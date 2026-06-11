CloudTest On-Demand는 대규모 프로덕션 테스트 경험이 풍부한 세계적 수준의 성능 엔지니어가 지원하고 Akamai가 관리하는 서비스형 부하 테스트 소프트웨어입니다. 이 서비스를 이용하면 시간과 리소스(소프트웨어, 장비, 인력, 전문 지식)가 부족한 기업도 글로벌 부하 및 성능 테스트를 실행할 수 있습니다. 또한 부하 전문가가 사용자 여정 범위와 테스트 시나리오에 대한 가이드를 제공하고, 협업 테스트 세션을 진행하며, 종합적인 보고서를 제공합니다.

CloudTest는 모든 디바이스와 브라우저를 테스트하고, 전 세계에 현실적으로 트래픽을 분산하고, 실시간 인메모리 애널리틱스를 수행하는 등 클라우드에서 현실적인 테스트를 수행할 수 있는 라이선스 툴입니다. 코딩 없이도 빠르게 테스트를 생성할 수 있습니다.



