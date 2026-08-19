서비스 제공업체는 수익성을 높이고 서비스 제공을 간소화하기 위해 네트워크와 운영을 혁신하고 있습니다. 데이터, 워크로드, 인프라, 고객을 보호하는 것은 재무 목표와 규제 의무를 충족하는 데 필수적입니다. Akamai는 ISP 및 MNO와 협력해 응답성이 뛰어나고 안정적인 네트워크 및 서비스를 구축하고 비즈니스 자산과 가입자를 보호합니다.