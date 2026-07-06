Global Traffic Management

멀티 클라우드 전략은 유연성, 가용성, 성능, 비용 장점을 제공할 수 있지만, 관리가 부적절하거나 지나치게 복잡해지면 역효과를 초래할 수 있습니다. Global Traffic Management를 사용하면 설정 가능한 간격으로 여러 데이터 센터의 서버를 모니터링해 특정 상태 코드, 응답 텍스트, 시간 초과를 확인할 수 있습니다. GTM을 이용하면 단일 서비스에서 멀티 클라우드 트래픽 정책을 구축해 지연 시간을 줄이고, 가용성을 높이고, 성능을 개선하고, 비용을 절감할 수 있습니다.