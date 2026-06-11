Adaptive Media Delivery는 전 세계 시청자가 요구하는 성능 수준으로 모든 디바이스에서 즉각적으로 중단 없이 비디오 콘텐츠에 접속할 수 있도록 지원합니다. 모든 종류의 네트워크에서 일관된 고품질 시청 경험을 보장하며 불법 복제를 방지하고, 콘텐츠에 대한 무단 접속을 차단하고, 매출을 보호하도록 설계된 강력한 보안 기능이 포함되어 있습니다.