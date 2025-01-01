X
랜섬웨어로부터 보호하기

멀웨어 침입을 제한하고 공격의 측면 확산을 막아 랜섬웨어 공격을 방어합니다.

랜섬웨어로 인한 피해는 여전히 기업에 막대한 비용을 초래하고 있습니다.

기업은 랜섬웨어 위협으로 인한 다운타임과 복구 비용, 브랜드 및 평판 훼손으로 인해 매년 수십억 달러의 손실을 입고 있습니다. Akamai의 보안 툴 세트는 다양한 사이버 위협으로부터 보호를 제공하며, 멀웨어가 확산되어 비즈니스에 위협을 가하기 전에 차단합니다.

공격을 받고 계십니까? Akamai가 도와드릴 수 있습니다.

Akamai Guardicore Segmentation의 신속한 레졸루션 팀이 유출을 탐지하고 측면 이동을 차단합니다.

제로 트러스트 원칙으로 랜섬웨어 차단

정밀한 접속 제어를 통해 서버부터 사용자 디바이스까지 모든 엔드포인트를 보호해 유출 보호를 강화합니다.

초기 감염 예방

Zero Trust Network Access와 DNS 보안을 함께 사용하면 랜섬웨어가 발생하기 전에 차단할 수 있습니다. Enterprise Application Access와 Secure Internet Access Enterprise는 남북 트래픽을 보호해 네트워크에 랜섬웨어가 침투할 가능성을 줄입니다.

측면 이동으로부터 보호

랜섬웨어가 네트워크를 통해 이동하고 중요한 애플리케이션에 접속하는 능력을 줄입니다. Akamai Guardicore Segmentation은 정밀한 레이어 7 보안 정책을 적용합니다. 몇 번의 클릭만으로 의심스러운 측면 이동을 차단하고, 랜섬웨어의 확산을 방지하고, 유출 범위를 줄일 수 있습니다.

더 빠르게 복구

공격 발생 후 가능한 한 신속하게 정상 운영을 재개하세요. Akamai Guardicore Segmentation은 복구 과정에서 모든 인바운드 연결을 손쉽게 차단해 랜섬웨어 그룹이 흔히 사용하는 재감염 기법을 방지할 수 있습니다. 복구가 완료되면 정상적인 통신을 재개해 온라인 비즈니스를 다시 운영할 수 있습니다.

불안한 위협 환경 속에서 안정성 구축하기

DDoS 및 컴플라이언스를 갈취 툴로 사용하는 기법을 포함한 AI 기반 랜섬웨어가 진화하고 있습니다. 대응 방법을 배우세요.

Gartner Logo

제로 트러스트 여정 지도 작성

많은 기업들이 제로 트러스트 프로젝트에서 실패를 겪고 있습니다. Gartner® 전략 로드맵으로 프로젝트를 성공으로 이끌어보세요.

사용자 접속을 유지하면서 공격 방어

Akamai의 제로 트러스트 솔루션은 악성 공격을 방어하는 동시에 인증된 사용자가 필요한 것에 안전하게 접속할 수 있도록 합니다.

고객 사례

랜섬웨어 공격으로 위험에 처한 대형 금융 서비스 공급업체

브라질의 대형 은행이 Akamai Guardicore Segmentation을 통해 원격 접속을 보호했습니다.

IT 매니지드 서비스, Akamai Guardicore Segmentation 선택

보안 유출 대응 서비스 기업, 랜섬웨어 대응 및 복구에 Akamai Guardicore Segmentation 활용

통신 인프라 공급업체, 랜섬웨어 차단

이 미국 통신 인프라 공급업체는 기업과 주민이 항상 연결 상태를 유지할 수 있도록 지원했습니다.

제로 트러스트를 위한 포괄적인 플랫폼으로 자신을 보호하세요

Akamai Guardicore Platform은 AI 기반 마이크로세그멘테이션, ZTNA, MFA, DNS 방화벽, 매니지드 위협 헌팅 등 랜섬웨어 위협에 대처할 수 있는 통합 기능을 갖추고 있습니다.

