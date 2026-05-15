DDoS를 넘어 보안 확장

Prolexic Network Cloud Firewall은 네트워크 보안을 DDoS 이상으로 확장하도록 지원합니다. 클라우드 방화벽은 네트워크의 엣지에 위치해 악성 트래픽이 네트워크에 닿기 전에 다른 모든 특수 방화벽을 보호합니다. 지리적 및 IP 기반 제한을 기반으로 자체 ACL(Access Control List)과 룰을 정의 및 관리하거나 선제적 방어 체계를 위해 Prolexic이 ACL을 제안하도록 할 수 있습니다. 이는 제로데이 취약점이 발견되었을 때 특히 유용하며 중앙에서 관리되는 신속한 제어를 통해 네트워크 자산을 쉽게 보호할 수 있습니다.

또한 네트워크 클라우드 방화벽은 API를 통해 다른 보안 시스템과 통합할 수 있습니다. 이를 통해 룰이 네트워크를 보호하는 방식에 대한 가시성을 높이고, 특정 요구사항에 따라 디지털 인프라 자산을 보호할 수 있는 유연성을 제고하고, 인적 오류를 줄여 컴플라이언스를 강화할 수 있습니다.