이 있습니다. 일부 Cloudlets는 사용자 지정 권한을 제공합니다.
Akamai Cloud 엣지에서의 애플리케이션 로직으로 복잡성 관리
Cloudlets는 부가가치 애플리케이션과 같습니다. 특정 비즈니스 또는 운영상의 문제를 해결하기 위해 개별 기능을 추가하는 Akamai 전송 솔루션의 확장 기능입니다. Akamai는 부하 분산, API 우선순위 지정, 대상 세그멘테이션 등 다양한 작업을 수행하는 11가지 Cloudlets를 제공합니다.
사용자의 디지털 경험에 더 큰 영향력 행사
Cloudlets 작동 방식
Cloudlets로 일반적인 사용 사례의 사용자 경험을 개선합니다.
다음은 Cloudlets로 해결할 수 있는 몇 가지 일반적인 문제입니다.
UX 개선
사용자 경험 개선
Akamai는 Akamai 솔루션의 사용자 경험을 더 개선하는 데 도움이 되는 몇 가지 Cloudlets를 제공합니다. Visitor Prioritization 및 Virtual Waiting Room Cloudlets를 사용하면 트래픽이 폭주하거나 과부하가 발생할 때 방문자를 위한 특정 여정을 생성할 수 있고, API Prioritization Cloudlet을 사용하면 일부 세그먼트에 API 트래픽을 전송하고 다른 세그먼트에는 Akamai NetStorage의 대체 정적 경험을 제공할 수 있으며, Forward Rewrite Cloudlet을 사용하면 Akamai 엣지에서 요청을 재기록해 클린 또는 시맨틱 URL을 전송할 수 있습니다.
제어력 향상 및 비용 절감
제어력 향상 및 비용 절감
다양한 Cloudlets를 사용해 Akamai 솔루션을 사용하는 사이트/애플리케이션을 더욱 효과적으로 제어할 수 있습니다. App Load Balancer를 사용하면 높은 수준의 가용성을 달성하고 클라우드 및 물리적 인프라를 효율적으로 확장하는 동시에 라우팅 룰을 사용자 정의하고 웹 애플리케이션 트래픽의 세션 동작을 제어할 수 있으며, Request Control을 사용하면 오리진에서 자격이 없는 트래픽을 분산하고 엣지에서 사이트가 응답하는 요청을 제어해 조건부 방문자 접속을 제공할 수 있으며, Phased Release는 빠른 롤백 기능으로 코드 변경 사항을 프로덕션 환경에 쉽게 롤아웃하도록 설계되었기 때문에 신속한 롤백이 가능합니다.
비즈니스 로직을 엣지로 부하 분산
비즈니스 로직을 엣지로 부하 분산
직접 제어할 수 있는 정책 관리자가 탑재된 Akamai Cloud의 사전 구축된 애플리케이션을 통해 비즈니스 로직을 엣지로 부하 분산하면 맞춤형 개발, 유지 관리 비용, 추가 인프라에 드는 비용을 피하면서 이러한 중요한 과제를 쉽게 해결할 수 있습니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Akamai에서 제공하는 Cloudlets는 다음과 같습니다.
- API Prioritization: 수요가 많은 상황에서 우선순위를 갖고 오리진으로 전송되는 JSON 또는 XML과 같은 애플리케이션 리소스에 대한 호출을 지정할 수 있습니다.
- App Load Balancer: 부하 피드백을 전송할 필요 없이 물리적, 가상, 클라우드 호스팅 오리진 전반에서 지능적이고 확장 가능한 트래픽 관리를 제공합니다. 부하 상태를 자동으로 감지하고 트래픽을 최적의 데이터 소스로 라우팅하는 동시에 사용자 지정 라우팅 정책과 일관된 방문자 세션 동작을 유지할 수 있습니다.
- Audience Segmentation: 성능 저하 없이 번거로움 없는 트래픽 세그멘테이션 및 고착화를 제공해 A/B 및 다변량 테스트에 유용하게 사용할 수 있습니다. 이 Cloudlet은 사용자에게 쿠키 값을 할당해 Akamai 엣지에서 안정적인 테스트 모집단을 생성합니다.
- Edge Redirector: IT 및 마케팅 사용자가 대량의 리디렉션을 더 효율적으로 관리할 수 있도록 지원합니다. Akamai 엣지에서 리디렉션을 실행하면 오리진으로의 왕복 경로를 줄이고 오리진 인프라의 부하를 분산할 수 있습니다.
- Forward Rewrite: 인바운드 요청 정보를 기반으로 동적으로 생성된 페이지에 대해 사람이 읽을 수 있고 검색 엔진 최적화에 적합한(SEO 친화적인) URL을 생성할 수 있도록 지원합니다.
- Input Validation: 무차별 대입 및 행동 공격자의 남용 또는 독점으로부터 웹 양식을 강화하는 데 도움이 됩니다. 수신 요청의 양식 필드와 값의 유효성을 검사해 이를 수행합니다. 또한, 이 Cloudlet은 사용자당 유효한 양식 제출 및 유효하지 않은 시도 횟수를 제한하는 기능을 제공합니다. 제한에 도달하면 추가 요청이 거부(403)되거나 사용자 지정 '페널티 상자'로 리디렉션(302)됩니다.
- Phased Release: 코드 변경 사항을 프로덕션에 쉽게 롤아웃할 수 있도록 도와줍니다. 이 Cloudlet을 사용하면 방문자의 일정 비율을 새로운 경험 또는 배포로 이동시키면서 문제가 발생할 경우 즉시 롤백할 수 있는 유연성을 유지할 수 있습니다.
- Request Control: 수신 요청과 관련된 IP 및 지역을 기반으로 허용 목록과 거부 목록을 정의하고 관리해 웹사이트 또는 애플리케이션에 대한 조건부 접속을 제공할 수 있습니다.
- Virtual Waiting Room: 오리진이 설정된 용량 제한에 도달하면 방문자를 가상 대기실에 배치해 수요가 많은 상황에서 동적 애플리케이션의 비즈니스 연속성을 유지할 수 있도록 지원합니다. 장바구니 결제, 기부 페이지, 서비스/애플리케이션 구독, 양식 등록 등의 트랜잭션 처리를 위해 오리진에 트래픽이 폭주할 때 프론트엔드 '충격 흡수 장치' 역할을 합니다.
- Visitor Prioritization: 대기실 및 오리진 입장 시 확률 및 백분율 기반 우선순위를 사용합니다. Virtual Waiting Room과 Visitor Prioritization를비교해 이 두 Cloudlets의 차이점을 제공하므로 비즈니스 요구사항에 가장 적합한 대기실 Cloudlet을 선택할 수 있습니다.
Cloudlet 정책 및 모든 버전을 단일 속성이나 여러 속성과 연결할 수 있습니다.
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문제 해결은 Akamai가 잘하는 일입니다. 어떤 단계를 밟아야 하는지 잘 모르셔도 괜찮습니다. Akamai에 문의하세요. 전문가가 곧 연락드리겠습니다.