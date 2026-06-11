관리되지 않는 쿠폰 또는 프로모션 브라우저 확장 프로그램과 플러그인은 전환 시점에 자동으로 코드를 삽입해 비즈니스 매출에 손해를 끼칠 수 있습니다. 마찬가지로 비교 브라우저 확장 프로그램은 사용자를 사이트에서 다른 곳으로 유도해 경쟁사 사이트에서 동일한 제품이나 서비스를 구매하도록 유도할 수 있습니다.
타의 추종을 불허하는 규모. 안정적인 전송. 강력한 콘텐츠 보호.
Adaptive Media Delivery는 전 세계 시청자가 요구하는 성능 수준으로 모든 디바이스에서 즉각적으로 중단 없이 비디오 콘텐츠에 접속할 수 있도록 지원합니다. 모든 종류의 네트워크에서 일관된 고품질 시청 경험을 보장하며 불법 복제를 방지하고, 콘텐츠에 대한 무단 접속을 차단하고, 매출을 보호하도록 설계된 강력한 보안 기능이 포함되어 있습니다.
가장 신뢰할 수 있는 엣지 네트워크에서 고품질 비디오 스트리밍
Adaptive Media Delivery의 작동 방식
기능
- 일관된 콘텐츠 접속을 위한 100% 가용성 SLA를 보장해 브랜드가 서비스 예측 가능성에 부합하도록 지원
- 엣지에서의 성능 최적화로 시청자의 비디오 재생 경험 향상
- 암호화, 워터마크, 접속 권한 철회, 프록시 탐지 강화 기능으로 콘텐츠 접속 보호
- 콘텐츠를 시청자와 가까운 곳에 지능적으로 캐싱하고 트래픽을 오리진 인프라로부터 분산
- 개발팀이 엣지에서 서버리스 컴퓨팅 기능을 활용할 수 있도록 지원
- 트렌드와 몰입도 수준을 나타내는 주요 성능 지표에 대한 인사이트 확보
Adaptive Media Delivery이 일반적인 비즈니스 문제를 해결하고 사용자에게 고품질 미디어를 대규모로 전송하는 데 어떤 도움이 되는지 확인하세요.
글로벌 수요 충족
고품질 스트리밍으로 글로벌 수요 충족
다양한 리니어 스트리밍 플랫폼이 전 세계 소비자의 요구를 충족할 수 있도록 지원해 다양한 디바이스와 비디오 포맷을 통해 다양한 규모와 위치의 시청자에게 최고 수준의 콘텐츠를 제공합니다.
동적으로 광고 삽입
동적으로 광고 삽입
사용자 선호도, 지리적 위치, 기타 다양한 기준에 따라 광고를 원활하게 통합해 풍부한 광고 경험을 제공하고 콘텐츠 공급업체의 매출을 최적화할 수 있습니다.
원치 않는 프로모션 및 광고 방어
원치 않는 프로모션 및 경쟁 광고 방어
제휴사 사기로부터 보호
제휴사 사기로부터 보호
제휴사 사기는 브라우저 확장 프로그램이 사기성 추천 ID를 로드하는 아이프레임을 자동으로 삽입하고, 써드파티가 제휴 프로그램을 악용해 직접 수행하지 않은 제휴 판매에 대한 크레딧을 가져갈 때 발생합니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Adaptive Media Delivery는 토큰을 생성해 인증된 사용자 세션과 연결한 다음, 이 토큰을 사용해 요청을 검증하는 프로세스인 인증 토큰 확인(토큰 인증이라고도 함)을 제공함으로써 콘텐츠 링크가 무단으로 공유되는 것을 방지합니다.
Adaptive Media Delivery는 사전에 세그먼트화해 미리 준비된 HTTP 기반 라이브·온디맨드 스트리밍 미디어를 안정적으로 전송합니다. 여기에는 다음 포맷이 포함됩니다.
