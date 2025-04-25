X
Akamai logo
+1-8774252624
+1-8774252624
로그인
Control Center
Akamai 플랫폼에 액세스
Cloud Manager
클라우드 리소스 관리
Akamai 체험하기
공격을 받고 계신가요?
로그인
Control Center
Akamai 플랫폼에 액세스
Cloud Manager
클라우드 리소스 관리

리테일, 여행 및 관광 솔루션

전 세계적에서 자산과 고객 상호작용을 보호하세요.

전문가와 상담하기
항공사의 직원이 승객의 탑승 수속을 돕고 있는 사진입니다.

안전하고 몰입도 높은 경험 제공

경쟁력 있는 리테일, 여행 및 관광 브랜드는 더 나은 디지털 고객 경험의 가치를 잘 알고 있습니다. 하지만 이러한 경험이 안전하지 않으면 고객 만족도가 떨어지고 매출에도 영향을 미칩니다. 이것이 바로 수많은 최고 수준의 기업들이 전 세계 수십억 건의 디지털 상호작용을 보호하는 성능을 제공하는 Akamai를 신뢰하는 이유입니다.

2025년 앱 및 API 보안 현황: AI가 디지털 환경을 변화시키는 방법

Akamai의 최신 연구에 따르면 AI로 인해 기업에 새로운 취약점이 발생하고, 공격자들이 AI를 새로운 툴로 이용하면서 위협이 증가하고 있습니다.

보고서 다운로드

고객과 기업의 데이터 보호

브랜드 및 매출 보호

악성 봇, 피싱, 고객 탈취, API 공격, 랜섬웨어 등으로부터 중요한 자산과 앱을 보호합니다.

컴플라이언스 및 보안 간소화

세분화된 보안 제어를 통해 리스크를 줄이고 컴플라이언스 및 사이버 보험 요건을 더 쉽게 충족할 수 있습니다.

애플리케이션 구축, 보안, 확장

워크로드 및 애플리케이션을 위한 가장 분산된 컴퓨팅 플랫폼에서 DevOps를 강화하고 클라우드 혁신을 가속합니다.

Akamai를 이용하는 리테일, 여행, 관광 고객

Dan Hotels 로고
고객 사례

웹사이트 보안에 집중하면서 최적의 온라인 경험을 제공하는 TOUS

TOUS는 고객을 최우선으로 생각하며 오프라인 매장과 온라인 모두에서 언제나 안전한 경험을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. Akamai는 이 여정의 핵심 파트너입니다. TOUS는 강력한 웹 보안 기능을 통해 고객 경험을 지속적으로 최적화할 수 있습니다.

고객 사례 확인하기
고객 사례

adidas

adidas는 Akamai의 지원을 받아 위험 부담이 큰 이커머스 환경을 봇으로부터 보호하고, 사기를 방지하며, 비용을 절감하고, 원활한 쇼핑 경험을 보장할 수 있었습니다.

고객 사례 확인하기
고객 사례

DOUGLAS Group

10억 달러 규모의 리테일 기업이 Akamai의 도움을 받아 쾌적한 온라인 경험을 지원하고 지속적인 이커머스 성공을 이끌었습니다.

고객 사례 확인하기
고객 사례

DHgate

API 인벤토리와 관련된 보안 문제를 해결한 중국 이커머스 도매 플랫폼 공급업체.

비디오 시청하기

주요 솔루션

앱 및 API 보호

앱 및 API 보호

가장 위험한 OWASP 상위 10대 위협으로부터 기업을 보호하세요.

API Security

실시간 애널리틱스를 통해 API 활동을 발견, 모니터링, 감사해 위협 및 악용에 대응합니다.

제품 상세 정보 보기

App & API Protector

엣지의 애플리케이션과 API를 위한 대표 보안 솔루션입니다.

제품 상세 정보 보기

Bot Manager

정교한 악성 봇은 탐지 및 방어하고 정상 봇은 허용하도록 설계된 최신 봇 관리 기능입니다.

제품 상세 정보 보기

Client-Side Protection & Compliance

PCI 컴플라이언스를 지원하고 자바스크립트 공격으로부터 웹사이트를 보호합니다.

제품 상세 정보 보기

DDoS 방어

최신 DDoS 방어 기능은 데이터 센터를 보호해 인프라에 대한 공격을 막아줍니다.

세부 정보 보기

Akamai MFA

FIDO2 기반의 피싱 방지 멀티팩터 인증으로 직원 계정의 탈취를 방어합니다.

제품 상세 정보 보기

Edge DNS

Akamai DNS는 온프레미스, 클라우드, 하이브리드 DNS를 보호하는 동시에 고가용성과 성능을 보장합니다.

제품 상세 정보 보기

온라인 사기 및 남용 예방

온라인 사기 및 남용 예방

고객 경험을 저해하지 않고 악성 활동을 빠르게 탐지하고 차단하세요.

Bot Manager

정교한 악성 봇은 탐지 및 방어하고 정상 봇은 허용하도록 설계된 최신 봇 관리 기능입니다.

