하이브리드 클라우드 배포를 위한 세그멘테이션으로 공격 차단
Akamai Guardicore Segmentation을 사용하면 온프레미스 환경에서 프로비저닝된 것과 동일한 가시성과 정책 제어를 통해 하이브리드 클라우드 및 쿠버네티스 환경의 애플리케이션과 워크로드에 대한 공격을 차단할 수 있습니다. 단일 창에서 환경, 가상 머신, 서버, 컨테이너 전반의 자산과 흐름을 매핑하세요.
데이터 센터를 넘어 클라우드에 대한 단일 보기와 하이브리드 환경 전반의 일관된 단일 보안 정책으로 Azure, AWS, GCP 및 기타 클라우드 인프라를 보호합니다. 이를 통해 위협, 비정상, 잠재적 취약점을 식별하는 동시에 클라우드 환경의 모든 변화에 맞춰 보안 제어를 신속히 적용할 수 있습니다.
장점
- 검색을 자동화하고 클라우드 흐름, 정확한 세그멘테이션 정책, 네트워크 보안 알림을 포괄적으로 시각화합니다.
- 기본 적용 지점을 활용, 여러 클라우드 및 쿠버네티스 배포 시 일관되게 작동하는 세그멘테이션 솔루션을 배포합니다.
- 클라우드 환경 내 모든 변경 사항에 자동 보안 정책을 적용해 수동 업데이트를 피하고 클라우드의 보안 유출을 방지합니다.