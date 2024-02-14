보안 솔루션
비즈니스의 원동력이 되는 애플리케이션을 연중무휴 24시간 보호하세요
최신 보안 뉴스
Akamai, 타 WAAP 대비 탁월한 성능 제공: 데이터 확인하기
SecureIQLab은 1360개 이상의 위협에 대해 주요 클라우드 WAAP 솔루션을 테스트했습니다. Akamai는 AWS, Cloudflare, Microsoft에 비해 우수한 것으로 증명되었습니다.
Akamai와 함께 기업이 제공하는 브랜드 경험의 보안을 유지하세요
Akamai는 글로벌 플랫폼의 규모와 위협에 대한 가시성을 바탕으로 온프레미스 및 클라우드 환경에서 사이버 위협을 예방, 탐지, 방어하기 위해 고객과 협력해 브랜드 신뢰를 쌓고 비전을 실현할 수 있도록 지원합니다.
보안 체계 강화
위협 또는 경쟁사보다 더 빠르게 보호 기반을 발전시키면서 보안 리스크를 낮추고 빠르게 혁신하세요.
보안팀이 비즈니스에 집중할 수 있도록 부담 경감
Akamai의 솔루션을 인시던트 대응을 위한 파트너로 삼고 사이버 보안 전문가는 최고의 워크플로우에 집중할 수 있게 하세요.
새로운 위협에 대한 인사이트 확보
위협 인텔리전스 및 문제 해결을 활용해 비즈니스를 표적으로 삼는 사이버 공격에 대비하세요.
Akamai가 5년 연속 Customers’ Choice로 선정되었습니다
"Akamai는 가장 우수한 파트너입니다." - 기술 담당 수석 이사, 리테일 업계
사이버 보안 제품
- 애플리케이션 및 API 보안
- 제로 트러스트 구현
- DDoS 및 DNS 공격 차단
- 봇 및 남용 방지
- 연중무휴 24시간 지원 받기
애플리케이션 및 API 보안
강력한 애플리케이션 보안으로 워크로드 보호
제로 트러스트 구현
데이터 유출, 멀웨어, 랜섬웨어의 침입 또는 확산 방지
DDoS 및 DNS 공격 차단
보안 위협으로부터 사이트와 자산 보호
봇 및 남용 방지
계정 도용, 탐지하기 어려운 스크레이핑, 브랜드 사칭을 차단하세요.
연중무휴 24시간 지원 받기
사이버 공격에 대한 적극적인 지원 받기
Akamai 보안 리서치로 최신 공격 기법에 대한 인사이트를 확보하세요
보안 위협을 파악하고 보안 체계를 강화하는 데 도움이 되는 실행 가능한 가이드와 함께 시기적절한 위협 인텔리전스 제공