- iOS 디바이스와 HTML5를 실행하는 브라우저 등을 지원하기 위한 HLS(HTTP Live Streaming)
- Adobe Flash 및 AIR 런타임을 실행하는 디바이스를 지원하기 위한 HDS(HTTP Dynamic Streaming)
- Microsoft Silverlight를 실행하는 디바이스를 지원하기 위한 MSS(Microsoft Smooth Streaming)
- HTTP를 통한 Dynamic Adaptive Streaming(MPEG-DASH)
- CMAF(Common Media Application Format)
Adaptive Media Delivery에는 요청하는 사용자와 관련된 지역 값에 따라 콘텐츠에 대한 접속을 허용하거나 거부할 수 있는 콘텐츠 타게팅이라는 선택적 기능이 있습니다. 예를 들어 콘텐츠 타게팅 - 보호 행동을 추가해 특정 지역의 사용자에 대한 접속을 거부하거나, 특정 IP 주소 집합에서 오는 요청만 허용하도록 설정할 수 있습니다.
Adaptive Media Delivery에는 GeoDelivery라는 선택적 셀프 서비스 기능이 있어 콘텐츠가 전송되는 국가나 지역(국가 그룹)을 제어할 수 있습니다. ‘전송 출발지’ 정책을 만들어 지역을 포함하거나 제외할 수도 있습니다.
Adaptive Media Delivery에는 기본 오리진에서 장애가 발생하는 경우 한 오리진에서 다른 오리진으로 전환하거나, 요청 사용자에게 특정 HTTP 상태 코드를 전송할 수 있는 장애 복구 기능이 옵션으로 제공됩니다. 이를 통해 콘텐츠의 완전한 가용성을 보장할 수 있습니다.
Adaptive Media Delivery에는 소규모의 정적 IP 주소 집합에서 트래픽을 확장 가능한 방식으로 전송할 수 있는 엣지 IP 바인딩이라는 선택적 기능이 있습니다. 엣지 IP 바인딩을 추가해 다음을 수행할 수 있습니다.
- 제로 요금 청구 지원. 최종 사용자에게 특정 트래픽을 무료로 제공하거나 특정 전송이 데이터 한도에 포함되지 않도록 합니다.
- 소스 IP를 기반으로 콘텐츠 공급업체 트래픽 식별. 이 기능은 심층 패킷 검사를 수행할 수 없는 경우에 유용합니다.
- 단일 또는 제한된 수의 소스 IP 주소 제공. 인프라 시스템이 너무 복잡해 단일 소스 IP나 매우 제한된 수의 소스 IP가 필요한 경우에 유용합니다.
- IP 주소 범위에 대한 빈번한 업데이트 제거. 비즈니스 지원 또는 운영 지원 시스템이 잦은 업데이트를 처리할 수 없는 경우에 해당합니다.
- 단순성 및 확장성 제공. 추가 도메인이나 추가 IP가 필요 없는 경우에 도움이 될 수 있습니다.
Adaptive Media Delivery에는 워터마킹이라는 기능이 있습니다. 워터마킹은 유효한 사용자가 콘텐츠 요청 시 해당 사용자의 고유한 패턴을 바탕으로 콘텐츠 세그먼트를 배포합니다. 콘텐츠가 불법 복제되거나 재배포된 경우 콘텐츠를 분석하고 사용자의 워터마킹 패턴을 추출해 원래 콘텐츠를 유출한 사용자를 식별할 수 있습니다.
Adaptive Media Delivery 보고서는 HTTP 어댑티브 스트리밍 포맷의 전송에 대한 분석을 제공합니다. 평균 다운로드 시간, 중간 전송량, 국가 코드, 네트워크 종류 등 다양한 지표와 차원을 사용해 맞춤형 보고서를 만들 수 있습니다. 이러한 분석을 통해 다양한 연결 속도에서 다양한 네트워크 종류에 걸쳐 최종 사용자의 시청 경험을 개선할 수 있습니다.
리소스
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