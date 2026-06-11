다양한 사용자를 식별하고 개인화 및 맞춤형 콘텐츠를 제공해 참여도를 높이거나, 성능을 저하하지 않고 A/B 테스트를 통해 사용자 선호도를 실시간으로 실험하거나, 비디오 매니페스트를 맞춤화해 개인화, 콘텐츠 보안, 광고 삽입을 개선할 수 있습니다.
엣지에서 우수한 고객 경험을 제공하세요
서버리스 FaaS(Function as a Service) 컴퓨팅 솔루션인 EdgeWorkers를 사용하면 엣지에서 자체 자바스크립트를 실행해 맞춤화된 탁월한 사용자 경험을 구현할 수 있습니다. 개발자는 Akamai 플랫폼에 전 세계 수천 개의 네트워크 거점에 배포된 V8 자바스크립트 엔진을 사용해 저지연, 하이퍼로컬, 경량 워크로드를 실행할 수 있습니다.
코딩만으로 구현되는 앱 가속과 온디맨드 확장
EdgeWorkers의 작동 방식
기능
세계 최대 규모의 서버리스 컴퓨팅 엣지 플랫폼을 통해 최종 사용자와 더 가까워질 수 있습니다.
트래픽이 지속적으로 증가 또는 급증할 때도 인프라를 확장합니다.
Akamai EdgeKV를 통해 데이터에 로컬에서 접속하세요. 엣지에 있는 데이터를 캐싱 속도로 읽을 수 있습니다.
하이브리드 또는 멀티클라우드 환경 전반에 단일 서버리스 컴퓨팅 플랫폼을 사용하세요
V8 Isolate를 통해 매우 빠른 콜드 스타트 시간으로 모든 엣지 서버에서 온디맨드로 코드를 실행할 수 있습니다.
트래픽 폭증 또는 확장에 따라 리소스를 프로비저닝할 필요 없이 사용한 만큼만 가격이 책정됩니다.
고객 사례
다음은 EdgeWorkers로 해결할 수 있는 몇 가지 일반적인 비즈니스 사례입니다.
새로운 사용자 경험 구축
새로운 사용자 경험 구축
콘텐츠 전송 최적화
콘텐츠 전송 최적화
요청 특성이나 데이터 센터 또는 앱 전환의 일환으로 트래픽을 다양한 오리진으로 라우팅하거나, 비디오 온디맨드 클립이나 기존 플레이리스트를 사용해 시뮬레이션된 라이브 선형 채널 라인업을 생성할 수 있습니다.
내부 프로세스 간소화
내부 프로세스 간소화
애플리케이션 변경이나 개발 시간 및 리소스 없이 대규모로 써드파티 코드를 신속하게 배포하거나, 엣지에서 API 트래픽을 인증, 권한 부여, 속도 제한해 API 관리 인프라를 확장하거나, 각 고객의 CDN에 토큰을 생성하고 적용하는 CDN 토큰 관리자를 구축하세요.
자주 묻는 질문(FAQ)
서버리스 컴퓨팅은 관리가 필요 없는 컴퓨팅 환경입니다. 이를 통해 개발자는 기본 인프라에 대해 걱정하지 않고 이벤트 기반 로직과 맥락 데이터를 배포하고 실행할 수 있습니다. 서버리스 환경은 일반적으로 중앙 집중형으로 존재하거나 매니지드 서비스로 엣지 클라우드 내에 존재합니다. 서버리스 컴퓨팅:
- 운영 책임을 클라우드 또는 엣지 벤더사로 이전해 인프라 유지보수 작업을 제거합니다
- 자동 확장되어 용량을 미리 확보할 필요가 없습니다
- 개발자는 서버에 대해 고민하지 않고 애플리케이션과 서비스의 개발 및 실행에 집중할 수 있습니다
FaaS는 엣지에서 코드의 작은 요소를 실행하는 서버리스 방법입니다. 개발자는 이를 통해 코드를 빠르게 작성하고 배포해, 이벤트 기반 컴퓨팅 프로세스를 제어하고, 비즈니스 또는 사용자 경험 최적화할 수 있습니다.
EdgeWorkers는 ES2015(ECMAScript 2015) 준수 자바스크립트를 지원합니다. TypeScript는 EdgeWorkers 자바스크립트 사양에 대한 바인딩을 통해 사전 컴파일된 옵션으로 지원됩니다.
EdgeWorkers는 코드 실행 런타임을 위해 Google의 V8 엔진을 사용합니다. 성능이 뛰어나고 지속적으로 발전하고 개선되고 있습니다.
네. EdgeWorkers의 다양한 사용 사례를 설명하는 퍼블릭 GitHub 리포지토리를 확인하세요. 또한 라이브 데모 사이트에서 각 사용 사례를 클릭해 코드가 어떻게 작동하는지 확인할 수 있습니다.
EdgeWorkers는 세계에서 가장 분산된 저지연 엣지 컴퓨팅 플랫폼에서 코드를 배포할 수 있는 30일 무료 체험판을 제공합니다. 무료 체험 기간 동안 요금이 부과되지 않습니다.
리소스
무료 체험: EdgeWorkers
Akamai와 함께 경쟁력을 확보하세요. 세계 최대 규모의 엣지 플랫폼은 어떤 차별화된 역량을 제공할까요? EdgeWorkers 30일 무료 체험을 통해 알아보세요. 이용약관 및 제약 사항이 적용됩니다.
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- Akamai의 검증 및 심사 프로세스 통과
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