제품 상세 정보 보기

App & API Protector

엣지의 애플리케이션과 API를 위한 대표 보안 솔루션입니다.

제품 상세 정보 보기

API Security

실시간 애널리틱스를 통해 API 활동을 발견, 모니터링, 감사해 위협 및 악용에 대응합니다.

제품 상세 정보 보기

Brand Protector

피싱 및 가짜 웹사이트를 포함한 브랜드 사칭 공격을 탐지하고 방어합니다.

제품 상세 정보 보기

Client-Side Protection & Compliance

PCI 컴플라이언스를 지원하고 자바스크립트 공격으로부터 웹사이트를 보호합니다.

제품 상세 정보 보기

제로 트러스트를 통한 방어 강화

제로 트러스트를 통한 방어 강화

랜섬웨어 공격자에 대한 방어를 강화해 중요한 데이터를 안전하게 보호하세요.

Akamai Guardicore Segmentation

세분화된 소프트웨어 정의 세그멘테이션을 적용해 유출을 탐지하고 랜섬웨어에 대한 보안을 강화합니다.

제품 상세 정보 보기

Akamai MFA

FIDO2 기반의 피싱 방지 멀티팩터 인증으로 직원 계정의 탈취를 방어합니다.

제품 상세 정보 보기

Enterprise Application Access

네트워크 수준 접속을 방어하고 ID 및 맥락을 기반으로 세분화된 애플리케이션 접속을 제공합니다.

제품 상세 정보 보기

Secure Internet Access Enterprise

멀웨어, 랜섬웨어, 피싱, 데이터 유출 공격을 선제적으로 탐지하고 차단합니다.

제품 상세 정보 보기

Akamai Hunt

매니지드 위협 헌팅 서비스로 가장 탐지하기 어려운 보안 리스크를 찾아 해결합니다.

제품 상세 정보 보기

성능 및 엣지 전송 최적화

성능 및 엣지 전송 최적화

최적화된 클라우드 서비스로 혁신을 가속하고 성능을 향상하세요.

Akamai Cloud

컴퓨팅, 스토리지, 네트워킹, 데이터베이스 및 컨테이너 관리 클라우드 서비스입니다.

제품 상세 정보 보기

Ion

개선되고 신뢰할 수 있는 동적 웹사이트 사용자 경험을 대규모로 제공합니다.

제품 상세 정보 보기

Image & Video Manager

모든 디바이스, 모든 사용자를 위한 지능형 이미지 및 비디오 최적화 기능으로 디지털 경험을 개선합니다.

제품 상세 정보 보기

EdgeWorkers

엣지에서 자바스크립트 기능을 실행해 사이트 성능을 최적화하고 웹 경험을 맞춤화합니다.

제품 상세 정보 보기

mPulse

실제 사용자 경험이 비즈니스에 미치는 영향을 실시간으로 측정합니다.

제품 상세 정보 보기

Global Traffic Management

지능적인 부하 분산으로 성능을 최적화하고 서비스 중단을 방지합니다.

제품 상세 정보 보기

추가 리소스

연구

2024년 API 보안 영향 연구: 리테일 및 이커머스 업계

공격자들이 기업의 디지털 서비스를 지원하는 API를 노리는 가운데, 리테일 및 커머스 기업이 API 보안 문제를 어떻게 바라보고 해결하고 있는지 알아보세요.

연구 읽기
백서

커머스 분야에서 제로 트러스트의 판도를 바꾸는 마이크로세그멘테이션

마이크로세그멘테이션은 제로 트러스트의 기반입니다. 커머스 기업이 랜섬웨어 공격으로 인한 피해를 제한하고, PCI 컴플라이언스를 간소화하고, IoT 및 OT 환경 전반에서 보안 범위를 제공하는 방법을 알아보세요.

백서 읽기
백서

브랜드 및 매출 보호: 고객 여정 전반에서 봇과 남용 방지

리테일 기업을 표적으로 삼는 스크레이퍼 봇은 점점 정교해지고 회피성이 높아지고 있습니다. 스크레이퍼를 제거하면 성능, 보안 및 매출을 향상할 수 있는 이유를 알아보세요.

백서 읽기
e-Book

이커머스 부문의 세그멘테이션 현황

랜섬웨어 공격자들이 가장 많이 표적으로 삼는 업계가 이커머스 분야라는 사실을 알고 계셨나요? 세그멘테이션으로 확산을 차단해 중요한 시스템을 보호하는 방법을 알아보세요.

e-Book 읽기
인포그래픽

상거래 분야의 기업 임원들이 바라보는 API 보안 현황

API는 성장을 촉진하는 데 필수적이지만, 리스크도 증가시킵니다. 상거래를 위한 최우선 API 보안 목표와 과제에 대한 최신 연구 결과를 읽어보세요.

인포그래픽 살펴보기

궁금한 점이 있나요?

Akamai 솔루션이 고객의 문제를 해결해 드립니다. 지금 바로 Akamai 전문가에게 문의해 보안, 클라우드, 성능 상태에 대한 맞춤형 검토를 받아보세요.

신청해 주셔서 감사합니다! Akamai 전문가가 곧 연락 드릴 예정입니다.