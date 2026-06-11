서버리스 컴퓨팅은 관리가 필요 없는 컴퓨팅 환경입니다. 이를 통해 개발자는 기본 인프라에 대해 걱정하지 않고 이벤트 기반 로직과 맥락 데이터를 배포하고 실행할 수 있습니다. 서버리스 환경은 일반적으로 중앙 집중형으로 존재하거나 매니지드 서비스로 엣지 클라우드 내에 존재합니다. 서버리스 컴퓨팅:

운영 책임을 클라우드 또는 엣지 벤더사로 이전해 인프라 유지보수 작업을 제거합니다

자동 확장되어 용량을 미리 확보할 필요가 없습니다

개발자는 서버에 대해 고민하지 않고 애플리케이션과 서비스의 개발 및 실행에 집중할 수 있습니다