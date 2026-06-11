Akamai Account Protector가 구체적인 요구사항을 어떻게 지원하는지 확인하세요.
고급 탐지 기능으로 계정 도용 방지
Account Protector는 계정의 수명 주기 동안 계정 도용으로부터 보호하도록 설계된 보안 솔루션으로, 머신 러닝과 리스크 및 신뢰 지표의 풍부한 데이터 세트를 사용해 사용자 요청의 진위 여부를 판단합니다.
신뢰가 가장 중요합니다. 계정 도용으로부터 고객을 안전하게 보호하세요.
Account Protector의 원리
특징
- 디바이스, 네트워크, 위치, 활동 시간 등 상세한 사용자 프로필을 기반으로 실제 사용자 인식
- 엣지에서 높은 수준의 응답 작업을 통해 실시간으로 고위험 이벤트 차단
- 전체 계정 수명 주기 여정에서의 리스크 탐지
- 전체 사용자 모집단의 행동 프로필을 기반으로 최초 계정 상호 작용에서 비정상 신호 탐지
- 정교한 봇 탐지 기능으로 최초 상호 작용에서 악성 봇 탐지 및 방어
- 사기 행위 조사 및 SIEM 툴로 인사이트 제공
- Akamai 고객 전체에서 관찰된 과거 악성 활동을 기반으로 소스의 평판 평가
- 실시간 리스크 점수
- 기업의 고유 특성에 맞춘 조정
Account Protector 사용 사례
계정 개설 도용은
계정 개설 도용은
계정 도용으로 인한 피해와 비용을 줄이고, 합성 또는 도난당한 인증정보를 사용하는 범죄자가 아닌 정상적인 사용자가 새로운 계정을 개설하고 있음을 확인해 디지털 비즈니스를 성장시키세요.
계정 탈취
계정 탈취
Account Protector를 활용해 실제 사용자를 인식하고 범죄자를 차단함으로써 고객 계정의 도난이나 계정 탈취로 인한 피해를 방지하고 뛰어난 고객 경험을 제공하세요.
정교한 악성 봇 공격
정교한 악성 봇 공격
크리덴셜 스터핑, 인벤토리 조작, 기타 자동화된 공격으로, 종종 계정 개설 도용이나 ATO와 함께 실행되어 귀중한 제품, 금전 또는 기타 중요한 자산을 탈취
자주 묻는 질문(FAQ)
Account Protector는 사용자, 디바이스, IP, 네트워크, 봇, 및 평판 지표를 함께 사용해 각 UUID의 사용자 리스크 점수를 생성합니다. 이 솔루션은 사용자가 여러 개의 브라우저, 디바이스 및 위치를 이용할 수 있다는 점을 인식해 효과적으로 점수를 매길 수 있습니다.
Account Protector는 글로벌 네트워크 기능을 이용해 특정 사이트를 처음 방문하는 사용자를 비롯해 모든 사용자 로그인의 신뢰 지표와 정확한 리스크 점수를 파악할 수 있도록 모든 Akamai Account Protector 고객의 누적 이력을 살펴봅니다. 이 솔루션은 여러 특성을 바탕으로 리스크 점수를 생성하며, 여기에는 비즈니스 사용자의 전체 모집단에 대한 정상 행동과 명백하게 로그인 도용을 시도하는 IP 프로필이 포함됩니다. Account Protector는 사용자가 사이트를 처음 방문하거나 거의 잘 방문하지 않는 경우에도 비즈니스에 유용한 정보를 제공합니다.
Account Protector는 이동이 잦은 사용자를 신속하게 파악할 수 있는 적응형 모델을 사용합니다. Akamai의 리스크 모델은 전체 사용자 모집단의 행동을 평가합니다. 예를 들어, 전체 사용자 모집단이 항공사 고객인 경우 여행은 일반적인 행동이므로 리스크 모델이 적절히 조정됩니다. Akamai는 다양한 특성을 살펴보기 때문에 여행이라는 행동 자체가 리스크 점수를 높이지는 않습니다. 따라서 브라우저를 업데이트해도 영향을 받지 않습니다.
Account Protector는 사용자 브라우저, 운영 체제, 로그인 횟수, 로그인 위치 등에 대한 가시성을 제공하기 때문에 이를 바탕으로 현명한 결정을 내릴 수 있습니다.
예. Akamai SIEM 통합 커넥터를 사용하면 사용자 정보를 SIEM에 전달해 계정 도용 공격에 대한 심층적인 인사이트를 얻을 수 있습니다.
예. Account Protector는 GDPR을 준수합니다.
Account Protector에는 Akamai Bot Manager의 모든 기능이 포함되어 있습니다. Account Protector의 봇 차단 기술은 AI와 머신 러닝 모델 및 기법을 사용해 사용자 행동 및 원격 분석, 브라우저 핑거프린팅, HTTP 비정상 탐지, 브라우저 자동 탐지, 높은 요청률 등을 기반으로 봇 트래픽을 탐지하고 차단합니다. 이 솔루션으로 결정할 수 있는 것 중 하나는 봇으로 탐지되는 사용자의 리스크 점수를 올릴 수 있다는 점입니다.
Akamai는 고객의 비즈니스에 속도가 매우 중요하기 때문에 지연 시간을 허용할 수 없다는 점을 충분히 이해하고 제품을 설계했습니다. 다른 모든 Akamai 제품과 마찬가지로 Account Protector는 효율성이 매우 뛰어나며, 앱과 사이트 성능에 미치는 영향을 사용자가 인지할 수 없습니다.
궁금한 점이 있으신가요?
문제 해결은 Akamai가 잘하는 일입니다. 어떤 단계를 밟아야 하는지 잘 모르셔도 괜찮습니다. Akamai에 문의하세요. 전문가가 곧 연락드리겠습니다.
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Gartner, Voice of the Customer for Online Fraud Detection, Peer Contributors, 2025년 8월 11일.