안전하고 몰입도 높은 경험 제공

경쟁력 있는 리테일, 여행 및 관광 브랜드는 더 나은 디지털 고객 경험의 가치를 잘 알고 있습니다. 하지만 이러한 경험이 안전하지 않으면 고객 만족도가 떨어지고 매출에도 영향을 미칩니다. 이것이 바로 수많은 최고 수준의 기업들이 전 세계 수십억 건의 디지털 상호작용을 보호하는 성능을 제공하는 Akamai를 신뢰하는 이유입니다.