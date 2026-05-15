Akamai의 DDoS 방어가 이러한 특정 요구 사항을 어떻게 지원하는지 알아보세요.
DDoS 방어 및 네트워크 클라우드 방화벽. 클라우드, 온프레미스 또는 하이브리드에서 공격 차단
업계에서 가장 신뢰받는 DDoS 솔루션인 Prolexic으로 포괄적이고 안정적이며 유연한 DDoS 방어를 경험하세요.
Akamai Prolexic은 클라우드, 온프레미스(Corero 기반), 하이브리드 등 모든 환경에 대해 상시가동형(always-on) 또는 온디맨드 방식으로 DDoS 방어 기능을 제공합니다. 독보적인 20Tbps 이상의 ‘전용 방어 용량’과 365일 연중무휴 24시간 글로벌 SOCC 서비스를 통해 가장 크고 복잡한 DDoS 공격도 방어할 수 있습니다.
대규모 악성 대역폭 공격 차단
Prolexic의 작동 방식
새로운 기능
Akamai Direct Connect를 통한 Prolexic 사용
이제 Akamai Direct Connect를 통해 Prolexic을 사용할 수 있습니다
Akamai Direct Connect는 고객의 오리진과 Akamai 간에 직접적이고 안전한 프라이빗 고성능 연결을 제공합니다. Akamai Direct Connect를 통해 Prolexic을 사용하면 대용량 온램프 DDoS 방어가 가능합니다.
Prolexic Network Cloud Firewall
Prolexic Network Cloud Firewall로 DDoS를 뛰어넘으세요
Prolexic Network Cloud Firewall은 첫 번째 방어선이며 다른 모든 방화벽의 외부에 있는 네트워크의 엣지에 위치합니다. 자체 ACL 및 방화벽 룰을 정의하고 관리하거나 DDoS를 넘어서는 선제적 방어를 위해 Prolexic이 ACL을 제안하게 할 수 있습니다.
기능
- DDoS 탐지, 방어, 보호
- 클라우드 서비스, 온프레미스 솔루션(Corero 기반) 또는 두 가지를 결합한 하이브리드 방식으로 이용 가능
- 기업, 네트워크 서비스 공급업체, 클라우드 및 호스팅 공급업체, SaaS/PaaS/IaaS 플랫폼 지원 가능
- 1Pbps 이상의 Akamai 네트워크 용량 그리고 20Tbps 이상의 전용 DDoS 방어 체계를 갖춘 Prolexic의 애니캐스트 글로벌 스크러빙 센터 32곳 제공
- 유연한 연결 및 통합 옵션으로 하이브리드 오리진 보호
- Prolexic Network Cloud Firewall을 통해 네트워크 전체에서 ACL 및 방화벽 룰 지원
- 100% 플랫폼 가용성 SLA 및 업계 최고의 0초 방어
- 365일 연중무휴 24시간 지원 및 다양한 관리형 SOC 서비스 옵션
- IPv4 및 IPv6 트래픽 플로우 전반에 걸쳐 공격을 막기 위해 용량을 확장하는 동적 방어 컨트롤 기능
고객 사례
DDoS 방어 사용 사례
방어 강화
DDoS 공격에 대한 방어 체계 강화
Prolexic은 0초 SLA를 통해 98%가 넘게 공격을 즉시 차단하는 선제적 방어 제어 기능을 갖추고 있으며 방어 품질을 희생하지 않고 매우 복잡하고 기록적인 공격도 막을 수 있는 역량을 입증했습니다.
보안 체계 통합
보안 체계 통합
Prolexic은 애플리케이션이 호스팅되는 위치와 관계없이 DDoS 방어 정책을 일관되게 적용해 보안 체계를 통합할 수 있도록 지원합니다.
