제어력 향상 및 비용 절감

다양한 Cloudlets를 사용해 Akamai 솔루션을 사용하는 사이트/애플리케이션을 더욱 효과적으로 제어할 수 있습니다. App Load Balancer를 사용하면 높은 수준의 가용성을 달성하고 클라우드 및 물리적 인프라를 효율적으로 확장하는 동시에 라우팅 룰을 사용자 정의하고 웹 애플리케이션 트래픽의 세션 동작을 제어할 수 있으며, Request Control을 사용하면 오리진에서 자격이 없는 트래픽을 분산하고 엣지에서 사이트가 응답하는 요청을 제어해 조건부 방문자 접속을 제공할 수 있으며, Phased Release는 빠른 롤백 기능으로 코드 변경 사항을 프로덕션 환경에 쉽게 롤아웃하도록 설계되었기 때문에 신속한 롤백이 가능합니다.