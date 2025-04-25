안전하고 몰입도 높은 경험 제공
경쟁력 있는 리테일, 여행 및 관광 브랜드는 더 나은 디지털 고객 경험의 가치를 잘 알고 있습니다. 하지만 이러한 경험이 안전하지 않으면 고객 만족도가 떨어지고 매출에도 영향을 미칩니다. 이것이 바로 수많은 최고 수준의 기업들이 전 세계 수십억 건의 디지털 상호작용을 보호하는 성능을 제공하는 Akamai를 신뢰하는 이유입니다.
전 세계적에서 자산과 고객 상호작용을 보호하세요.
Akamai의 최신 연구에 따르면 AI로 인해 기업에 새로운 취약점이 발생하고, 공격자들이 AI를 새로운 툴로 이용하면서 위협이 증가하고 있습니다.
가장 위험한 OWASP 상위 10대 위협으로부터 기업을 보호하세요.
고객 경험을 저해하지 않고 악성 활동을 빠르게 탐지하고 차단하세요.
랜섬웨어 공격자에 대한 방어를 강화해 중요한 데이터를 안전하게 보호하세요.
최적화된 클라우드 서비스로 혁신을 가속하고 성능을 향상하세요.
