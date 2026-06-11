미디어 및 엔터테인먼트 솔루션

M&E(미디어 및 엔터테인먼트) 기업은 시청자를 끌어들이고 유지할 수 있는 일관된 고품질 콘텐츠와 경험을 제공해야 한다는 끊임없는 압박에 직면해 있습니다. 이러한 기업에서는 미디어 워크플로우를 관리하고 콘텐츠, 웹사이트, 애플리케이션을 공격으로부터 보호하면서 라이브 이벤트와 스트리밍 채널을 확장합니다. M&E 기업이 콘텐츠 전송, 보안, 클라우드 컴퓨팅 요구사항에 대해 Akamai를 신뢰하는 이유는 전문성, 규모, 안정성이 뛰어나기 때문입니다.