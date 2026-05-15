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설립 연도: 1998년
Akamai Technologies, Inc.는 상장 기업입니다. (NASDAQ: AKAM)
매출: 2025년 연간 매출 42.1억 달러(환율 변동 조정 기준 전년 대비 5% 증가)
현재 직원 수: 11,400명 이상
Akamai를 신뢰하는 전 세계 고객사:
- 상위 10대 비디오 스트리밍 서비스 제공업체 모두
- 상위 10대 비디오 게임사 모두
- 상위 10대 증권사 모두
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- 상위 10대 통신사 중 9개사
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- 상위 10대 자동차 회사 중 8개사
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- 상위 10대 리테일 기업 중 8곳
- 상위 10대 헬스케어 보험사 중 7개사
- 상위 10대 제약 회사 중 7개사
- 미국 6대 군사 조직 전체
- 미국 연방 민간 내각 기관 15개 기관 중 14개 기관