사이버 보안 컴플라이언스

자산 전반에 대한 가시성을 확보해 보안을 강화하고 감사에 대비하세요

규제 컴플라이언스

비즈니스 보안을 강화하고 규제 컴플라이언스의 복잡성을 줄이세요

보지 못하거나 제어하지 못하는 것은 공격의 표적이 됩니다.

규제 요구사항을 충족하는 것은 선택이 아닌 필수입니다. 하지만 진정한 기회는 컴플라이언스 노력이 더 높은 효율성, 강력한 보안 정책, 향상된 데이터 보호로 이어지도록 하는 데 있습니다. 자세한 접근 방식은 "Akamai 보안으로 컴플라이언스 준수를 경쟁 우위로 전환하기"에서 확인하세요.

네 가지 보안 핵심 요소에 집중해 컴플라이언스 과제를 해결하세요

포괄적으로 탐지하고 가시성을 확보하세요

클라우드, 온프레미스, 하이브리드 환경 전반에 걸쳐 IT 환경을 완벽하게 파악하세요. 모든 자산을 식별, 관리, 모니터링하세요. 민감한 데이터를 쉽게 찾고, 보안 정책을 적용하고, 접속을 제어해 컴플라이언스 요건을 충족하세요. 사각지대를 제거하고 자신 있게 보안 체계를 강화하세요.

Cloud icon with magnifying glass over it
Caution icon over threat network server icons

네트워크, 애플리케이션, API 전반에서 측면 이동을 차단하세요.

네트워크를 세그멘테이션하고 유출 및 컴플라이언스 리스크를 제한해 측면 이동을 줄이세요. 데이터와 시스템을 분리하고, 멀웨어 확산을 제한하고, 최소 권한 원칙을 적용하세요. AI 기반 자산 레이블링을 사용해 보안을 강화하세요. API 트래픽을 지속적으로 모니터링해 민감한 데이터를 보호하는 동시에 규제 의무 준수를 보장하세요.

무단 접속 및 남용을 방지하세요

접속을 보호하고 사용자 행동을 모니터링해 컴플라이언스 보증 주기 및 컴플라이언스 리스크를 최소화하세요. 정밀한 접속 제어, 제로 트러스트, 인증 제어를 구축해 데이터 접속을 승인된 사용자 및 프로세스에만 제한하세요.

Caution icon next to user badge icon
Laptop icon with a security lock icon on it

민감한 데이터와 계정 정보를 보호하세요

취약점으로부터 데이터를 안전하게 보호하는 보안 조치를 구축하세요. 손실, 유출, 오용, 사기로부터 보호해 컴플라이언스 및 시간과 리소스의 효율적인 사용을 보장하세요. 네트워크 트래픽, 애플리케이션, API를 선제적이고 자동으로 보호 및 모니터링해 OWASP 상위 10대 보안 위협으로부터 방어하세요.

★ ★ ★ ★ ★

"Akamai Client-Side Protection and Compliance 제품을 활용해 스크립트 인벤토리 구축 및 모니터링에 관한 PCI DSS 4.0 요구사항을 충족하고 지속적으로 규정을 준수할 수 있게 되었습니다."

솔루션 엔지니어, 사이버 보안, 보험사1

Forrester

세계 최대 데이터 유출에서 얻은 교훈

Forrester는 2024년 발생한 가장 큰 유출 사건과 이에 부과된 벌금을 조사하고, 기업을 보호하기 위한 6가지 교훈을 제공합니다.

하나의 솔루션 세트로 다양한 컴플라이언스 요구사항을 해결하세요

Akamai의 사이버 보안 솔루션은 HIPAA, FISMA, DORA, NIS2, PCI DSS 등 반복되는 컴플라이언스 요구사항을 충족하는 데 도움을 드립니다.

Akamai Guardicore Segmentation

네트워크에서 통신하는 디바이스와 시스템을 확인하고 정책을 설정하며, 범위 내 자산의 보안성을 입증하세요.

애플리케이션을 보호하고 컴플라이언스를 보장하는 솔루션

API Security

실시간 애널리틱스를 통해 API 활동을 발견, 모니터링, 감사해 위협 및 악용에 대응합니다.

App & API Protector

엣지의 애플리케이션과 API를 위한 대표 보안 솔루션입니다.

Client-Side Protection & Compliance

PCI 컴플라이언스를 지원하고 자바스크립트 공격으로부터 웹사이트를 보호합니다.

고객 사례

네트워크 세그멘테이션으로 글로벌 보안을 강화한 Victorinox 

유명한 나이프 제조업체 Victorinox는 Akamai Guardicore Segmentation을 활용해 네트워크 제어력을 확보하고 보안 체계를 강화했습니다.