보완적인 제로 트러스트 솔루션으로 보안 체계를 강화하세요

Akamai Guardicore Segmentation

세분화된 소프트웨어 정의 세그멘테이션을 적용해 유출을 탐지하고 랜섬웨어에 대한 보안을 강화합니다.
Akamai Hunt

매니지드 위협 헌팅 서비스로 가장 탐지하기 어려운 보안 리스크를 찾아 해결합니다.
Enterprise Application Access

Enterprise Application Access는 갑작스러운 인력 변화에 적응해, 느리고 큰 VPN 없이도 현명한 접속 결정을 내리고 원격 접속을 확장할 수 있도록 해줍니다.
Akamai MFA

FIDO2 기반의 피싱 방지 멀티팩터 인증으로 직원 계정 탈취를 방어합니다.
Secure Internet Access Enterprise

멀웨어, 랜섬웨어, 피싱, 데이터 유출 공격을 선제적으로 탐지하고 차단합니다.
FAQ

랜섬웨어는 악성 소프트웨어 또는 멀웨어의 일종입니다. 랜섬웨어가 서버나 사용자의 컴퓨터에 다운로드되면 디바이스의 파일을 암호화해 접속을 차단하고, 랜섬을 지불할 때까지 파일을 사용할 수 없게 만듭니다. REvil 및 WannaCry 랜섬웨어와 같은 버전은 가장 규모가 크고 파괴적인 사이버 공격을 일으킵니다. 랜섬웨어는 정상적인 것처럼 보이지만 실제로는 멀웨어가 포함된 이메일의 Trojan 파일을 통해 확산될 수 있습니다. 대규모 Meris 봇넷과 같은 대규모 Meris 봇넷과 같은 봇넷도 랜섬웨어를 전파하거나 랜섬웨어 조직이 악용 가능한 취약점을 찾는 데 사용될 수 있습니다.

멀웨어는 컴퓨터나 네트워크를 손상시키거나 악용하기 위해 설계된 소프트웨어를 지칭하는 광범위한 용어입니다. 반면 랜섬웨어는 피해자의 데이터를 암호화하고 접속 복구를 위해 몸값 지불을 요구하는 특정한 종류의 멀웨어입니다. 본질적으로 랜섬웨어는 멀웨어의 한 종류이지만 모든 멀웨어가 랜섬웨어는 아닙니다.

대부분의 랜섬웨어 공격은 피싱 이메일이나 가짜 웹사이트와 같은 사회 공학적 기법을 사용해 사용자를 속여 공격자가 IT 환경에 접속할 수 있는 인증정보를 공개하도록 합니다.

이후 멀웨어는 측면 이동을 통해 고가치 자산을 찾아 감염시킵니다. 일부 랜섬웨어는 네트워크 전체에 웜처럼 확산되고, 일부는 공격자가 디바이스를 제어할 수 있는 기능을 제공하는 멀웨어로 수천 또는 수백만 대의 머신을 감염시키는 봇넷입니다.

랜섬웨어에 대응하는 데 있어 핵심은 강력한 인시던트 대응 계획입니다. 또한, 랜섬웨어를 차단할 수 있는 적절한 보안 솔루션도 갖추어야 합니다. 

 

Akamai의 보안 솔루션을 사용하면 초기 감염 가능성을 줄이고 실시간으로 측면 이동을 차단해 유출을 억제하고 복구를 용이하게 함으로써 랜섬웨어로부터 비즈니스를 보호할 수 있습니다.

 

Akamai의 Zero Trust Network Access, MFA, 위협 탐지 기술을 결합하면 기업의 공격 표면을 줄여 취약점을 최소화할 수 있습니다. 

 

물론, 랜섬웨어의 리스크에 대한 직원 교육은 사이버 보안 최선의 실천 방법의 기반이 되어야 합니다.

랜섬웨어에 대한 가장 효과적인 보호는 강력한 백업, 멀티팩터 인증을 포함한 강력한 인증, 정기적인 시스템 업데이트, 포괄적인 보안 소프트웨어 사용을 포함한 멀티레이어 접근 방식을 포함합니다.

데이터 백업은 공격 후 민감한 데이터를 복원할 수 있도록 도와주며, 강력한 인증은 무단 접속을 방지합니다.

네트워크에 연결된 모든 디바이스의 운영 체제와 앱을 최신 상태로 유지하면 랜섬웨어가 악용하는 취약점을 방어하는 데 도움이 됩니다. 보안 소프트웨어는 악성 활동을 탐지하고 차단합니다.

Akamai의 솔루션은 클라우드 기반 및 온프레미스 환경 모두를 지원해 인프라 전반에서 랜섬웨어로부터 유연한 보호를 제공합니다.

랜섬웨어 보호 리소스

비즈니스를 최신 공격으로부터 보호하세요

Akamai의 통합 보안 솔루션 플랫폼을 통해 랜섬웨어, DDoS, 봇, 기타 사이버 공격으로부터 비즈니스를 보호하세요.

랜섬웨어 공격을 예방하고 방어하는 5가지 방법

사전 예방적이고 종합적인 랜섬웨어 예방 및 보호 조치는 기업의 지속적인 성공에 매우 중요합니다.

Akamai의 랜섬웨어 보호 및 제로 트러스트

랜섬웨어 공격의 트렌드와 제로 트러스트 전략을 통해 공격 전, 공격 중, 공격 후 기업을 보호하는 방법을 알아보세요.

