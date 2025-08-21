X
Akamai Guardicore Segmentation

업계 최고의 마이크로세그멘테이션으로 네트워크의 리스크 제거

Akamai Guardicore Segmentation

업계 최고의 마이크로세그멘테이션으로 네트워크의 리스크 제거

세밀한 제어를 통한 측면 이동 차단

제로 트러스트 원칙을 적용하는 가장 간단하고 빠르며 직관적인 방법인 Akamai Guardicore Segmentation을 통해 전체 환경에서 중요한 자산을 보호하세요.

네트워크에서 악성 측면 이동을 방지하는 동시에 탁월한 가시성을 제공하는 정확한 세그멘테이션 정책을 손쉽게 배포하고 관리하세요.

제로 트러스트 세그멘테이션을 달성하는 더 나은 방법

공격 표면의 감소

소프트웨어 기반 마이크로세그멘테이션 접근 방식을 통해 비용이 많이 드는 보안 하드웨어를 사용할 필요 없이 리스크를 줄일 수 있습니다.

측면 이동의 방지

하나의 플랫폼을 통해 전체 사이버 공격 킬 체인에서 측면 이동과 실시간 위협을 탐지합니다.

중요 IT 자산의 보호

하이브리드 클라우드 생태계 전반에 걸쳐 제로 트러스트 원칙을 손쉽게 적용해 랜섬웨어로부터 중요 자산을 보호합니다.

Akamai Guardicore Segmentation의 작동 방식

자산과 인프라를 한 눈에 볼 수 있도록 센서, 데이터 수집기 및 로그를 네트워크에 매핑합니다.

생성

사전 구축된 템플릿과 워크플로우를 통해 간편하게 보안 정책을 만들 수 있으며 허용 및 거부 룰에 제한이 없습니다.

시각화

사용자 및 프로세스 수준의 세분화를 통해 실시간 또는 과거 활동을 확인함으로써 잠재적 유출을 신속하게 탐지합니다.

적용

정책 적용이 기본 인프라와 분리되어 있어 정책을 쉽게 만들고 수정할 수 있습니다.

불안한 위협 환경 속에서 안정성 구축하기

DDoS 및 컴플라이언스를 갈취 툴로 사용하는 기법을 포함한 AI 기반 랜섬웨어가 진화하고 있습니다. 대응 방법을 배우세요.

제품 기능

  • 개별 프로세스 및 서비스로 세분화된 마이크로세그멘테이션 기능 
  • 실시간에 가까운 과거 기록 가시성으로 포렌식 분석을 더욱 쉽게 수행
  • 레거시 기술부터 최신 시스템까지 아우르는 광범위한 플랫폼 지원

  • Akamai Security Research에서 제공하는 맞춤형 위협 헌팅 서비스
  • 오케스트레이션 시스템 및 CMDB와 통합되는 유연한 자산 레이블링  
  • 가장 일반적인 사용 사례용 템플릿을 사용한 빠르고 직관적인 정책 생성

  • 인시던트 대응 시간을 단축하는 위협 인텔리전스와 유출 탐지    
  • Osquery 기반 인사이트를 통해 사용자 환경에서 리스크가 높은 플랫폼과 디바이스 탐지

고객 사례

LM Mobilidade

자동차 리스 기업 LM Mobilidade는 Akamai Guardicore Segmentation을 통해 네트워크에 대한 가시성을 확보하고 랜섬웨어를 차단합니다.

미국 헬스케어 기업

헬스케어 기업이 레이어 7 가시성과 마이크로세그멘테이션을 갖춘 스마트 정책을 사용해 하루 동안 4000건의 사이버 공격을 차단한 방법을 알아보세요.

