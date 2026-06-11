- 매개변수, 변수 및 유효성 검사 설정 또는 코드 없이 테스트 재사용 및 결합
- 사용자 기반을 반영하는 글로벌 위치에서 테스트 프로덕션 규모 결정
- 써드파티 모니터링 툴의 데이터와 애널리틱스를 병합하는 맞춤형 단일 보기 대시보드로 인사이트 제공
- 클릭할 수 있습니다. 간단하게 클릭 몇 번만으로 가상 사용자, 오리진 위치, 반복, 증가, 지속 등의 설정 가능
- 실시간 애널리틱스를 통해 테스트 도중 로드를 조정하거나 프로모션 및 중단 상황에 대한 시뮬레이션 가능
- Akamai의 성능 개선 전문가가 제공하는 완전한 매니지드 서비스 또는 셀프서비스 솔루션 중에서 선택 가능
대규모 실시간 부하 테스트
확장성이 뛰어난 부하 테스트 플랫폼인 CloudTest를 통해 트래픽 변동에 대한 준비 상태를 확인하세요. 시각적 UI를 통해 코드, 네트워크, 데이터베이스의 병목을 탐지하고, 실제 시나리오를 정밀하게 시뮬레이션하세요. 완전한 매니지드 또는 셀프 서비스 솔루션으로 제공되는 CloudTest는 웹사이트, 앱, API, CI/CD 프로세스를 지원합니다.
예측되거나 갑작스러운 트래픽 급증에 대비한 환경을 준비합니다
CloudTest 작동 방식
기능
CloudTest 사용 사례
다음은 CloudTest로 해결할 수 있는 몇 가지 일반적인 비즈니스 사례입니다.
준비 상태 검증
사이트, 앱, 워크플로의 준비 상태를 검증해 불필요한 중단을 방지하세요. 새 애플리케이션의 운영 준비 상태, 사이트의 일관되지 않은 트래픽 수준 처리 능력, 워크로드 및 전송 인프라의 작동 방식 등을 테스트해야 할 때 CloudTest는 라이브 또는 프로덕션 환경의 병목을 빠르고 쉽게 파악할 수 있습니다.
트래픽 피크에 대한 계획
리테일 판매, 주요 스포츠 경기, 음악 공연 또는 새로 출시된 비디오 콘텐츠와 같은 피크 이벤트는 종종 사이트와 앱에 많은 부담을 주어 사용자 경험이 저하되거나 최악의 경우 충돌로 인해 발생하지 않을 수 있습니다. CloudTest를 사용하면 수천 대의 클라우드 서버를 사용해 최대 트래픽 시나리오를 시뮬레이션하는 프로덕션 또는 라이브 환경용 부하 테스트 툴에 접속해 사이트 또는 앱에 최대 부하를 가해 성능이 어떻게 나타나는지 스트레스 테스트를 수행할 수 있습니다. 이를 통해 대규모 이벤트 전에 문제를 미리 파악해 계획한 대로 원활하게 라이브가 진행될 수 있도록 지원합니다.
전문적인 부하 테스트 이용하기
전체 엔드투엔드 성능 테스트가 어려운 경우, 일정이 촉박하거나 높은 수준의 테스트를 수행하는 데 필요한 리소스나 인프라가 없는 경우, 부하 테스트 소프트웨어 서비스 벤더사로 Akamai를 이용하세요. 부하 테스트 전문가가 고객과 협력해 테스트 요구 사항을 완전히 이해하고, 모든 부하 테스트를 수행하고, 환경 또는 인프라의 운영 준비 상태를 보여주는 메트릭을 제공할 것입니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
부하 테스트를 통해 정상 및 최대 트래픽 상황(즉, 부하)에서 앱과 사이트의 성능을 파악할 수 있으며, 가장 중요한 것은 중단점을 결정하는 것입니다. 부하 테스트는 새로운 앱과 사이트를 출시하기 전에 자주 사용되며, 실제 사용자 트래픽 시나리오(일명 부하 시나리오)로 기능을 테스트할 수 있습니다. 부하 테스트를 통해 트래픽 부하로 인한 앱 및 사이트 장애 리스크를 제거하고, 앱 다운타임으로 인해 브랜드 평판이나 매출에 영향을 미칠 열악한 사용자 경험을 방지할 수 있습니다.
