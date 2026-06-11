개인 로그인과 회사 로그인에 동일한 비밀번호를 사용하는 등 잘못된 비밀번호 관리가 직원 계정 탈취의 근본 원인인 경우가 많습니다. 현재 많은 IDaaS(Identity as a Service) 공급업체에서 비밀번호를 기본 인증 요소에서 제거하고 이를 멀티팩터 인증과 같은 다른 요소로 대체하는 방식을 지원하고 있습니다. 그러나 안전하지 않은 요소(비밀번호)를 다른 안전하지 않은 요소(예: 표준 푸시 MFA, SMS, 일회용 비밀번호)로 대체하는 것은 보안 문제를 해결하지 않고 그저 변화시킬 뿐입니다.

비밀번호 없는 인증으로 전환하기 위한 핵심 구성요소로 Akamai MFA를 배포하면 사용자 인증을 위한 안전하고 원활한 비밀번호 없는 경험을 제공하고, ID 및 접속 관리를 강화해 모든 로그인이 정상적인지 확인할 수 있습니다.