텍사스 학군

동서 트래픽 보호를 위해 Akamai의 마이크로세그멘테이션을 배포한 텍사스의 대형 학군

마이크로세그멘테이션 사용 사례

마이크로세그멘테이션의 장점 알아보기

클라우드 및 컨테이너 세그멘테이션

하이브리드 클라우드 배포를 위한 세그멘테이션으로 공격 차단

Akamai Guardicore Segmentation을 사용하면 온프레미스 환경에서 프로비저닝된 것과 동일한 가시성과 정책 제어를 통해 하이브리드 클라우드 및 쿠버네티스 환경의 애플리케이션과 워크로드에 대한 공격을 차단할 수 있습니다. 단일 창에서 환경, 가상 머신, 서버, 컨테이너 전반의 자산과 흐름을 매핑하세요.

데이터 센터를 넘어 클라우드에 대한 단일 보기와 하이브리드 환경 전반의 일관된 단일 보안 정책으로 Azure, AWS, GCP 및 기타 클라우드 인프라를 보호합니다. 이를 통해 위협, 비정상, 잠재적 취약점을 식별하는 동시에 클라우드 환경의 모든 변화에 맞춰 보안 제어를 신속히 적용할 수 있습니다. 

장점

  • 검색을 자동화하고 클라우드 흐름, 정확한 세그멘테이션 정책, 네트워크 보안 알림을 포괄적으로 시각화합니다.
  • 기본 적용 지점을 활용, 여러 클라우드 및 쿠버네티스 배포 시 일관되게 작동하는 세그멘테이션 솔루션을 배포합니다. 
  • 클라우드 환경 내 모든 변경 사항에 자동 보안 정책을 적용해 수동 업데이트를 피하고 클라우드의 보안 유출을 방지합니다.

랜섬웨어

랜섬웨어 방어 및 향후 공격 방지

랜섬웨어는 대부분의 멀웨어와 마찬가지로 네트워크 전반에서 측면 이동을 통해 공격을 감행합니다. 랜섬웨어 방어 기능을 제공하는 많은 솔루션이 경계에 집중하고 있으나, 네트워크 경계는 불가피하게 유출이 발생하기 전까지는 문제가 없습니다. 다만 적절한 세그멘테이션 솔루션이 마련되어 있지 않으면 데이터 유출 범위가 매우 커질 수 있습니다. Akamai는 기업 환경에서 통신하는 모든 자산을 시각화하고, 감염된 자산과의 통신을 제한하는 정책을 신속하게 구축하며 랜섬웨어 복구 노력을 보호함으로써 랜섬웨어 공격으로부터 기업을 보호하고 복구를 지원할 수 있습니다.

장점:

  • 즉각적인 가시성 - 자산 및 통신을 즉시 시각화함으로써 유출 상황을 조사하고 차단 상태를 검증합니다.
  • 정책 적용 기간 단축 - 몇 번의 클릭만으로 정책을 적용함으로써 랜섬웨어의 확산을 막고 유출 피해 반경을 제한합니다.
  • 복구 중 측면 이동 방지 - 복구 중에 모든 수신 연결을 간편하게 차단함으로써 재감염을 방지합니다.

컴플라이언스

데이터 컴플라이언스 이니셔티브 가속화 및 검증

기업은 수많은 컴플라이언스 규정에 따라 민감한 데이터 또는 중요한 데이터를 나머지 IT 인프라와 세그멘테이션해야 합니다. 소프트웨어 기반 세그멘테이션을 이용하면 이 프로세스가 더 쉬워지지만, 많은 솔루션이 네트워크에 대한 포괄적인 가시성을 제공하지 못하므로 이러한 세그멘테이션 프로젝트를 완료하고 컴플라이언스 상태를 검증하는 작업이 더욱 어려워지고 더 오랜 시간이 소요됩니다. Akamai는 네트워크 내 통신에 대한 단일 데이터 소스를 제공하고 IT 인프라 전반에 걸쳐 일관된 정책 적용을 지원함으로써 기업이 데이터 컴플라이언스 이니셔티브를 가속화하고 검증할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 기업은 범위 내 자산을 식별하는 과정을 간소화하고, 해당 자산을 나머지 IT 환경과 세그멘테이션하며, 실시간 및 과거 데이터를 바탕으로 통해 컴플라이언스 준수 여부를 검증할 수 있습니다.

