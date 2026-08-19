서비스 제공업체는 수익성을 높이고 서비스 제공을 간소화하기 위해 네트워크와 운영을 혁신하고 있습니다. 데이터, 워크로드, 인프라, 고객을 보호하는 것은 재무 목표와 규제 의무를 충족하는 데 필수적입니다. Akamai는 ISP 및 MNO와 협력해 응답성이 뛰어나고 안정적인 네트워크 및 서비스를 구축하고 비즈니스 자산과 가입자를 보호합니다.
우리가 최고의 파트너인 이유를 확인하세요
인터넷 접속 차별화, 비즈니스 보호, 네트워크 개선
고객 사례
미래의 클라우드를 활용해 엣지 네이티브 서비스 제공
AI 추론과 같은 저지연 애플리케이션을 배포하고, 가시성을 향상하며, 기능을 가상화하세요
모든 시장에서 가입자 기반 보호 및 성장
속도와 안정성을 뛰어넘어 보안으로 차별화된 인터넷 접속을 실현합니다.
응답성과 안정성이 뛰어난 네트워크 및 서비스 구축
스마트 DNS 솔루션으로 운영 비용을 줄이고 구독자 경험을 향상합니다.
API 보안, 네트워크 리스크 제거
API를 탐색하고 남용을 방지하세요; 온프레미스, 클라우드, 하이브리드 환경을 세분화하고 보호합니다.
평판 유지
가짜 웹사이트, 사이버 공격, 데이터 유출, 랜섬웨어, 피싱, 멀웨어, 스푸핑, 상표 불법 복제 시도를 탐지하고 차단하세요.