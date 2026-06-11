글로벌 엣지 플랫폼에서 엔드포인트로 중요한 로그 데이터를 거의 실시간으로 스트리밍해 성능을 사전에 모니터링합니다. 저지연 인사이트를 통해 트래픽 저하, 병목, 잠재적 위협과 같은 문제를 신속하게 탐지하고 해결합니다. 실행 가능한 데이터를 확보해 정보에 기반한 의사 결정을 내리고 애플리케이션과 인프라를 지속적으로 개선합니다.