장점:

  • IT 자산의 정교한 시각화 - 네트워크 내 통신 내용을 확인하고 컴플라이언스 규정이 적용되는 모든 자산의 레이블을 간편하게 생성할 수 있습니다.
  • 세그멘테이션 정책의 신속한 수립 - 몇 번의 클릭만으로 정책을 적용하여 범위 내 모든 자산을 분할함으로써 컴플라이언스 이니셔티브를 가속화합니다.
  • 컴플라이언스 검증 - 네트워크에 대한 실시간 및 과거 보기를 활용해 감사 과정 중에 컴플라이언스를 검증합니다.

중요 애플리케이션 링펜싱

가장 많이 사용하는 애플리케이션을 집중적으로 보호

대부분의 기업들은 고객 대상 웹 애플리케이션부터 중요하거나 민감한 정보가 포함된 데이터베이스에 이르기까지 비즈니스의 핵심이 되는 일련의 애플리케이션을 보유하고 있습니다. 이러한 중요 자산에 영향을 미치는 보안 인시던트는 기업의 비즈니스 및 평판에 상당한 영향을 줄 수 있습니다. Akamai를 통해 보안 팀은 중요 애플리케이션의 작동 방식에 대한 비주얼 맵을 확보하고, 정교한 세그멘테이션 정책을 통해 이러한 애플리케이션을 손쉽게 링펜싱하고, 타겟팅된 공격을 방어적으로 탐지함으로써 중요 애플리케이션의 보안에 더욱 주력할 수 있습니다.

장점:

  • 중요 애플리케이션의 상세 시각화 - 중요 애플리케이션이 어떻게 작동하고 통신하는지 파악해 이를 효과적으로 보호할 수 있습니다.
  • 세밀한 링펜싱 정책 수립 - 애플리케이션의 작동 방식을 엄격하게 제어하고 최대한 격리합니다.
  • 신속한 공격 탐지 및 대응 - 여러 가지 보완 기법을 사용해 중요한 자산에 대한 공격을 탐지하고 방어합니다.

제로 트러스트 세그멘테이션

애플리케이션 의존성을 파악해 공격 표면 감소, 중요 애플리케이션 보호 및 컴플라이언스 보장

워크로드 보호 및 컴플라이언스를 위한 견고한 기반은 네트워크 애플리케이션과 해당 구성요소의 세분화 격리 및 세그멘테이션입니다. Akamai Guardicore Segmentation은 애플리케이션 의존성 매핑 및 정책 적용을 통해 마이크로세그멘테이션 정책의 지속적인 관리 프로세스를 보장합니다. 또한 업계에서 가장 완벽하고 유연한 수준의 마이크로세그멘테이션 솔루션을 제공하며, 다음과 같은 주요 특성을 갖추고 있습니다.

  • 넓은 범위
  • 탁월한 가시성
  • 직관적인 워크플로우
  • 세분화된 정책

장점:

  • 애플리케이션 탐색 및 의존성 매핑을 통해 환경의 가시성을 확보함으로써 신뢰해야 할 것과 신뢰하지 않아야 할 것을 구분합니다.
  • 정책을 신속하게 설계, 테스트, 배포해 제로 트러스트 원칙을 적용합니다.
  • 위협 인텔리전스, 알림 기능 등을 통해 네트워크를 추적 및 모니터링합니다.

연결된 디바이스를 위한 제로 트러스트

대규모 IoT 및 OT 디바이스 보안

IoT 및 OT 디바이스 보안은 전통적으로 대부분의 기업에서 해결해야 할 과제입니다. 이제 기업은 Akamai Guardicore Segmentation을 통해 공격 표면을 줄이고, 호스트 기반 보안 소프트웨어를 실행할 수 없는 디바이스에 제로 트러스트 정책을 적용할 수 있습니다. 주요 특징은 다음과 같습니다.

