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Akamai, LayerX 인수로 모든 브라우저에서 AI 사용 제어 강화. 자세한 정보
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미디어 및 엔터테인먼트 솔루션

어디서나 놀라운 콘텐츠를 준비하고, 보호하고, 모든 시청자에게 전달하세요.

전문가와 상담하기
Image of two people on a couch; one smiling at a laptop with headphones, the other using a tablet.

기억에 남는 경험의 제작, 보호, 제공

M&E(미디어 및 엔터테인먼트) 기업은 시청자를 끌어들이고 유지할 수 있는 일관된 고품질 콘텐츠와 경험을 제공해야 한다는 끊임없는 압박에 직면해 있습니다. 이러한 기업에서는 미디어 워크플로우를 관리하고 콘텐츠, 웹사이트, 애플리케이션을 공격으로부터 보호하면서 라이브 이벤트와 스트리밍 채널을 확장합니다. M&E 기업이 콘텐츠 전송, 보안, 클라우드 컴퓨팅 요구사항에 대해 Akamai를 신뢰하는 이유는 전문성, 규모, 안정성이 뛰어나기 때문입니다.

전 세계에 대규모로 매력적인 콘텐츠 전송

시청자와 가까운 곳에서 미디어 워크플로우 실행

Akamai Cloud의 콘텐츠를 로컬에서 비용 효율적으로 전송합니다. 이그레스 및 CPU 비용을 낮게 유지합니다.

콘텐츠 및 애플리케이션 보안

공격과 불법 복제로부터 콘텐츠를 보호합니다. 기술 및 업계 지식을 활용합니다.

시청자와 가까운 곳에서 대규모 미디어 전송

고도로 분산된 클라우드 플랫폼을 통해 내고장성 전송을 보장합니다. 시청자가 어디에 있던지 만족을 선사합니다.

미디어 및 엔터테인먼트 분야의 엔터프라이즈 AI 현황

M&E 기업이 CX 개선, 효율성 및 매출 성장을 위해 AI를 활용하는 동시에 리스크와 컴플라이언스를 관리하는 방법에 대해 알아보세요.

백서 읽기
SharePlay Interactive Logo

“수많은 클라우드 공급업체와 협력해 봤지만 Akamai는 안정성 면에서 단연 돋보입니다. 또한 쿠버네티스 클러스터는 사용해 본 것 중 가장 빠릅니다.”

마누엘 오데(Manuel Odhe) SharePlay Interactive 창업자 겸 CEO

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고객 사례

MediaCP Logo

MediaCP

비디오 호스팅 플랫폼은 Akamai의 클라우드 컴퓨팅 서비스를 통해 비용을 절감하고, 서비스 범위를 확장하며, 최신 클라우드 플랫폼을 구축했습니다.

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Telegraph Media Group Logo

Telegraph Media Group

저명한 뉴스 기관이 Akamai 솔루션을 통해 AI 스크레이퍼를 차단하고, API를 보호하고, 콘텐츠를 보다 효과적으로 보호하고 전달했습니다.

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OKAST Logo

OKAST

디지털 미디어 기업이 AWS에서 Akamai로 전환해 FAST 채널을 확장하고, 비용을 절감하고, 제어력을 확보했습니다.

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세계 최고의 {industry} 기업들과 협력하는 Akamai

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미디어 및 엔터테인먼트 사용 사례

엣지에서 콘텐츠 전송

엣지에서 콘텐츠 준비 및 전송

모든 시청자가 어디에 있든 최상의 경험을 즐길 수 있도록 하세요.

제품

Adaptive Media Delivery를 통해

고품질 온라인 비디오를 품질 저하 없이 안전하게 대량 전송합니다.

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Akamai Cloud

컴퓨팅, 스토리지, 네트워킹, 데이터베이스, 컨테이너 관리 클라우드 서비스입니다

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EdgeWorkers

엣지에서 자바스크립트 기능을 실행해 사이트 성능을 최적화하고 웹 경험을 맞춤화합니다.

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Ion

개선되고 신뢰할 수 있는 동적 웹사이트 사용자 경험을 대규모로 제공합니다.

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앱 및 API 보호

앱 및 API 보호

콘텐츠를 불법 복제로부터 완벽하고 안전하게 보호합니다.

제품

App & API Protector

엣지의 애플리케이션과 API를 위한 대표 보안 솔루션입니다.

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API Security

실시간 애널리틱스를 통해 API 활동을 발견, 모니터링, 감사해 위협 및 악용에 대응합니다.

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Akamai MFA

FIDO2 기반의 피싱 방지 멀티팩터 인증으로 직원 계정의 탈취를 방어합니다.

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Client-Side Protection & Compliance

PCI 컴플라이언스를 지원하고 자바스크립트 공격으로부터 웹사이트를 보호합니다.

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Prolexic

DDoS(분산 서비스 거부) 공격으로부터 인프라를 보호합니다.

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Akamai Guardicore Segmentation

세분화된 소프트웨어 정의 세그멘테이션을 적용해 유출을 탐지하고 랜섬웨어에 대한 보안을 강화합니다.

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안전한 웹사이트 및 트랜잭션

웹사이트 및 금융 거래 보호

웹사이트나 애플리케이션 공격을 방지하고 OTT 서비스에서 인증정보 도용을 방지하세요.

제품

Bot Manager

정교한 악성 봇은 탐지 및 방어하고 정상 봇은 허용하도록 설계된 최신 봇 관리 기능입니다.

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Enterprise Application Access

네트워크 수준 접속을 방어하고 ID 및 맥락을 기반으로 세분화된 애플리케이션 접속을 제공합니다.

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Brand Protector

피싱 및 가짜 웹사이트를 포함한 브랜드 사칭 공격을 탐지하고 방어합니다.

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Client-Side Protection & Compliance

PCI 컴플라이언스를 지원하고 자바스크립트 공격으로부터 웹사이트를 보호합니다.

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성능 최적화

전송 및 성능 관찰 및 최적화

콘텐츠를 꾸준히 모니터링하고 인사이트를 활용해 API의 성능을 지속적으로 최적화하세요.

제품

DataStream

지연 시간이 짧은 데이터 피드로 가시성을 확보하고 써드파티 모니터링 툴로 인제스트합니다.

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API Acceleration

API의 성능과 안정성을 대폭 개선합니다.

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Global Traffic Management

지능적인 부하 분산으로 앱 성능을 최적화하고 서비스 중단을 방지합니다.

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Image & Video Manager

모든 디바이스, 모든 사용자를 위한 지능형 이미지 및 비디오 최적화 기능으로 디지털 경험을 개선합니다.

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검은 테 안경을 쓴 사람의 얼굴에 컴퓨터 화면의 빛이 비치는 모습

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