CloudTest On-Demand는 대규모 프로덕션 테스트 경험이 풍부한 세계적 수준의 성능 엔지니어가 지원하고 Akamai가 관리하는 서비스형 부하 테스트 소프트웨어입니다. 이 서비스를 이용하면 시간과 리소스(소프트웨어, 장비, 인력, 전문 지식)가 부족한 기업도 글로벌 부하 및 성능 테스트를 실행할 수 있습니다. 또한 부하 전문가가 사용자 여정 범위와 테스트 시나리오에 대한 가이드를 제공하고, 협업 테스트 세션을 진행하며, 종합적인 보고서를 제공합니다.
CloudTest는 모든 디바이스와 브라우저를 테스트하고, 전 세계에 현실적으로 트래픽을 분산하고, 실시간 인메모리 애널리틱스를 수행하는 등 클라우드에서 현실적인 테스트를 수행할 수 있는 라이선스 툴입니다. 코딩 없이도 빠르게 테스트를 생성할 수 있습니다.
CloudTest는 CDN에 독립적이며 여러 CDN(Akamai 포함)을 동시에 테스트해 부하가 걸렸을 때 성능을 비교하는 결과를 생성할 수 있습니다.
CloudTest는 고도로 분산된 플랫폼에서 실행되며, 통신사 및 클라우드 공급업체와의 관계를 통해 지역과 벤더사(예: Rackspace Dallas 대 AWS Midwest)에 따른 예상 부하를 테스트할 수 있습니다.
CloudTest는 일반적으로 다음과 같은 순서로 작동합니다:
- 중단 및 수정: 낮은 테스트 수준에서 CloudTest는 기능 중단(즉, 작동 중입니까?)을 포함해 대부분의 중단, 수정 및 병목을 발견합니다.
- 기간: 긴 이벤트(예: 긴 스포츠 이벤트)의 경우, 일부 문제는 최대 스트레스 상황에서도 드러나지 않고 시간이 지나야만 보입니다. 예를 들어, 메모리 누수 문제는 이벤트 3시간이 지나야 드러날 수 있습니다.
- 피크: 낮은 테스트 수준에서는 쓰기-읽기가 작동하지만 부하가 크면 프로세스와 사용자가 대기열에 대기하기 시작해 계단식 효과가 나타납니다. 더 오랜 시간 동안 더 높은 부하에서 CloudTest는 ‘작동하는가?’ 그리고 ‘얼마나 잘 작동하는가?’를 테스트해 성능 병목이 발생하는 위치와 수준을 파악하는 데 도움을 줍니다.
CloudTest는 고유한 평균 사용자 또는 예상 사용자에 따라 각 사용자의 가상 사용자 램프를 조정할 것을 권장하지만 일반적인 법칙은 다음과 같습니다.
- 0에서 시작
- 3~4분 동안 2500명의 가상 사용자로 이동
- 다음으로 평균 사용자 기반에 따라 일정 시간 동안 수만 명의 가상 사용자로 이동합니다(기간은 구체적인 테스트 상황에 따라 달라질 수 있음).
- 마지막으로 사용자 기반(또는 피크 이벤트의 예상 사용자 기반)에 따라 일정 시간 동안 수십만 명의 가상 사용자로 이동합니다(이 기간은 비즈니스마다 다를 수 있음). 보험 차원에서 예상 로드의 2~3배를 테스트하는 것이 좋습니다.
CloudTest는 다양한 디바이스 및 플레이어 프로필(예: Roku, AppleTV, JW 플레이어, DIY)을 모방하고 동적 대역폭 이동을 수행해 최상의 시청자 경험을 위한 워크플로의 이상적인 적응형 비트레이트 지점을 찾을 수 있습니다. CloudTest 결과는 이상적인 청크 크기, 다양한 네트워크 조건에서 콘텐츠를 잠재적으로 트랜스코딩하는 방법, 리버퍼링을 최소화하고 원활한 시청자 경험을 제공하기 위한 올바른 fps(frames per second) 선택에 대한 가이드를 제공할 수 있습니다. CloudTest는 앱의 워크플로를 테스트하고 동시 접속자 수를 시뮬레이션해 시청자 규모에 맞게 HLS, HDS, CMAF 세그먼트를 테스트 및 스크립팅하는 데 도움을 줍니다.
다른 공급업체와 마찬가지로 CloudTest도 VU(Virtual User)를 생성합니다. 하지만 다른 공급업체와 달리, Akamai는 헤드리스 신세틱 사용자가 아닌 실제 운영 중에 사용될 서버에 VU를 생성합니다. 이렇게 하면 CloudTest가 실제 HTTP 요청 등을 측정할 수 있습니다.
리소스
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문제 해결은 Akamai가 잘하는 일입니다. 어떤 단계를 밟아야 하는지 잘 모르셔도 괜찮습니다. Akamai에 문의하세요. 전문가가 곧 연락드리겠습니다.