  • 지속적인 디바이스 검색 
  • 통합 디바이스 핑거프린팅
  • 탁월한 가시성
  • 에이전트리스 제로 트러스트 세그멘테이션
  • 로밍 디바이스 인식

장점:

  • IT 인프라와 함께 단일 보기에서 IoT 및 OT 시스템을 탐색하고, 시각화하고, 매핑합니다.
  • 고가치 시스템을 식별하고 세그멘테이션해 유출 확산으로부터 보호합니다. 써드파티 보안 툴이 필요하지 않습니다. 
  • 모든 디바이스에 고유한 지문을 할당해 적절한 보안 정책을 적용합니다.
  • 공격 발생 전에 네트워크에 최소 권한 세그멘테이션 정책을 적용해 랜섬웨어 및 기타 멀웨어 공격을 방지하고 차단합니다.

온프레미스 세그멘테이션 기능을
클라우드에 활용

하나의 맵, 하나의 정책 엔진을 사용해 클라우드 환경, 가상 머신, 서버, 컨테이너 전반을 세그멘테이션하세요.

자주 묻는 질문(FAQ)

클라우드나 온프레미스 모두에서 사용할 수 있으므로 네트워크 세그멘테이션 전략을 현재 아키텍처에 쉽게 구현할 수 있습니다.

예. Akamai의 마이크로세그멘테이션 솔루션과 방화벽은 동시에 실행할 수 있습니다. 하지만 Akamai Guardicore Segmentation은 보다 세분화되고 유연한 네트워크 세그멘테이션 솔루션이기 때문에 대부분의 방화벽, 특히 내부 방화벽을 제거해도 괜찮습니다. 많은 클라이언트는 새로운 정책 적용에 익숙해질 때까지 단기간 동안 두 가지를 동시에 실행합니다.

여기에는 에이전트 기반 옵션과 에이전트리스 옵션이 모두 포함됩니다. 이러한 유연성을 통해 다양한 환경에 보안과 세그멘테이션을 적용할 수 있습니다. 네트워크 트래픽 및 활동에 대한 가시성과 제어를 극대화하려면 에이전트를 배포하는 것이 좋습니다. 에이전트리스 옵션은 인클라우드 PaaS, IoT, OT 환경에 이상적입니다.

빠르고 쉽습니다. AI를 사용하는 Akamai 마이크로세그멘테이션 솔루션은 직관적인 템플릿과 워크플로우를 통해 정책을 제안하며, 비즈니스 요구사항에 따라 정책을 사용자 지정할 수 있습니다.

Forrester®와 Gartner®의 정의에 따르면, Akamai Guardicore Segmentation은 동서 트래픽을 보호하며 제로 트러스트의 핵심 원칙 중 하나를 강화하는 독립 실행형 마이크로세그멘테이션 제품입니다. Forrester는 2022년 Forrester New Wave™에서 "마이크로세그멘테이션은 제로 트러스트 프라이빗 네트워크를 위한 필수 요소"라고 설명합니다.

Akamai는 Akamai Hunt를 통해 사용자 환경에서 가장 탐지하기 어려운 네트워크 보안 리스크를 찾아 해결하는 관리형 위협 헌팅 서비스를 제공합니다. Akamai의 위협 인텔리전스 및 애널리틱스 팀의 보안 전문가가 주도하고 Akamai Guardicore Segmentation 솔루션에서 수집된 데이터를 활용해 네트워크에서 위협을 검색하고 취약점을 찾아 가상으로 패치하며 인프라를 강화합니다.

검은 안경을 쓴 사람의 얼굴에 컴퓨터 화면의 빛이 비치는 모습

마이크로세그멘테이션으로 공격 확산 방지

Akamai Guardicore Segmentation은 공격의 확산을 제어하고 차단하기 위한 더 나은 가시성을 제공합니다. 

측면 이동에 대한 실시간 가시성과 강력한 제어를 확보하세요. 네트워크를 보호하고 공격보다 한 발 앞서 나가는 데 Akamai Guardicore Segmentation이 어떻게 도움을 주는지 확인하세요. 지금 데모를 요청하세요.