Netskope, 수천 고객의 API 취약점 해결 지원

파트너사 Netskope는 Akamai API Security를 활용해 수천 명의 고객이 민감한 고객 데이터를 보호하고 컴플라이언스를 유지할 수 있도록 지원했습니다.

마이크로세그멘테이션으로 컴플라이언스를 간소화한 다국적 은행

3개 지역의 규제를 준수해야 했던 이 대형 EU 기반 은행은 마이크로세그멘테이션을 통해 컴플라이언스 복잡성을 줄였습니다.

FAQ

사이버 보안 컴플라이언스는 기업이 디지털 시스템, 네트워크, 데이터를 보호해야 하는 방식을 규정하는 법률, 규정, 표준을 준수하는 과정입니다. 이 과정에는 보안 통제 구축, 리스크 평가 수행, 인시던트 대응 계획 유지 등이 포함됩니다.

요구 사항은 업계별로 다르며, PHI(Protected Health Information)와 같은 특정 데이터 종류를 다루거나 HIPAA, FISMA, PCI DSS와 같은 규정의 통제를 받는 분야에 적용될 수 있습니다. 컴플라이언스는 사이버 위협에 대한 노출을 줄이고 규정 미준수에 대한 처벌을 피하는 데 도움이 됩니다.

사이버 보안 컴플라이언스 요건은 지역과 업계에 따라 다르지만, 몇 가지 핵심 표준이 널리 인정받고 있습니다. 미국에서는 HIPAA 및 FISMA와 같은 규정에서 의료와 연방 데이터를 보호하기 위한 엄격한 규칙이 설정됩니다.

EU에서는 DORA 및 GDPR이 금융 서비스와 개인 데이터 프라이버시를 관리합니다. PCI DSS, ISO 27001, NIST(국립표준기술연구소), SOC 2, SOX와 같은 기타 글로벌 표준도 보안 컴플라이언스 프레임워크를 형성하는 데 중요한 역할을 합니다.

사이버 보안 리스크 평가는 기업 리스크 관리의 중요한 구성요소입니다. 사이버 보안 리스크 평가는 기업이 시스템, 네트워크, 애플리케이션 전반에 걸쳐 취약점을 식별하는 데 도움이 됩니다.

적절한 보안 통제 수단을 구축하고, 사이버 위협에 대한 노출을 줄이고, HIPAA, FISMA, PCI DSS와 같은 규정을 준수할 수 있도록 지원합니다.

NIST(National Institute of Standards and Technology)는 민감한 데이터와 정보 시스템을 보호하기 위한 사이버 보안 지침과 표준을 만드는 미국 정부 기관입니다.

NIST SP 800-53과 NIST CSF(Cybersecurity Framework)와 같은 프레임워크는 보안 통제, 인시던트 대응 계획, 지속적인 모니터링을 통해 기업이 리스크를 관리하는 데 도움을 줍니다. NIST 컴플라이언스는 FISMA와 같은 연방 규정에 따라 종종 요구되며, 사이버 공격으로부터 보호하고 민감한 데이터의 보안을 보장하기 위한 광범위한 노력을 지원합니다.

미국에서 헬스케어 서비스 공급업체는 HIPAA와 같은 규정에 따라 데이터의 기밀성, 무결성, 가용성을 보장함으로써 건강 정보를 보호해야 합니다.

여기에는 PHI의 유출이나 무단 사용을 방지하기 위한 접속 제어, 인시던트 대응 계획, 리스크 관리 절차의 유지가 포함됩니다.

미국 FISMA(Federal Information Security Modernization Act)와 같은 사이버 보안 요건을 준수하지 않으면 데이터 유출, 규제 위반, 재정적 처벌, 대중의 신뢰 상실 등 심각한 리스크에 처할 수 있습니다.

적절한 리스크 평가, 보안 통제, 인시던트 대응 계획이 없는 기업은 사이버 위협에 더 취약해질 수밖에 없습니다. PHI 또는 연방 시스템을 취급하는 공급업체의 경우, 규정을 준수하지 않으면 운영에 지장을 초래할 수 있으며, 계약 또는 인증이 취소될 수 있습니다.

규제 컴플라이언스 리소스

Akamai를 통한 PCI DSS v4.0 컴플라이언스

솔루션을 통해 특정 인증 요구사항을 해결하고 PCI 감사 범위를 줄이는 방법에 대한 명확한 답을 얻으세요.

Akamai를 통한 DORA(Digital Operational Resilience Act) 컴플라이언스

DORA 접근 방식의 5가지 요소와 Akamai를 통해 컴플라이언스를 해결하고 유지하는 방법을 알아보세요.

Akamai를 통해 네트워크 가시성을 확보하고 감사에 대비

Akamai Guardicore Segmentation과 기존의 세그멘테이션을 비교해 가시성, 적용 범위, 정책 구축 등을 제공받으세요.

