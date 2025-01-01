사이버 보안 컴플라이언스

사이버 보안 컴플라이언스는 기업이 디지털 시스템, 네트워크, 데이터를 보호해야 하는 방식을 규정하는 법률, 규정, 표준을 준수하는 과정입니다. 이 과정에는 보안 통제 구축, 리스크 평가 수행, 인시던트 대응 계획 유지 등이 포함됩니다.
요구 사항은 업계별로 다르며, PHI(Protected Health Information)와 같은 특정 데이터 종류를 다루거나 HIPAA, FISMA, PCI DSS와 같은 규정의 통제를 받는 분야에 적용될 수 있습니다. 컴플라이언스는 사이버 위협에 대한 노출을 줄이고 규정 미준수에 대한 처벌을 피하는 데 도움이 됩니다.
보지 못하거나 제어하지 못하는 것은 공격의 표적이 됩니다.
규제 요구사항을 충족하는 것은 선택이 아닌 필수입니다. 하지만 진정한 기회는 컴플라이언스 노력이 더 높은 효율성, 강력한 보안 정책, 향상된 데이터 보호로 이어지도록 하는 데 있습니다. 자세한 접근 방식은 "Akamai 보안으로 컴플라이언스 준수를 경쟁 우위로 전환하기"에서 확인하세요.
네 가지 보안 핵심 요소에 집중해 컴플라이언스 과제를 해결하세요
애플리케이션을 보호하고 컴플라이언스를 보장하는 솔루션
사이버 보안 리스크 평가는 기업 리스크 관리의 중요한 구성요소입니다. 사이버 보안 리스크 평가는 기업이 시스템, 네트워크, 애플리케이션 전반에 걸쳐 취약점을 식별하는 데 도움이 됩니다.
적절한 보안 통제 수단을 구축하고, 사이버 위협에 대한 노출을 줄이고, HIPAA, FISMA, PCI DSS와 같은 규정을 준수할 수 있도록 지원합니다.
NIST(National Institute of Standards and Technology)는 민감한 데이터와 정보 시스템을 보호하기 위한 사이버 보안 지침과 표준을 만드는 미국 정부 기관입니다.
NIST SP 800-53과 NIST CSF(Cybersecurity Framework)와 같은 프레임워크는 보안 통제, 인시던트 대응 계획, 지속적인 모니터링을 통해 기업이 리스크를 관리하는 데 도움을 줍니다. NIST 컴플라이언스는 FISMA와 같은 연방 규정에 따라 종종 요구되며, 사이버 공격으로부터 보호하고 민감한 데이터의 보안을 보장하기 위한 광범위한 노력을 지원합니다.
미국에서 헬스케어 서비스 공급업체는 HIPAA와 같은 규정에 따라 데이터의 기밀성, 무결성, 가용성을 보장함으로써 건강 정보를 보호해야 합니다.
여기에는 PHI의 유출이나 무단 사용을 방지하기 위한 접속 제어, 인시던트 대응 계획, 리스크 관리 절차의 유지가 포함됩니다.
미국 FISMA(Federal Information Security Modernization Act)와 같은 사이버 보안 요건을 준수하지 않으면 데이터 유출, 규제 위반, 재정적 처벌, 대중의 신뢰 상실 등 심각한 리스크에 처할 수 있습니다.
적절한 리스크 평가, 보안 통제, 인시던트 대응 계획이 없는 기업은 사이버 위협에 더 취약해질 수밖에 없습니다. PHI 또는 연방 시스템을 취급하는 공급업체의 경우, 규정을 준수하지 않으면 운영에 지장을 초래할 수 있으며, 계약 또는 인증이 취소될 수 있습니다.
