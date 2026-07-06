- 메인 사이트에 장애가 발생하는 경우 request를 대체 사이트로 보냅니다. 다른 공급업체들과도 페일오버가 가능합니다.
- 지리 정보, 서버 상태, IP 헤더 정보에 따라 트래픽을 지능적으로 라우팅합니다.
- 데이터 센터와의 실시간 커뮤니케이션에 기반해 라우팅함으로써 최적의 결과를 도출합니다.
- 실시간 부하 데이터에서 받은 피드백과 보고서를 통해 부하 분산 설정을 관리합니다.
- 최종 사용자를 가장 가까운 데이터 센터로 정확하게 동적 매핑하기 위해 EDNS 표준을 활용합니다.
- 장애 복구, 정책 기반 인텔리전스, 가중 부하 분산을 결합해 트래픽을 할당합니다.
최적의 경험 제공
GTM(Global Traffic Management)는 정책 기반 부하 분산을 사용해 설계되어 사용자가 웹사이트나 기타 IP 애플리케이션에 보다 안정적으로 접속해 최상의 경험을 할 수 있도록 합니다. GTM은 글로벌 Akamai Cloud 플랫폼의 규모와 속도를 활용해 실시간 인터넷 상황에 대응하고 지연 시간을 최소화하는 유일한 부하 분산 솔루션입니다.
앱, API, 콘텐츠 간 일관된 성능 제공
Global Traffic Management의 작동 방식
기능
Global Traffic Management 사용 사례
Global Traffic Management가 해결할 수 있는 일반적인 과제 몇 가지는 다음과 같습니다.
성능 최적화 및 비즈니스 연속성 보장
멀리 떨어져 있거나 과도하게 사용되는 서버는 지연 시간을 발생시키고 부정적인 사용자 경험을 초래해 비즈니스에 영향을 미칠 수 있습니다. 세부적인 제어 및 부하 피드백을 통해 애플리케이션과 일반 트래픽의 관리 및 분배 방식을 맞춤 설정하세요. 단일 장애 지점을 제거하고, 고가용성을 보장하고, 요청이 항상 올바른 데이터 센터 및 엣지 서버로 라우팅되어 전달되도록 합니다.
멀티 클라우드 전송 개선
멀티 클라우드 전략은 유연성, 가용성, 성능, 비용 장점을 제공할 수 있지만, 관리가 부적절하거나 지나치게 복잡해지면 역효과를 초래할 수 있습니다. Global Traffic Management를 사용하면 설정 가능한 간격으로 여러 데이터 센터의 서버를 모니터링해 특정 상태 코드, 응답 텍스트, 시간 초과를 확인할 수 있습니다. GTM을 이용하면 단일 서비스에서 멀티 클라우드 트래픽 정책을 구축해 지연 시간을 줄이고, 가용성을 높이고, 성능을 개선하고, 비용을 절감할 수 있습니다.
코드로서 글로벌 서버 부하 분산 구축
GSLB(Global Server Load Balancing)를 IT 생태계에 원활하게 통합해 단순화, 맞춤화, 표준화 또는 핵심 프로세스 자동화를 실현하세요.
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
IP 애니캐스트는 인터넷의 여러 지점에서 IP 주소를 알릴 수 있는 네트워크 주소 지정 및 라우팅 방법론입니다. DNS 맥락에서 IP 애니캐스트는 광범위하게 분산된 네임 서버 네트워크가 동일한 IP 주소를 가지며 해당 주소로 전송된 DNS 쿼리에 응답하는 방식을 의미합니다. 이를 통해 사용자는 항상 가장 가까운 서버에 연결되어 성능과 가용성을 확보할 수 있습니다.
Akamai의 통합 보안 및 성능 서비스를 통해 도메인과 서비스의 지속적인 가동성을 보장합니다. 이러한 강력한 기능은 DNS 공격에 취약해질 수 있는 비즈니스 핵심 서비스를 보호하고, 사용자가 항상 적절한 서비스 위치와 시점에 매핑되도록 해 브랜드와 수익을 보호합니다.
Global Traffic Management는 지리적 위치 기반 매핑, CIDR 및 ASN 기반 매핑, 가중치 무작위 부하 분산, 성능 기반 부하 분산, 부하 피드백이 적용된 성능 기반 부하 분산 등의 부하 분산을 제공합니다. 성능 기반 부하 분산을 사용하면 데이터 센터 사용률을 나타내는 부하 오브젝트를 기반으로 트래픽을 분산할 수 있습니다. 성능 기반 부하 피드백을 사용하면 Global Traffic Management는 데이터 센터 상태 및 성능을 능동적으로 모니터링하고, 해당 위치의 서버에서 수신된 메트릭을 활용해 가용 용량이 가장 높은 가장 가까운 데이터 센터로 라우팅하는 등의 부하 분산 결정을 내립니다.
Global Traffic Management는 광범위한 글로벌 서버 네트워크 전반의 실시간 데이터 피드에서 정보를 수집해 Akamai가 처리한 트래픽에 대한 실시간 및 과거 보고서를 제공합니다. 보고서에 포함할 정보를 설정하고 Akamai 플랫폼 내에서 전달 일정을 수립할 수 있습니다.
Akamai CLI(Command-Line Interface)는 명령줄에서 직접 Global Traffic Management를 관리하고 설정할 수 있는 강력하고 확장 가능한 툴킷입니다. 간단한 패키지 관리 기능을 갖춘 Akamai CLI를 사용하면 필요에 따라 새로운 기능을 설치해 경험을 쉽게 맞춤 설정할 수 있습니다.
Global Traffic Management는 API를 통해 이용할 수 있습니다. Global Traffic Management와 함께 API를 사용하는 방법에 대한 전체 문서는 Akamai 학습 포털에서 확인할 수 있습니다.
리소스
무료 체험: Global Traffic Management
Akamai와 함께 경쟁력을 확보하세요.
세계 최대 규모의 엣지 플랫폼은 어떤 차별화된 역량을 제공할까요? Global Traffic Management 30일 무료 체험을 통해 알아보세요.
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신청해 주셔서 감사합니다. 데모 일정 조율을 위해 Akamai 전문가가 곧 연락을 드릴 것입니다.