인시던트 대응 최적화
인시던트 대응 최적화
Akamai는 고객과 협력해 맞춤형 런북 및 서비스 검증 실습을 만들고, 공격이 발생할 경우 비즈니스 연속성을 보장할 수 있도록 운영 준비 훈련을 실시합니다.
부가가치 서비스
서비스 포트폴리오에 DDoS 방어 기능 추가
SaaS, PaaS 또는 IaaS를 제공하는 네트워크 서비스 공급업체, ISP, 호스팅 사업자, 클라우드 벤더사 및 기업은 Prolexic을 통해 인프라와 플랫폼을 보호할 뿐만 아니라 부가가치 서비스로 제공함으로써 매출을 증대하고 주요 제품의 경쟁력을 높일 수 있습니다.
유연한 배포
트래픽 재라우팅 비용 없이 DDoS 방어
Akamai의 유연한 배포 모델을 이용하면 스크러빙 서비스를 사내에 도입하고 이그레스 비용을 최소화하거나 없앨 수 있습니다. Prolexic On-Prem은 온프레미스의 선도적 기업인 Corero의 기술력에 기반합니다. 물론, 대규모 공격으로 링크가 무력화될 경우에 대비해 Prolexic의 클라우드 기반 DDoS 플랫폼으로 하이브리드 솔루션과 결합함으로써 20Tbps가 넘는 방어 용량, 전 세계 32곳 이상의 클라우드 스크러빙 센터, 0초 및 100% 가동 시간 SLA를 추가적으로 지원할 수 있습니다.
대용량 데이터 트래픽에 대해 짧은 지연 시간
대용량 데이터 트래픽에 대한 지연 시간 요구사항 충족
비디오, 게임, 음성 또는 멀티미디어 애플리케이션과 같이 데이터 집약적인 실시간 서비스를 위해 트래픽 하울링 및 외부 스크러빙으로 인한 지연 시간을 방지합니다. Akamai의 하이브리드 솔루션을 통해 기업은 온프레미스에 DDoS 방어 기능을 도입하면서 대규모의 지속적인 공격을 방어할 수 있는 Prolexic의 클라우드 기반 대규모 방어 용량의 이점을 누릴 수 있습니다.
네트워크 클라우드 방화벽
DDoS를 넘어 보안 확장
Prolexic Network Cloud Firewall은 네트워크 보안을 DDoS 이상으로 확장하도록 지원합니다. 클라우드 방화벽은 네트워크의 엣지에 위치해 악성 트래픽이 네트워크에 닿기 전에 다른 모든 특수 방화벽을 보호합니다. 지리적 및 IP 기반 제한을 기반으로 자체 ACL(Access Control List)과 룰을 정의 및 관리하거나 선제적 방어 체계를 위해 Prolexic이 ACL을 제안하도록 할 수 있습니다. 이는 제로데이 취약점이 발견되었을 때 특히 유용하며 중앙에서 관리되는 신속한 제어를 통해 네트워크 자산을 쉽게 보호할 수 있습니다.
또한 네트워크 클라우드 방화벽은 API를 통해 다른 보안 시스템과 통합할 수 있습니다. 이를 통해 룰이 네트워크를 보호하는 방식에 대한 가시성을 높이고, 특정 요구사항에 따라 디지털 인프라 자산을 보호할 수 있는 유연성을 제고하고, 인적 오류를 줄여 컴플라이언스를 강화할 수 있습니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Akamai Prolexic은 업계 최대 규모의 DDoS 플랫폼으로, 클라우드, 온프레미스(Corero 기반) 또는 하이브리드 환경에서 이용할 수 있습니다. Prolexic은 인라인 및 데이터 경로, 엣지 또는 전 세계 32곳 이상의 스크러빙 센터를 통해 방어 기능을 제공하며, 20Tbps 이상의 전용 방어 용량도 지원합니다.
