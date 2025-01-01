랜섬웨어는 악성 소프트웨어 또는 멀웨어의 일종입니다. 랜섬웨어가 서버나 사용자의 컴퓨터에 다운로드되면 디바이스의 파일을 암호화해 접속을 차단하고, 랜섬을 지불할 때까지 파일을 사용할 수 없게 만듭니다. REvil 및 WannaCry 랜섬웨어와 같은 버전은 가장 규모가 크고 파괴적인 사이버 공격을 일으킵니다. 랜섬웨어는 정상적인 것처럼 보이지만 실제로는 멀웨어가 포함된 이메일의 Trojan 파일을 통해 확산될 수 있습니다. 대규모 Meris 봇넷과 같은 대규모 Meris 봇넷과 같은 봇넷도 랜섬웨어를 전파하거나 랜섬웨어 조직이 악용 가능한 취약점을 찾는 데 사용될 수 있습니다.