미디어 및 엔터테인먼트 솔루션

M&E(미디어 및 엔터테인먼트) 기업은 시청자를 끌어들이고 유지할 수 있는 일관된 고품질 콘텐츠와 경험을 제공해야 한다는 끊임없는 압박에 직면해 있습니다. 이러한 기업에서는 미디어 워크플로우를 관리하고 콘텐츠, 웹사이트, 애플리케이션을 공격으로부터 보호하면서 라이브 이벤트와 스트리밍 채널을 확장합니다. M&E 기업이 콘텐츠 전송, 보안, 클라우드 컴퓨팅 요구사항에 대해 Akamai를 신뢰하는 이유는 전문성, 규모, 안정성이 뛰어나기 때문입니다.
전 세계에 대규모로 매력적인 콘텐츠 전송
시청자와 가까운 곳에서 미디어 워크플로우 실행
Akamai Cloud의 콘텐츠를 로컬에서 비용 효율적으로 전송합니다. 이그레스 및 CPU 비용을 낮게 유지합니다.
콘텐츠 및 애플리케이션 보안
공격과 불법 복제로부터 콘텐츠를 보호합니다. 기술 및 업계 지식을 활용합니다.
시청자와 가까운 곳에서 대규모 미디어 전송
고도로 분산된 클라우드 플랫폼을 통해 내고장성 전송을 보장합니다. 시청자가 어디에 있던지 만족을 선사합니다.
미디어 및 엔터테인먼트 분야의 엔터프라이즈 AI 현황
M&E 기업이 CX 개선, 효율성 및 매출 성장을 위해 AI를 활용하는 동시에 리스크와 컴플라이언스를 관리하는 방법에 대해 알아보세요.