Akamai의 모든 스크러빙 센터는 트래픽을 대상으로 DDoS 방어 기능을 제공합니다. Prolexic은 애니캐스트 라우팅을 통해 공격 발생 지역에 가장 가까운 공격 트래픽을 방어하는 동시에, 글로벌 플랫폼의 전체 용량을 이용해 대규모 공격을 방어합니다. Prolexic On-Prem(Corero 지원)은 온프레미스 기능을 과부하시킬 수 있는 지속적인 대규모 공격에 대비해 클라우드 기반 스크러빙을 사용하는 옵션과 함께 사내 스크러빙 서비스도 제공합니다.
Prolexic은 상시가동형 또는 온디맨드로 제공되므로, 비즈니스에 가장 적합한 솔루션을 선택할 수 있습니다. 상시가동형은 Prolexic을 통해 모든 인바운드 트래픽을 라우팅하는 가장 인기 있는 솔루션입니다. 온디맨드 방식을 사용하면 네트워크 팀이 공격 이벤트가 발생한 도중에만 트래픽을 라우팅할 수 있습니다. 필요한 경우, Akamai에서는 기업의 팀이 솔루션을 관리할 수 있는 Facilitated Route-On 서비스도 제공합니다.
고객의 오리진과 Akamai Prolexic 인프라를 직접 연결하는 매우 안전한 프라이빗 네트워크 상호 연결인 Akamai Direct Connect를 통해 이제 Prolexic을 사용할 수 있습니다. 이를 통해 Akamai 서비스로 원활하게 온램프할 수 있으며 10G 및 100G 포트 연결을 지원합니다. 또한 기존 Prolexic 서비스보다 더 큰 용량의 트래픽 처리량을 지원합니다. 대량의 데이터 패킷을 처리하는 기업은 단편화나 MSS(Maximum Segment Size)를 조정할 필요 없이 GRE 터널을 통해 트래픽을 전송할 수 있습니다. Akamai Direct Connect를 통해 Prolexic을 사용할 경우 서비스 수준 협약(SLA)에 정의된 대로 99.9%~99.99%의 네트워크 연결 가동 시간을 제공합니다. Prolexic DDoS 플랫폼은 100% 가용성 SLA와 함께 제공되므로 고객의 디지털 인프라가 가장 효과적인 DDoS 방어에도 중단 없이 접속할 수 있도록 보장합니다.
Prolexic Routed GRE 옵션의 경우, /24 이상의 광고 가능한 네트워크 블록(IPv4) 또는 /48(IPv6)이 할당되어야 하고, BGP를 통해 네트워크 트래픽을 광고할 수 있어야 하고, 오리진 기반 네트워크 하드웨어로 GRE(Generic Routing Encapsulation)를 지원할 수 있어야 합니다. 또한 모든 고객이 모든 패킷의 최대 세그먼트 크기를 설정해 Routed GRE의 GRE 터널 안정화를 개선할 것을 권장합니다. 라우팅 가능한 IPv4 /24 또는 IPv6 /48 미만, 세분화된 IP 공간, 클라우드 호스팅 공급업체를 보유한 고객의 경우 Prolexic IP Protect 옵션은 IP 애니캐스트를 사용해 대칭 트래픽을 Akamai 스크러빙 센터를 통과하도록 라우팅하는 동일한 수준의 DDoS 방어 기능을 제공합니다.
전 세계 6개 지역에 225명 이상의 최전방 대응 인력을 보유한 Prolexic의 전체 관리형 서비스에는 연중무휴 24시간 SOCC를 통한 사전, 도중, 사후 방어 공격 검토 및 분석이 포함되어 있으므로 DDoS 방어 및 인시던트 대응을 최적화합니다.
리소스
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- 업계별 위협 및 공격 트렌드
- 225여 명의 Akamai 보안 연구자들이 연구한 DDoS 인사이트
- 기업의 공격 표면에 맞춤화된 방어 전략
신청해 주셔서 감사합니다. 데모 일정 조율을 위해 Akamai 전문가가 곧 연락을 드릴 것입니다.