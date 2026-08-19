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인터넷 서비스 공급자 및 모바일 네트워크 사업자

서비스 제품을 확대하고, 비즈니스에 매우 중요한 리소스와 고객 대면 리소스를 보호하고, 네트워크를 비용 효율적으로 운영하세요.

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우리가 최고의 파트너인 이유를 확인하세요

서비스 제공업체는 수익성을 높이고 서비스 제공을 간소화하기 위해 네트워크와 운영을 혁신하고 있습니다. 데이터, 워크로드, 인프라, 고객을 보호하는 것은 재무 목표와 규제 의무를 충족하는 데 필수적입니다. Akamai는 ISP 및 MNO와 협력해 응답성이 뛰어나고 안정적인 네트워크 및 서비스를 구축하고 비즈니스 자산과 가입자를 보호합니다.

야전 작전 현장의 숲속 전술 장비 위에 놓인 러기드 노트북이 데이터 포인트가 표시된 빛나는 디지털 세계 지도를 보여주고 있습니다.

인터넷 접속 차별화, 비즈니스 보호, 네트워크 개선

속도 및 안정성 그 이상의 탁월한 역량

AAkamai Secure Internet Access 서비스는 가족과 중소기업(SMB)을 위해 기업 수준의 보안을 제공하며 사용이 매우 간편합니다.

최고 수준의 보안 솔루션으로 비즈니스 자산을 보호하세요

Akamai 솔루션은 애플리케이션, 워크로드, API를 보호하고 인프라를 방어합니다.

가입자 환경을 개선하고 운영 비용을 절감하세요.

Akamai 솔루션은 애플리케이션, 워크로드, API를 보호하고 인프라를 방어합니다.

고객 사례

Globe Telecom

Globe Telecom

해당 통신사는 네트워크 트래픽에 대한 뛰어난 가시성을 확보하고, 소프트웨어 기반 세분화를 통해 수평적 네트워크 이동을 차단할 수 있게 되었습니다.

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Comcast

Comcast Business

Akamai 기반 SecurityEdge와 기타 신규 제품을 도입함으로써, 해당 제공업체는 고객 수와 고객당 매출이 증가했습니다..

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Swisscom

Swisscom

시장 선도 통신사인 Swisscom이 고객을 안전하게 지키기 위해 Akamai를 어떻게 활용했는지 알아보세요.

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Telecom Argentina

Telecom Argentina

민감한 정보에 대한 가시성과 보안을 강화하기 위해, Telecom Argentina는 Akamai Guardicore Segmentation을 선택했습니다.

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미래의 클라우드를 활용해 엣지 네이티브 서비스 제공

AI 추론과 같은 저지연 애플리케이션을 배포하고, 가시성을 향상하며, 기능을 가상화하세요

모든 시장에서 가입자 기반 보호 및 성장

속도와 안정성을 뛰어넘어 보안으로 차별화된 인터넷 접속을 실현합니다.

Secure Internet Access 서비스

차별화된 인터넷 접속 서비스를 제공하고 가입자 보호에 관한 의지를 보여주세요.

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Secure Internet Access Consumer

소비자 시장용 Secure Internet Access는 ISP가 쉽게 배포할 수 있으며, 가입자에게 기본적인 보안 보호를 제공합니다.

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Secure Internet Access SMB

SMB 보안 시장 기회와 서비스 제공업체가 비즈니스 사례를 구축할 수 있는 방법을 알아보세요

백서 읽기

응답성과 안정성이 뛰어난 네트워크 및 서비스 구축

스마트 DNS 솔루션으로 운영 비용을 줄이고 구독자 경험을 향상합니다.

DNSi CacheServe

DNSi CacheServe가 빠르고 신뢰할 수 있으며 안전한 인터넷 서비스를 제공하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.

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Secure Internet Access ThreatAvert

중요한 네트워크 자산을 보호하고 가입자에게 영향을 주는 멀웨어를 식별합니다.

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DNSi AuthServe

DNSi AuthServe는 고도로 탄력적이고 안전하며 항상 사용 가능한 네임 서비스를 제공하는 권한 있는 DNS 서버입니다.

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Edge DNS

Akamai DNS는 온프레미스, 클라우드, 하이브리드 DNS를 보호하는 동시에 고가용성과 성능을 보장합니다.

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API 보안, 네트워크 리스크 제거

API를 탐색하고 남용을 방지하세요; 온프레미스, 클라우드, 하이브리드 환경을 세분화하고 보호합니다.

API Security

실시간 애널리틱스를 통해 API 활동을 발견, 모니터링, 감사해 위협 및 악용에 대응합니다.

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Akamai Guardicore Segmentation

세분화된 소프트웨어 정의 세그멘테이션을 적용해 유출을 탐지하고 랜섬웨어에 대한 보안을 강화합니다.

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평판 유지

가짜 웹사이트, 사이버 공격, 데이터 유출, 랜섬웨어, 피싱, 멀웨어, 스푸핑, 상표 불법 복제 시도를 탐지하고 차단하세요.

Akamai Cloud

컴퓨팅, 스토리지, 네트워킹, 데이터베이스, 컨테이너 관리 클라우드 서비스입니다

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Akamai Inference Cloud

학습된 모델을 글로벌 규모에서 안전하게 작동하는 실시간 인텔리전스로 전환하세요.

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리소스

ISP 및 MNO용 Secure Internet Access 서비스

소비자, 중소기업(SMB), 엔터프라이즈 시장을 위해 설계된 ISP 및 MNO 서비스를 알아보세요.

솔루션 설명서 읽기

DNSi CacheServe

DNSi CacheServe가 빠르고 신뢰할 수 있으며 안전한 인터넷 서비스를 제공하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.

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