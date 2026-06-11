다음은 DataStream으로 해결할 수 있는 몇 가지 일반적인 문제입니다.
실시간에 가까운 민첩한 성능 모니터링
글로벌 엣지 플랫폼에서 엔드포인트로 중요한 로그 데이터를 거의 실시간으로 스트리밍해 성능을 사전에 모니터링합니다. 저지연 인사이트를 통해 트래픽 저하, 병목, 잠재적 위협과 같은 문제를 신속하게 탐지하고 해결합니다. 실행 가능한 데이터를 확보해 정보에 기반한 의사 결정을 내리고 애플리케이션과 인프라를 지속적으로 개선합니다.
엣지 컴퓨팅, DNS, 전송 성능에 대한 가시성을 개선합니다. 신속.
DataStream의 작동 방식
기능
- 퍼블릭 클라우드 엔드포인트와 애널리틱스 공급업체에 종합적인 로그 데이터를 지속적으로 푸시합니다
- Akamai 엣지 네트워크에서 활동 후 몇 분 이내에 지연 시간이 짧은 접속 로그 데이터를 제공합니다
- AWS S3, Microsoft Azure Blob, Hydrolix TrafficPeak, Splunk, Datadog 등과 같은 퍼블릭 클라우드 옵션을 비롯해 인기 있는 애널리틱스 툴로 로그 전송을 지원하는 써드파티 통합을 제공합니다.
DataStream 사용 사례
실시간에 가까운 엣지 성능 모니터링
애플리케이션과 인프라를 관리하고 중요한 최적화를 구축하며 엣지 컴퓨팅, DNS, 전송 상태를 모니터링하는 데 필요한 로그 데이터를 확보해 잠재적인 문제를 식별하고 해결할 수 있습니다.
대규모 이벤트 모니터링
연중무휴 24시간 사전 예방적 모니터링 및 문제 해결을 통해 라이브 이벤트 시청자에게 원활한 경험을 제공할 수 있도록 지원합니다. DataStream은 대규모 라이브 이벤트와 미디어 스트리밍을 선제적으로 모니터링하는 데 활용할 수 있는 대용량 원시 데이터 전송에 최적화되어 있습니다.
비즈니스 인텔리전스 및 트렌드
써드파티 애널리틱스 툴과의 원활한 통합을 통해 접속 로그 데이터를 손쉽게 집계해 정보에 기반한 의사결정을 위한 인사이트와 트렌드를 도출합니다. 성능 및 트래픽 지표를 기반으로 장기적인 비즈니스 트렌드와 유용한 인사이트 분석을 활용합니다. 접속 및 트래픽 데이터를 써드파티 애널리틱스 툴과 통합해 중요한 의사 결정을 데이터 기반으로 내릴 수 있습니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
DataStream을 사용하면 웹 트래픽 및 성능 데이터를 실시간으로 모니터링, 로깅, 보고할 수 있습니다. 다양한 Akamai 제품과 함께 사용하면 성능 모니터링을 개선하고 웹 트래픽에 대한 유용한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 현재 DataStream과 함께 사용할 수 있는 지원 제품 및 솔루션은 다음과 같습니다.
- Adaptive Media Delivery
- Download Delivery
- Object Delivery
- API Acceleration
- Ion
- Dynamic Site Accelerator
- Cloud Wrapper
- IP 접속 제어 목록 지원
- 미드그레스 데이터 수집
- 프로그레시브 미디어 다운로드
- DNS(eDNS 및 GTM 모두)
- EdgeWorkers
DataStream은 로그 파일 데이터 분석을 전송할 수 있는 여러 대상 위치를 지원합니다. 여기에는 Amazon S3, Azure Blob Storage, TrafficPeak, Custom HTTPS, Datadog, Elasticsearch, Google Cloud Storage, Loggly, New Relic, Oracle Cloud Storage, Splunk, Sumo Logic 등이 포함되며 목적지는 분기마다 추가되고 있습니다.
DataStream을 사용하면 로그를 써드파티 대상에 손쉽게 스트리밍해 데이터를 저장, 분석하고 데이터에 대한 제어를 강화할 수 있습니다. 선호하는 대상을 추가하고 설정하는 방법에 대한 자세한 지침은 Akamai 문서를 참조하세요.
리소스
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문제 해결은 Akamai가 잘하는 일입니다. 어떤 단계를 밟아야 하는지 잘 모르셔도 괜찮습니다. Akamai에 문의하세요. 전문가가 곧 연락드리겠습니다.